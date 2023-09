Tourisme : la Croatie renoue avec les chiffres de fréquentation pré-Covid

Les deux régions de l’Istrie et du Kvarner profitent tout particulièrement de la stratégie de l’OT de Croatie, qui vise à étendre la saison touristique, mais également faire découvrir d’autres destinations moins connues des Français. Elles enregistrent la plus nette augmentation (+20% par rapport à 2022) des arrivées et des nuitées depuis le début de l’année.Pour rappel, plus dese sont rendus dans le pays depuis le 1er janvier 2023, cumulant plus d’1 800 000 nuitées (au 10 septembre 2023).