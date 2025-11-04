TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne

La compagnie va également très prochainement ouvrir à Paris - Orly, son premier salon Business en propre à l'étranger : "L'ouverture est imminente et c'est une première pour nous d'avoir en dehors du Portugal, un lieu entièrement dédié à la compagnie" , précise Rino Morosini.



Il sera accessible aux clients business, aux titulaires des cartes Miles&Go Gold ou Star Alliance Gold, ainsi qu’en option payante.



Pour rappel, à Lisbonne, TAP Air Portugal dispose aussi de deux salons à Lisbonne, en zones Schengen et non-Schengen.



La compagnie, membre de Star Alliance, déploie une flotte composée essentiellement d’Airbus, configurée en deux classes : économique et affaires. TAP a été l’une des premières compagnies à intégrer les A330neo sur ses vols long-courriers.



A l'heure où certaines compagnies resserrent leurs conditions pour la clientèle groupes, Laetitia Waeyaert a aussi mis en avant le site dédié aux groupes. "Les agents de voyages peuvent y trouver en temps réel la disponibilité et les tarifs selon le nombre de passagers, sans obligation d’acompte, sauf pendant la période de Noël où un engagement total est requis en raison du fort taux d’annulations enregistré l’an passé. Les groupes peuvent être conservés jusqu’à 80 jours sans frais" a t-elle indiqué.



La compagnie propose également un site spécifique pour les agences de voyages, tapagents.com.