Comment détecter, grâce à l’IA, les tendances de voyage sur les réseaux sociaux ? [ABO]

Grâce à l’intelligence artificielle, il est désormais possible d’analyser rapidement les signaux émergents sur les réseaux sociaux - DepositPhotos.com, MauriceNorbert
Pendant longtemps, les tendances touristiques étaient dictées par les tour-opérateurs, les salons professionnels ou les grandes études sectorielles.
Depuis quelques années, ce sont les réseaux sociaux qui donnent le ton.
Un challenge sur TikTok, un post viral sur Instagram, ou même une discussion sur Twitter peuvent lancer une destination, changer une habitude de voyage, ou rendre populaire une activité autrefois ignorée. Parfois même jusqu’à provoquer du surtourisme localement, comme ce fut le cas à Bali ou en Catalogne récemment.
Pour les entreprises du tourisme, et en particulier les PME, cette nouvelle donne peut sembler déroutante mais elle ouvre aussi des opportunités immenses.
Grâce à l’intelligence artificielle - et notamment aux outils grand public comme ChatGPT ou Mistral - il est désormais possible d’analyser rapidement ces signaux émergents, de comprendre ce qui séduit les voyageurs, et d’adapter son offre en conséquence.
Avec un peu de méthode, de curiosité, et une modeste formation, même une petite structure peut tirer son épingle du jeu.
Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus des baromètres du tourisme ?
Les comportements des voyageurs ont changé.
Avant de réserver un séjour, beaucoup consultent les contenus partagés par d’autres. Stories Instagram, vidéos TikTok, avis sur Google ou Booking… chaque trace numérique devient un indice sur ce qui plaît, ce qui agace, ce qui attire.
Les plateformes sociales ont cette capacité unique à capter l’instant. Elles révèlent des tendances avant qu’elles ne soient captées par les médias traditionnels.
Un hashtag peut signaler l’émergence d’une micro-destination. Un son viral peut rendre une région visible. Un post partagé à grande échelle peut faire exploser la demande sur une thématique précise, comme le "slow travel" ou les "micro-aventures".
Suivre cette masse de données à la main est impossible. C’est là que l’IA entre en jeu.
Contrairement à une idée reçue, il n’est pas nécessaire de disposer d’une équipe de data scientists ou d’un budget de plusieurs milliers d’euros pour commencer. Deux catégories d’outils permettent une entrée efficace dans l’analyse des tendances.
D’un côté, les intelligences artificielles conversationnelles comme ChatGPT plus ou Claude Pro, accessibles pour une vingtaine d’euros par mois, permettent de structurer des analyses, de synthétiser des avis clients, ou de détecter les récurrences dans des données issues des réseaux sociaux. Leurs interfaces sont simples et, avec quelques exemples de « prompts » bien construits, elles deviennent de puissants assistants.
De l’autre, il existe des plateformes de veille un peu plus techniques, comme Hootsuite ou Mention, qui offrent des tableaux de bord, des alertes et des outils de visualisation. Ces solutions, plus coûteuses, sont à réserver aux entreprises qui ont déjà structuré leur stratégie numérique.
Mais pour commencer, une bonne maîtrise de ChatGPT suffit.
Chaque réseau social a ses spécificités. Instagram, avec ses images, ses hashtags et ses stories, est la plateforme reine du tourisme visuel. Une analyse bien construite peut révéler les destinations montantes, les horaires où l’engagement est le plus fort, ou encore les activités qui génèrent le plus de réactions.
Sur TikTok, ce sont les vidéos virales, les challenges, et les sons associés aux destinations qui comptent. Ce réseau est particulièrement efficace pour repérer des signaux faibles, comme l’émergence d’une tendance portée par des micro-influenceurs.
Twitter, ou plutôt X, agit comme un thermomètre en temps réel : on y détecte les conversations liées à l’actualité, les réactions spontanées, ou les commentaires à chaud après une expérience de voyage.
Pour exploiter tout cela, il suffit parfois de copier-coller des extraits de posts ou des commentaires dans ChatGPT, en formulant des demandes précises.
Qu’est-ce qu’un bon prompt pour détecter des tendances ?
L’efficacité d’un outil comme ChatGPT repose sur la formulation des consignes, que l’on appelle un prompt (ou invite en français).
Voici un exemple simple, utilisable pour analyser Instagram (pensez à activer le mode Search pour que votre IA puisse accéder au web. Pour un meilleur résultat, sélectionnez également le mode Thinking) : "Analyse les 100 derniers posts Instagram avec le hashtag #voyageFrance. Identifie les destinations qui montent, les types d’activités les plus engageantes, les tranches d’âge visibles, et les mots-clés qui reviennent. Présente les résultats sous forme de synthèse avec des recommandations utiles pour une petite agence de voyages."
Pour TikTok, un autre exemple peut servir de base : "Tu es un expert des tendances touristiques sur TikTok. Analyse 50 vidéos populaires sur le tourisme en France. Dégage les formats émergents, les destinations qui percent, les profils d’utilisateurs, et propose trois actions marketing à tester."
En affinant ces requêtes au fil du temps, l’utilisateur obtient des résultats de plus en plus pertinents.
L’analyse des commentaires clients est un autre levier très accessible. En collectant les avis laissés sur Booking, Google, ou Airbnb, puis en les traitant via une IA, il devient possible de classer les points positifs, les irritants récurrents, ou les attentes non satisfaites.
Par exemple, une petite structure peut copier les avis de ses concurrents dans ChatGPT, avec cette consigne : "Analyse ces avis clients. Identifie les services les plus valorisés, les plaintes fréquentes, les nouveautés attendues. Compare avec notre offre actuelle et propose cinq pistes d’amélioration avec un impact fort."
Comment s’organiser en interne quand on n’est pas expert en IA ?
Il n’est pas nécessaire de tout bouleverser. Une personne motivée, formée à l’utilisation de ChatGPT, peut déjà accomplir beaucoup.
En consacrant 2 à 3 heures par semaine à la veille et à l’analyse, une agence peut produire des insights utiles.
L’important est de mettre en place un processus léger mais régulier : une veille quotidienne courte (30 minutes suffisent), une analyse synthétique chaque semaine, un rapport mensuel, et un point stratégique tous les trois mois.
En formant les équipes à la lecture des données sociales, et à la formulation de prompts efficaces, la démarche devient fluide. Les bénéfices sont multiples. D’abord, un gain de temps important par rapport à une veille manuelle. Ensuite, une capacité à détecter des signaux avant ses concurrents. Enfin, une amélioration concrète des offres proposées aux voyageurs.
Les indicateurs à suivre sont simples : le délai de détection d’une tendance (idéalement deux semaines avant la concurrence), le taux de conversion des idées en offres effectives, le temps gagné, et surtout le chiffre d’affaires généré grâce à ces nouvelles opportunités.
L’IA ne remplace pas la sensibilité humaine, mais elle permet d’ouvrir les yeux là où l’intuition seule ne suffit plus.
Pour une agence de voyages, un hébergeur ou un Office de tourisme, savoir ce qui se joue sur les réseaux sociaux n’est plus un luxe. C’est une condition pour continuer à proposer du service de qualité.
Avec des outils accessibles, des méthodes simples, et un peu de rigueur, il est possible de transformer les tendances numériques en stratégie gagnante. Qu’on se le dise, l’avenir du tourisme passe aussi par les bons prompts !
Guillaume Vigneron est le fondateur de la Super Agence SAS, basée à Paris.
Cette agence de communication RH, à l’origine du concept d’Inbound Recruiting, travaille pour tous les secteurs d’activité en aidant ses clients à créer des messages pertinents pour leurs candidats, à mettre en place des stratégies de contenus Marque Employeur et à conseiller les métiers du recrutement et de la communication à améliorer leur efficacité.
Guillaume Vigneron est également conférencier et enseignant en communication et image de marque employeur à l’Université de Versailles et à l’ESG.
