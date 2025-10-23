Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la “World’s Best MICE City” - Depositphotos.com, @mrsiraphol
Déjà couronnée meilleure destination MICE d’Asie selon les classements Cvent 2025 et GDS Index 2025, Singapour confirme son statut de leader du tourisme d’affaires.
Avec le plan "Tourism 2040", la Cité-État affiche des ambitions claires : tripler ses recettes issues du tourisme d’affaires et de congrès tout en misant sur une croissance durable, inclusive et technologique.
Porté par le Singapore Tourism Board (STB), le secteur MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) a non seulement retrouvé ses niveaux d’avant-pandémie, mais les a déjà dépassés.
Face à cette dynamique, le plan "Tourism 2040" fixe un cap : faire de Singapour la capitale mondiale des événements professionnels à impact positif.
Avec le plan "Tourism 2040", la Cité-État affiche des ambitions claires : tripler ses recettes issues du tourisme d’affaires et de congrès tout en misant sur une croissance durable, inclusive et technologique.
Porté par le Singapore Tourism Board (STB), le secteur MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) a non seulement retrouvé ses niveaux d’avant-pandémie, mais les a déjà dépassés.
Face à cette dynamique, le plan "Tourism 2040" fixe un cap : faire de Singapour la capitale mondiale des événements professionnels à impact positif.
Trois priorités pour Singapour
Autres articles
-
Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026
-
MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
-
MICE : Marseille accueille le GMF Mediterranean On Board
-
Accor lance une plateforme de réservation mondiale pour les réunions et événements
-
Pink’Ola, la nouvelle vague événementielle née en Vendée [ABO]
Cette feuille de route s’articule autour de trois priorités :
- renforcer les compétences locales dans les domaines de la technologie et de la durabilité, pour soutenir la transformation des métiers du secteur ;
- accompagner les organisateurs d’événements dans la transition vers des pratiques à faible empreinte carbone, grâce à l’innovation numérique et aux outils ESG ;
- encourager l’approche "bleisure", en combinant affaires, bien-être et expériences locales, afin d’enrichir le séjour des participants.
Le ministre d’État Alvin Tan a souligné la nécessité de développer les talents liés à ces nouveaux enjeux, affirmant que "la durabilité et la technologie sont les deux piliers de l’avenir du MICE à Singapour".
- renforcer les compétences locales dans les domaines de la technologie et de la durabilité, pour soutenir la transformation des métiers du secteur ;
- accompagner les organisateurs d’événements dans la transition vers des pratiques à faible empreinte carbone, grâce à l’innovation numérique et aux outils ESG ;
- encourager l’approche "bleisure", en combinant affaires, bien-être et expériences locales, afin d’enrichir le séjour des participants.
Le ministre d’État Alvin Tan a souligné la nécessité de développer les talents liés à ces nouveaux enjeux, affirmant que "la durabilité et la technologie sont les deux piliers de l’avenir du MICE à Singapour".
Les quatre piliers du MICE à Singapour
Pour concrétiser ses ambitions, le Singapore Tourism Board (STB) s’appuie sur une stratégie claire articulée autour de quatre piliers : l’accessibilité, l’innovation, la durabilité et la confiance.
Accessibilité car la Cité-État bénéficie d’une connectivité avec l’ensemble de l’Asie-Pacifique et les principales capitales mondiales.
Innovation, Singapour capitalisant sur ses clusters technologiques pour transformer chaque événement en espace d’expérimentation et d’échanges.
Puis durabilité, car la destination déploie une feuille de route ambitieuse visant à réduire l’empreinte carbone des manifestations professionnelles, tandis que sa stabilité politique, son excellence logistique et sa rigueur organisationnelle en font un environnement sûr et fiable pour les grands rendez-vous internationaux.
Fort de ces atouts, le Singapore Tourism Board (STB) a lancé une campagne mondiale pour affirmer la position de Singapour comme la "World’s Best MICE City", première d’une série de six campagnes globales dans le cadre du plan Tourism 2040, qui entendent repositionner la destination comme un modèle d’impact positif, économique, social et environnemental.
Une ambition confortée par les multiples distinctions obtenues : première destination MICE d’Asie et 13e mondiale au GDS-Index 2025, 3e au classement ICCA 2024, et Top APAC Meeting Destination selon Cvent 2025.
Accessibilité car la Cité-État bénéficie d’une connectivité avec l’ensemble de l’Asie-Pacifique et les principales capitales mondiales.
Innovation, Singapour capitalisant sur ses clusters technologiques pour transformer chaque événement en espace d’expérimentation et d’échanges.
Puis durabilité, car la destination déploie une feuille de route ambitieuse visant à réduire l’empreinte carbone des manifestations professionnelles, tandis que sa stabilité politique, son excellence logistique et sa rigueur organisationnelle en font un environnement sûr et fiable pour les grands rendez-vous internationaux.
Fort de ces atouts, le Singapore Tourism Board (STB) a lancé une campagne mondiale pour affirmer la position de Singapour comme la "World’s Best MICE City", première d’une série de six campagnes globales dans le cadre du plan Tourism 2040, qui entendent repositionner la destination comme un modèle d’impact positif, économique, social et environnemental.
Une ambition confortée par les multiples distinctions obtenues : première destination MICE d’Asie et 13e mondiale au GDS-Index 2025, 3e au classement ICCA 2024, et Top APAC Meeting Destination selon Cvent 2025.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille