Voyage Croatie : quelles conditions d'entrée ?

Pourtous les voyageurs - mineurs inclus - doivent être en possession d’présentant une validité couvrant toute la durée du séjour.La Croatie, membre de l’Union européenne depuis juillet 2013, n’est pas encore membre de l’espace Schengen : il est donc obligatoire d’êtrepour pouvoir entrer sur le territoire croate, de même que pour le quitter.Les contrôles d’identité aux postes-frontières croates, à l’entrée comme à la sortie, sont systématiques, y compris pour les ressortissants de pays de l’Union européenne.Des vérifications systématiques dans les bases de données nationales et d’Interpol sont effectuées pour tous les voyageurs, y compris les citoyens de l’Union européenne.Les Français amenés à entrer sur le territoire croate ou à le quitter (par voie routière, ferroviaire ou maritime) doivent s’assurer qu’ils sont en possession d’un document de voyage en cours de validité (carte d’identité ou passeport). Les Français voyageant avec une carte nationale d’identité ou un passeport précédemment déclaré perdu ou volé se verront systématiquement confisquer le document en question.Des délais d’attente prolongés aux postes-frontières sont à prévoir, notamment pendant les fins de semaine, les congés scolaires et la saison touristique.Les cartes nationales d’identité françaises (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette prorogation.Les autorités croates ont accepté officiellement cette prorogation. Toutefois, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de préférer l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.En cas de voyage uniquement avec une CNI, il convient de télécharger et d’imprimer la notice multilingue expliquant ces nouvelles règles.En cas de voyage par les autoroutes et voies rapides de la Slovénie et de l’Autriche à destination de la Croatie, l’achat d’une vignette slovène et autrichienne est obligatoire. Ces vignettes, à coller obligatoirement sur le pare-brise du véhicule, doivent être achetées dès l’entrée sur les territoires slovène et autrichien. Elles sont également en vente dans les stations-service italiennes et autrichiennes avant la frontière slovène. Les autorités peuvent confisquer les documents des contrevenants (carte nationale d’identité, passeport, carte grise du véhicule, permis de conduire) jusqu’au paiement de l’amende (150 €) et à l’achat de la vignette (15 € pour une vignette valable une semaine).La police à la frontière prête la plus grande attention aux mineurs, qu’ils voyagent seuls ou accompagnés d’un adulte, détenteur ou non de l’autorité parentale. Tout mineur, quel que soit son âge, doit être muni d’un passeport individuel ou d’une carte nationale d’identité à son nom en cours de validité. Il est rappelé qu’un livret de famille n’est pas un document d’identité et n’a aucune valeur légale à l’étranger.S’il s’agit d’un voyage d’un groupe de mineurs accompagnés d’adultes non détenteurs de l’autorité parentale, il est conseillé de préparer une liste nominative.