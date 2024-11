La Croatie attire de plus en plus de français en 2024

les visiteurs, en particulier ceux provenant de marchés comme la France, sont de plus en plus attirés par notre offre en dehors de la haute saison. Nos efforts de promotion intensifiée, tant sur les marchés étrangers que domestiques, sont axés sur cette pré et post-saison qui permettent une croissance durable du tourisme. Le prolongement des liaisons aériennes, facilitant l'accès à la Croatie depuis nos principaux marchés, a également joué un rôle important dans les résultats d'octobre

La Croatie attire de plus en plus de visiteurs en basse saison, particulièrement dans les villes de. Les touristes français apprécient la diversité de l’offre touristique croate, notamment les activités culturelles, sportives et gastronomiques, qui répondent aux attentes des voyageurs.Selon Kristjan Staničić , directeur de l’Office National Croate de Tourisme, «. ».Ces résultats reflètent une stratégie de, visant à attirer des voyageurs tout au long de l’année.