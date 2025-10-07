Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

Notre mission est de rendre chaque expérience de voyage plus humaine grâce à l’IA. Nous croyons en la combinaison de trois forces : l’Intelligence Artificielle, l’Intelligence Biologique et l’Intelligence Collective

Le Smily Tour est un roadshow dédié à l’innovation dans la location saisonnière, qui s’arrêtera également à Bordeaux (8 octobre), Toulouse (9 octobre) et Perpignan (10 octobre).