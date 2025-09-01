TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

Conçu pour offrir une vision claire des budgets et optimiser la prise de décision


FCM Meetings & Events déploie son nouvel outil de reporting et d’analyse à l’échelle mondiale. Conçu pour offrir une vision claire des budgets et optimiser la prise de décision, il promet de simplifier la gestion des réunions et des événements, tout en générant des économies et en renforçant la performance opérationnelle des entreprises.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

FCM Meetings & Events déploie un nouvel outil de reporting et d’analyse conçu pour offrir une vision claire des budgets et optimiser la prise de décision Depositphotos.com @pressmaster
FCM Meetings & Events (FCM M&E), la division spécialisée dans l’organisation de réunions et d’événements du groupe FCM Travel, dévoile un nouvel outil de reporting et d’analyse destiné à transformer la gestion des budgets et des opérations MICE.

Le Groupe est parti d'un constat : près de 40% des organisateurs d’événements n’ont pas une vision claire de leur budget annuel, selon une enquête menée dans le cadre du premier rapport sur les tendances mondiales de FCM M&E.

"Peu importe son importance, lorsque le budget est flou, les organisateurs doivent redoubler de vigilance, souligne à ce sujet Simone Seiler, directrice générale monde de FCM Meetings & Events, dans un communiqué.

C’est là que notre nouvel outil entre en jeu, en offrant aux clients une vue d’ensemble complète des budgets et des dépenses."

Une solution complète pour des décisions éclairées

Cet outil promet donc d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de générer des économies, et d’aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques plus intelligentes.

Il centralise toutes les données relatives aux réunions et événements dans un tableau de bord unique, permettant aux clients de se concentrer sur leurs activités principales sans se soucier de la production de rapports et améliorant l’efficacité opérationnelle.

Il permet également de visualiser les dépenses par fournisseur et par événement pour identifier immédiatement les opportunités d’économies, tout en fournissant des informations détaillées qui renforcent le pouvoir de négociation des clients.

L’outil facilite ainsi une prise de décision plus intelligente grâce à l’analyse des tendances et à la génération de rapports intuitifs, en offrant des données fiables, sécurisées et mises à jour quotidiennement.

Un déploiement mondial progressif

FCM M&E a également intégré son outil à la plateforme FCM, en associant la recherche de lieux (FCM Venue Finder) et les demandes d’événements.

Cette intégration permet de centraliser la sélection des lieux, la coordination des opérations et l’amélioration de la productivité. La version de base de ces services est accessible à tous les clients.

Initialement destiné aux marchés américain et australien, le nouvel outil sera progressivement lancé au Royaume-Uni, puis en Europe continentale, en Asie et au Mexique.

"Nous souhaitons devenir des partenaires à long terme pour nos clients, en les aidant non seulement à gérer leurs réunions, mais aussi à les optimiser grâce à des informations stratégiques et une technologie de pointe", précise Simone Seiler.

FCM M&E ambitionne ainsi de redéfinir la gestion des portefeuilles MICE, en passant de la simple visibilité à la création de valeur pour les entreprises, tout en offrant un gain de temps et une meilleure performance financière.

Lire aussi : FCM : Mélanie Marchand prend la tête du MICE en France


Tags : fcm, fcm meeting & events, mice
