A l’heure de l’euro, la Croatie multiplie les initiatives sur le marché français

« Premier tour-opérateur revendeur de la Croatie en France », Travel Europe / Visit Europe possède deux filiales (sur 16 en Europe) basées à Pula et Dubrovnik. Sa production sur la destination s’articule autour de séjours, circuits et autotours.



Avec également une flotte de quatre bateaux, de 16 à 20 cabines, qui peuvent être affrétés en exclusivité. Nouveauté cette année, deux circuits combinés avec d’une part la Croatie, le Monténégro et l’Albanie, et de l’autre la Croatie (Istrie) et la Slovénie.