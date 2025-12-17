TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TAP Air Portugal nomme Paloma Utrera à la tête du marché français

Une dirigeante issue de l’Espagne pour piloter le développement de la compagnie


TAP Air Portugal a annoncé la nomination de Paloma Utrera au poste de Country Manager France à compter du 1er janvier 2026. Elle succède à Rino Morosini.


TAP Air Portugal nomme Paloma Utrera à la tête du marché France ©DepositPhotos/Boarding2Now
À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, Paloma Utrera prendra la direction des opérations de TAP Air Portugal, succédant à Rino Morosini.

À ce poste, elle sera chargée du développement commercial de la compagnie, du pilotage des opérations locales et du renforcement de la présence de TAP sur un marché clé de son dispositif européen et intercontinental.

Depuis 2022, Paloma Utrera occupait des fonctions équivalentes en Espagne, où elle dirigeait les opérations de la compagnie. Elle a notamment accompagné la reprise du trafic aérien post-Covid et contribué à la consolidation des liaisons entre l’Espagne, le Portugal et les marchés long-courriers desservis par TAP Air Portugal.

Un parcours construit dans l’aérien et le tourisme

Forte de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur aérien et touristique, Paloma Utrera dispose d’un parcours marqué par des responsabilités commerciales et managériales. Avant de rejoindre TAP Air Portugal, elle a passé près de dix ans chez Iberia Express, où elle occupait le poste de responsable des ventes et du marketing pour le marché espagnol. Elle y pilotait la stratégie commerciale ainsi que les relations avec les grands comptes, agences de voyages et tour-opérateurs.

Elle a également exercé des fonctions de direction au sein d’Orizonia Corporación, développant une expertise en négociation de contrats long-courriers et en structuration de produits aériens. Sa carrière a débuté chez Vivatours, où elle a évolué pendant plus de onze ans sur des missions couvrant les opérations, la contractualisation, la gestion d’équipes de réservations et les relations fournisseurs, après une première expérience chez Halcón Viajes.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias