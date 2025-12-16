Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split en 2026

Parallèlement au développement de son réseau, Croatia Airlines poursuit le renouvellement complet de sa flotte, engagé en 2024 et prévu jusqu’en 2027. La compagnie intègre progressivement des Airbus A220-100 et A220-300.



Ces avions affichent notamment une réduction d’environ 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, une diminution de 50 % des nuisances sonores, ainsi qu’une cabine repensée avec sièges plus larges, espaces bagages optimisés, ventilation équipée de filtres HEPA et connectivité à bord (USB-A, USB-C et Wi-Fi), détaille la compagnie.



Cette modernisation s’accompagne également d’un rebranding de la compagnie, avec une nouvelle identité visuelle et des uniformes revisités.