TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne

ouverture imminente du salon TAP Air Portugal à Paris - Orly


La compagnie aérienne portugaise poursuit son expansion transatlantique avec l’ouverture d’une ligne vers Curitiba, au Brésil en 2026 et l’inauguration prochaine d’un salon à Paris-Orly. TAP a aussi célébré les 35 ans de sa liaison Marseille - Lisbonne.


Rédigé par le Mercredi 5 Novembre 2025

CroisiEurope
TAP Air Portugal continue d'élargir son réseau transatlantique.

La compagnie vient d'annoncer le lancement de Curitiba au Brésil au départ de Lisbonne. Les opérations débuteront le 2 juillet 2026. La liaison sera assurée à raison de trois vols hebdomadaires en Airbus A330-200.

TAP Air Portugal dessert pas moins de 13 destinations au Brésil, dont Rio, Salvador et Recife, cette nouvelle ligne est ainsi la 14e escale brésilienne.

Présente à Marseille pour célébrer les 35 ans de la ligne Marseille - Lisbonne, l'équipe commerciale a mis en avant l'importance de son réseau outre-Atlantique.

En Amérique du Nord, la compagnie relie également Montréal, Toronto, Boston, New York (JFK et Newark), Washington, Miami, Chicago, Los Angeles, mais aussi Cancún en hiver.

Laetitia Waeyaert, responsable commercial Grands Comptes rappelle que le programme "Stopover Portugal" permet une escale gratuite à Lisbonne ou Porto, de 1 à 10 jours sans surcoût sur le billet.

De janvier à juin 2025, près de 193 000 clients ont profité de cette option, soit une augmentation de 74 % par rapport à la même période en 2024.

TAP Air Portugal accélère sur le segment business

Depuis la capitale portugaise, les passagers peuvent également accéder à un vaste maillage vers les autres îles portugaises et vers l'Afrique : Madère, Porto Santo, les Açores (São Miguel, Terceira), mais aussi le Maroc, le Cap-Vert, le Sénégal, l’Angola, le Mozambique ou São Tomé, réputée pour son cacao.

Si 2025 a été conforme aux objectifs, en 2026, TAP Air Portugal souhaite accélérer sur le business travel. "Nous ne sommes pas forcément au niveau auquel nous devons être sur ce segment de clientèles" constate Rino Morosini, directeur général France et Belgique de la compagnie.

C'est en ce sens qu'une nouvelle offre vient tout récemment de voir le jour. Baptisée TAP FORBIZ, ce programme s'adresse aux entreprises, des PME aux grandes multinationales.

TAP FORBIZ repose sur un système de cashback simple : à chaque vol effectué par un employé, l’entreprise cumule jusqu’à 5% du montant du voyage sous forme de crédit, utilisable pour de futures réservations. Jusqu’au 21 novembre 2025, les entreprises qui rejoignent le programme bénéficieront d’un bonus de bienvenue de 80€. Les grandes entreprises, quant à elles, peuvent profiter de conditions personnalisées.

Un nouveau salon dédié à TAP Air Portugal à Paris - Orly

La compagnie va également très prochainement ouvrir à Paris - Orly, son premier salon Business en propre à l'étranger : "L'ouverture est imminente et c'est une première pour nous d'avoir en dehors du Portugal, un lieu entièrement dédié à la compagnie", précise Rino Morosini.

Il sera accessible aux clients business, aux titulaires des cartes Miles&Go Gold ou Star Alliance Gold, ainsi qu’en option payante.

Pour rappel, à Lisbonne, TAP Air Portugal dispose aussi de deux salons à Lisbonne, en zones Schengen et non-Schengen.

La compagnie, membre de Star Alliance, déploie une flotte composée essentiellement d’Airbus, configurée en deux classes : économique et affaires. TAP a été l’une des premières compagnies à intégrer les A330neo sur ses vols long-courriers.

A l'heure où certaines compagnies resserrent leurs conditions pour la clientèle groupes, Laetitia Waeyaert a aussi mis en avant le site dédié aux groupes. "Les agents de voyages peuvent y trouver en temps réel la disponibilité et les tarifs selon le nombre de passagers, sans obligation d’acompte, sauf pendant la période de Noël où un engagement total est requis en raison du fort taux d’annulations enregistré l’an passé. Les groupes peuvent être conservés jusqu’à 80 jours sans frais" a t-elle indiqué.

La compagnie propose également un site spécifique pour les agences de voyages, tapagents.com.

TAP Air Portugal célèbre les 35 ans de la ligne Marseille - Lisbonne

TAP Air Portugal a célébré, mardi 4 novembre 2025, les 35 ans de la ligne Marseille - Lisbonne avec une quarantaine d'agences de la région provençale, l’aéroport Marseille-Provence et l’Office national du tourisme portugais.

"Sur cette période, la compagnie a transporté plus de 4 millions de passagers, parcourant l’équivalent de 2 500 fois le tour de la Terre" a rappelé Rino Morosini.

La veille, un joli gâteau d'anniversaire ainsi que des spécialités provençales et portugaises ont accueilli les passagers à l’aéroport Marseille-Provence.

Entre Marseille et Lisbonne, la compagnie propose jusqu’à trois vols quotidiens, complétés par un pont aérien de huit fréquences par jour entre Lisbonne et Porto. Au départ de Marseille, les vols sont opérés en Embraer de 100 sièges, dont près de six en classe Affaires.

Les 35 ans de la ligne coïncident avec un autre anniversaire majeur : les 80 ans de TAP.


TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne

