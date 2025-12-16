TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split en 2026

La compagnie poursuit en parallèle le renouvellement de sa flotte


Croatia Airlines lancera à l’été 2026 un nouveau vol direct entre Nantes et Split, renforçant l’accessibilité de la Dalmatie depuis la France, tout en poursuivant la modernisation complète de sa flotte.


Rédigé par le Mercredi 17 Décembre 2025

Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split ©DepositPhotos/Boarding2Now
Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split ©DepositPhotos/Boarding2Now
À partir du 5 mai 2026, Croatia Airlines proposera une liaison directe entre Nantes et Split, opérée deux fois par semaine, les mardis et vendredis, jusqu’au 9 octobre.

Cette nouvelle ligne vise à améliorer l’accessibilité de la Dalmatie depuis l’ouest de la France, une région particulièrement demandée par la clientèle française pour ses séjours estivaux.

Split constitue un point d’accès vers la côte adriatique et les îles croates.

Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des dessertes saisonnières entre la France et la Croatie.

Croatia Airlines : une flotte en pleine transformation

Parallèlement au développement de son réseau, Croatia Airlines poursuit le renouvellement complet de sa flotte, engagé en 2024 et prévu jusqu’en 2027. La compagnie intègre progressivement des Airbus A220-100 et A220-300.

Ces avions affichent notamment une réduction d’environ 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, une diminution de 50 % des nuisances sonores, ainsi qu’une cabine repensée avec sièges plus larges, espaces bagages optimisés, ventilation équipée de filtres HEPA et connectivité à bord (USB-A, USB-C et Wi-Fi), détaille la compagnie.

Cette modernisation s’accompagne également d’un rebranding de la compagnie, avec une nouvelle identité visuelle et des uniformes revisités.

Un réseau France – Croatie renforcé

Pour la saison estivale 2026, Croatia Airlines maintient et renforce ses liaisons entre la France et la Croatie.

Depuis Paris Charles de Gaulle[ la compagnie opère des vols directs vers Zagreb ]b(jusqu’à deux vols quotidiens), Split et Dubrovnik, avec des fréquences variables selon les périodes. Des connexions vers Zadar et Pula restent également assurées via Zagreb.

Depuis Lyon, deux vols directs hebdomadaires vers Split seront proposés entre mai et octobre.

