Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

L’intelligence artificielle s’invite dans les locations saisonnières


La start-up française Smily a développé une intelligence artificielle capable de personnaliser automatiquement chaque annonce de location saisonnière selon le profil du voyageur. Une avancée technologique qui promet de transformer la façon dont les hébergeurs présentent leurs biens et interagissent avec leurs clients.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

L’entreprise française Smily, spécialiste de la gestion locative à distance, a dévoilé sa dernière innovation pour le secteur du tourisme, lundi 6 octobre 2025 à Paris dans l’espace Openmind, dans le cadre du Smily Tour*.

Une intelligence artificielle capable de personnaliser automatiquement les annonces de location saisonnière - photos, vidéos et textes compris - selon le profil de chaque voyageur.

Cette innovation pourrait bien redéfinir les codes de la location courte durée, car elle permet une personnalisation en temps réel des annonces.

En effet, les visuels, titres et descriptions s’adaptent automatiquement à la saison, à la destination et au profil du voyageur (famille, couple, amis, etc.).

L’outil Smily s’intègre directement aux principales plateformes du marché

"Notre mission est de rendre chaque expérience de voyage plus humaine grâce à l’IA. Nous croyons en la combinaison de trois forces : l’Intelligence Artificielle, l’Intelligence Biologique et l’Intelligence Collective", explique Sébastien Grosjean, fondateur de Smily, dans un communiqué.

L’outil s’intègre directement aux principales plateformes du marché comme Airbnb, Booking.com et Abritel, tout en permettant un pilotage intelligent via des agents IA internes dédiés au support, au marketing et à la stratégie.

Avec ce nouvel outil, Smily (anciennement BookingSync) continue donc d’innover en alliant technologie et expérience humaine. Fondée à Névache, dans les Hautes-Alpes, la start-up a enregistré 1,4 milliard d’euros de réservations générées sur les trois dernières années.

* Le Smily Tour est un roadshow dédié à l’innovation dans la location saisonnière, qui s’arrêtera également à Bordeaux (8 octobre), Toulouse (9 octobre) et Perpignan (10 octobre).


