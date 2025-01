Croatie : 2024, encore une année record pour le tourisme

"La Croatie s'affirme comme une destination conciliant développement touristique et respect des ressources naturelles. En 2024, nos efforts pour diversifier les expériences, promouvoir le tourisme hors saison et adopter un modèle durable, ont porté leurs fruits"

Indiscutablement l'entrée dans l'Union européenne en 2013, puis dans la zone euro en 2023, ont contribué à l'envolée de la fréquentation touristique de la Croatie :Cependant, ce succès à son revers.et, a convenu Daniela Mihalic Durica,La Croatie a, semble-t-il, bien compris les dangers de cette surfréquentation estivale et s'efforce désormais d'Avec un certain succès comme le montrent les chiffres : ainsi,. Des hausses ont également été observées en mai, juin, septembre, octobre et même décembre.De même, pour l'ensemble des touristes internationaux, les arrivées sont, elles, en hausse de 11% et les nuitées de 12,5% sur la période janvier - mai.]b Elles sont également en progression de 10,3% et 9,7% pour la période octobre - décembre. Soit bien plus que sur la moyenne de l'année., s'est félicitée Daniela Mihalic Durica.Au passage, la directrice de l'Office de tourisme croate en France a mis en avant les résultats des dispositions déjà prises (diminution du nombre d'escale accordées aux bateaux de croisière, règlementation plus stricte des meublés touristiques, etc.) pour lutter contre le surtourisme qui menaçait d'étouffer Dubrovnik.