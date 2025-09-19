Comment détecter, grâce à l’IA, les tendances de voyage sur les réseaux sociaux ? [ABO]

L’efficacité d’un outil comme ChatGPT repose sur la formulation des consignes, que l’on appelle un prompt (ou invite en français).



Voici un exemple simple, utilisable pour analyser Instagram (pensez à activer le mode Search pour que votre IA puisse accéder au web. Pour un meilleur résultat, sélectionnez également le mode Thinking) : " Analyse les 100 derniers posts Instagram avec le hashtag #voyageFrance. Identifie les destinations qui montent, les types d’activités les plus engageantes, les tranches d’âge visibles, et les mots-clés qui reviennent. Présente les résultats sous forme de synthèse avec des recommandations utiles pour une petite agence de voyages. "



Pour TikTok, un autre exemple peut servir de base : " Tu es un expert des tendances touristiques sur TikTok. Analyse 50 vidéos populaires sur le tourisme en France. Dégage les formats émergents, les destinations qui percent, les profils d’utilisateurs, et propose trois actions marketing à tester. "



En affinant ces requêtes au fil du temps, l’utilisateur obtient des résultats de plus en plus pertinents.



L’analyse des commentaires clients est un autre levier très accessible. En collectant les avis laissés sur Booking, Google, ou Airbnb, puis en les traitant via une IA, il devient possible de classer les points positifs, les irritants récurrents, ou les attentes non satisfaites.



Par exemple, une petite structure peut copier les avis de ses concurrents dans ChatGPT, avec cette consigne : " Analyse ces avis clients. Identifie les services les plus valorisés, les plaintes fréquentes, les nouveautés attendues. Compare avec notre offre actuelle et propose cinq pistes d’amélioration avec un impact fort. "