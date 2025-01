Croatie : l'agence Sveta Ana Travel conforte son orientation "luxe"

Si le rêve n’a pas de limite pourNé d’un père français et d’une mère croate,a grandi en France et en Allemagne. Après des études d’architecture et d’urbanisme, il est devenu guide touristique dans le pays de sa mère. Chemin faisant, il a découvert aussi les travers du tourisme de masse.C’est à la lumière de toutes ces expériences qu’il a lancé quelques années plus tard sa propre agence :, se souvient-il.. Un petit tour d'horizon avec Roger Schlachter permet de s'en faire une idée.Concernant les hébergements, prenons un exemple parmi d’autres : en Istrie (la province croate qui jouxte l’Italie), le Grand Park Hotel Rovinj by Maistra Collection est situé près de la plage de Mulini et offre une vue remarquable sur la vieille ville, les îles voisines et la mer Adriatique.Ce cinq étoiles ultra-moderne dispose aussi d'un spa, d'un centre de bien-être, d'une piscine extérieure et d'un port de plaisance. Et propose à ses clients un service voiturier et un traitement VIP exclusif.