Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Durabilité et innovation pour tripler ses recettes MICE


En tête du classement des meilleures destinations MICE d’Asie, Singapour entend bien consolider sa position de leader du tourisme d’affaires. Avec son plan ambitieux "Tourism 2040", la Cité-État mise sur l’innovation, la durabilité et la montée en compétences.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la “World’s Best MICE City” - Depositphotos.com, @mrsiraphol
Déjà couronnée meilleure destination MICE d’Asie selon les classements Cvent 2025 et GDS Index 2025, Singapour confirme son statut de leader du tourisme d’affaires.

Avec le plan "Tourism 2040", la Cité-État affiche des ambitions claires : tripler ses recettes issues du tourisme d’affaires et de congrès tout en misant sur une croissance durable, inclusive et technologique.

Porté par le Singapore Tourism Board (STB), le secteur MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) a non seulement retrouvé ses niveaux d’avant-pandémie, mais les a déjà dépassés.

Face à cette dynamique, le plan "Tourism 2040" fixe un cap : faire de Singapour la capitale mondiale des événements professionnels à impact positif.

Trois priorités pour Singapour

Cette feuille de route s’articule autour de trois priorités :

- renforcer les compétences locales dans les domaines de la technologie et de la durabilité, pour soutenir la transformation des métiers du secteur ;

- accompagner les organisateurs d’événements dans la transition vers des pratiques à faible empreinte carbone, grâce à l’innovation numérique et aux outils ESG ;

- encourager l’approche "bleisure", en combinant affaires, bien-être et expériences locales, afin d’enrichir le séjour des participants.

Le ministre d’État Alvin Tan a souligné la nécessité de développer les talents liés à ces nouveaux enjeux, affirmant que "la durabilité et la technologie sont les deux piliers de l’avenir du MICE à Singapour".

Les quatre piliers du MICE à Singapour

Pour concrétiser ses ambitions, le Singapore Tourism Board (STB) s’appuie sur une stratégie claire articulée autour de quatre piliers : l’accessibilité, l’innovation, la durabilité et la confiance.

Accessibilité car la Cité-État bénéficie d’une connectivité avec l’ensemble de l’Asie-Pacifique et les principales capitales mondiales.

Innovation, Singapour capitalisant sur ses clusters technologiques pour transformer chaque événement en espace d’expérimentation et d’échanges.

Puis durabilité, car la destination déploie une feuille de route ambitieuse visant à réduire l’empreinte carbone des manifestations professionnelles, tandis que sa stabilité politique, son excellence logistique et sa rigueur organisationnelle en font un environnement sûr et fiable pour les grands rendez-vous internationaux.

Fort de ces atouts, le Singapore Tourism Board (STB) a lancé une campagne mondiale pour affirmer la position de Singapour comme la "World’s Best MICE City", première d’une série de six campagnes globales dans le cadre du plan Tourism 2040, qui entendent repositionner la destination comme un modèle d’impact positif, économique, social et environnemental.

Une ambition confortée par les multiples distinctions obtenues : première destination MICE d’Asie et 13e mondiale au GDS-Index 2025, 3e au classement ICCA 2024, et Top APAC Meeting Destination selon Cvent 2025.


