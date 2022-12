Croatie Schengen et zone Euro : ce qui va changer

Intégration de la Croatie à l'espace Schengen



- Que signifie l'entrée dans l'espace Schengen ?

En entrant dans l'espace Schengen, la Croatie rejoint 26 autres pays de l'Union Européenne et de l'Espace Economique Européen qui ont officiellement supprimé tous types de contrôle aux frontières.



- La Croatie aura-t-elle des contrôles aux frontières après le 1er janvier 2023 ?

Après le 1er janvier 2023, les contrôles aux frontières terrestres et maritimes avec la Slovénie, la Hongrie et l'Italie seront supprimés. Les frontières extérieures avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro deviendront la frontière extérieure de l'espace Schengen.



Les aéroports internationaux croates disposeront d'une période de transition de 3 mois pour adapter leurs contrôles frontaliers à l'entrée. Une fois la transition terminée - d'ici au 26 mars 2023 - les vols en provenance de l'espace Schengen arrivant en Croatie ne seront plus soumis à un contrôle des passeports.



- Qu'est-ce que cela signifie pour les visas ?

Si vous êtes ressortissant d'un pays nécessitant un visa, veuillez vous renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat croate le plus proche. Si vous êtes titulaire d'un visa Schengen, vous pourrez entrer en Croatie et vous déplacer librement dans l'espace Schengen.



- Que garantit l'entrée dans l'espace Schengen ?

Grâce à l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen, les ressortissants du pays et voyageurs Français n'auront plus à attendre les contrôles frontières.