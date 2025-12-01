TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TAP Air Portugal dévoile une nouvelle cabine premium !

disponible dès l'été 2026


TAP Air Portugal introduira une nouvelle cabine long-courrier avec davantage d’espace, d’intimité destinée à répondre à la montée en puissance de la demande premium sur A330 et A321LR.


Rédigé par le Mercredi 3 Décembre 2025

À partir de l’été 2026, TAP Air Portugal proposera une nouvelle cabine sur ses vols long-courriers. Cette zone regroupera 12 sièges sans voisin direct, installés juste derrière la classe Affaires et espacés à raison de quatre par rangée. L’objectif est d’offrir davantage de calme, d’intimité et de confort aux passagers recherchant un niveau supérieur à celui de la classe Économique.

Les appareils concernés seront les Airbus A330 et A321LR de la flotte long-courrier. Les sièges bénéficieront d’un environnement isolé du reste de la cabine.

TAP Air Portugal : des avantages au sol et à bord

La nouvelle cabine donnera accès à un traitement prioritaire dès l’aéroport : enregistrement, Fast Track, embarquement et livraison des bagages.

À bord, les passagers bénéficieront d’un service renforcé comprenant un repas principal premium (avec deux choix chauds), la pré-sélection du menu jusqu’à 24 heures avant le départ, une trousse de confort, un casque audio amélioré et un oreiller premium.

L’offre inclura également des miles bonus et des conditions de modification et de remboursement plus souples.

À lire aussi : Lufthansa se positionne pour la privatisation de TAP

