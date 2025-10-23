Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Pour concrétiser ses ambitions, le Singapore Tourism Board (STB) s’appuie sur une stratégie claire articulée autour de quatre piliers :Accessibilité car la Cité-État bénéficie d’une connectivité avec l’ensemble de l’et les principales capitales mondiales.Innovation, Singapour capitalisant sur sespour transformer chaque événement en espace d’expérimentation et d’échanges.Puis, car la destination déploie une feuille de route ambitieuse visant à réduire l’des manifestations professionnelles, tandis que sa stabilité politique, son excellence logistique et sa rigueuren font un environnement sûr et fiable pour les grands rendez-vous internationaux.Fort de ces atouts, le Singapore Tourism Board (STB) a lancé une campagne mondiale pour affirmer la position de Singapour comme la, première d’une série de six campagnes globales dans le cadre du plan Tourism 2040, qui entendent repositionner la destination comme un modèle d’impact positif, économique, social et environnemental.Une ambition confortée par: première destination MICE d’Asie et 13e mondiale au GDS-Index 2025, 3e au classement ICCA 2024, et Top APAC Meeting Destination selon Cvent 2025.