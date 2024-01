Tourisme : la Croatie a failli battre son record de 2019 !

Dans le cadre de sa stratégie touristique à l'horizon 2030, l'Office de tourisme croate mise aussi sur le tourisme durable et le slow tourism.



"Nous mettons fortement en avant, explique Daniela Mihalic Durica, les offres outdoor (marche, vélo), le nautisme, la gastronomie, les trois géo-parcs classés par l'Unesco, les huit parcs nationaux, les douze parcs naturels. Et aussi, les régions moins connues comme l'arrière-pays adriatique, la Slavonie -un véritable paradis naturel authentique et préservé- et aussi les nombreuses îles".



"La Croatie qui a un littoral très découpé, compte en effet 1244 îles dont une cinquantaine sont habitées. Et plus d'une demi-douzaine sont sans voiture. Une des meilleures manières de visiter notre pays, c'est de le découvrir en bateau ".



Zagreb, la capitale, est aussi présentée comme une destination idéale pour des city breaks, tout particulièrement à la période de ses désormais très réputés marchés de Noël.



Dans le même temps, la Croatie pense davantage "qualité". Elle veut se positionner comme une destination premium, attrayante et compétitive et cherche à rattraper son retard sur le segment luxe. ]b



En 2024, une floppée de nouveaux 5 étoiles va ouvrir : le Riva's Hotels & Resorts (185 chambres et 12 villas) dans la petite ville touristique de Ičići; le Keight Hotel, Curio Collection By Hilton, dans la station balnéaire de Opatija, en Istrie. Et aussi à Zadar, au nord de la Dalmatie, un Hyatt Regency (133 chambres et suites). Au centre de la Dalmatie, dans la très pittoresque ville de Sveti Filip i Jakov (St. Philippe et Jacob), c'est un complexe luxueux, le Molum Hôtel & Résidences (un hôtel + 60 résidences), qui va ouvrir. Zagreb verra, elle, l'arrivée d'un Pullman 5*. Un hôtel de luxe est également en construction à Čepin, en Slavonie, et un autre est annoncé à Stubičke Toplice.



"Jusqu'à dix hôtels 5 étoiles ont ouvert en 2023 ou ouvriront en 2024 , calcule Daniela Mihalic Durica. Et, assure-telle, " les investissements dans le tourisme vont se poursuivre ".



Petit pays des Balkans doté d'une agriculture méditerranéenne et d'une industrie assez modeste, la Croatie n'a, de fait, guère d'autre alternative que de d'encourager le tourisme. Au risque cependant d'accentuer sa dépendance.