Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split en 2026

À partir du 5 mai 2026, Croatia Airlines proposera une liaison directe entre Nantes et Split, opérée deux fois par semaine, les mardis et vendredis, jusqu’au 9 octobre.
Cette nouvelle ligne vise à améliorer l’accessibilité de la Dalmatie depuis l’ouest de la France, une région particulièrement demandée par la clientèle française pour ses séjours estivaux.
Split constitue un point d’accès vers la côte adriatique et les îles croates.
Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des dessertes saisonnières entre la France et la Croatie.
Cette nouvelle ligne vise à améliorer l’accessibilité de la Dalmatie depuis l’ouest de la France, une région particulièrement demandée par la clientèle française pour ses séjours estivaux.
Split constitue un point d’accès vers la côte adriatique et les îles croates.
Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des dessertes saisonnières entre la France et la Croatie.
Croatia Airlines : une flotte en pleine transformation
Autres articles
-
Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français
-
Convention : les EDV Grand Est veulent "réenchanter l'expérience client"
-
Croatie : perturbations du trafic à Zagreb du 4 au 6 juillet
-
Croatie : 2024, encore une année record pour le tourisme
-
Croatie : l'agence Sveta Ana Travel conforte son orientation "luxe"
Parallèlement au développement de son réseau, Croatia Airlines poursuit le renouvellement complet de sa flotte, engagé en 2024 et prévu jusqu’en 2027. La compagnie intègre progressivement des Airbus A220-100 et A220-300.
Ces avions affichent notamment une réduction d’environ 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, une diminution de 50 % des nuisances sonores, ainsi qu’une cabine repensée avec sièges plus larges, espaces bagages optimisés, ventilation équipée de filtres HEPA et connectivité à bord (USB-A, USB-C et Wi-Fi), détaille la compagnie.
Cette modernisation s’accompagne également d’un rebranding de la compagnie, avec une nouvelle identité visuelle et des uniformes revisités.
Ces avions affichent notamment une réduction d’environ 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, une diminution de 50 % des nuisances sonores, ainsi qu’une cabine repensée avec sièges plus larges, espaces bagages optimisés, ventilation équipée de filtres HEPA et connectivité à bord (USB-A, USB-C et Wi-Fi), détaille la compagnie.
Cette modernisation s’accompagne également d’un rebranding de la compagnie, avec une nouvelle identité visuelle et des uniformes revisités.
Un réseau France – Croatie renforcé
Pour la saison estivale 2026, Croatia Airlines maintient et renforce ses liaisons entre la France et la Croatie.
Depuis Paris Charles de Gaulle[ la compagnie opère des vols directs vers Zagreb ]b(jusqu’à deux vols quotidiens), Split et Dubrovnik, avec des fréquences variables selon les périodes. Des connexions vers Zadar et Pula restent également assurées via Zagreb.
Depuis Lyon, deux vols directs hebdomadaires vers Split seront proposés entre mai et octobre.
À lire aussi : Croatia Airlines renouvèle sa flotte pour ses 35 ans
Depuis Paris Charles de Gaulle[ la compagnie opère des vols directs vers Zagreb ]b(jusqu’à deux vols quotidiens), Split et Dubrovnik, avec des fréquences variables selon les périodes. Des connexions vers Zadar et Pula restent également assurées via Zagreb.
Depuis Lyon, deux vols directs hebdomadaires vers Split seront proposés entre mai et octobre.
À lire aussi : Croatia Airlines renouvèle sa flotte pour ses 35 ans