Daniela Mihalic Durica réélue directrice de l’ONT Croatie à Paris

" 2022 sera, sans aucun doute, l’année du renouveau et s’annonce positive avec l’ouverture de nouvelles lignes aériennes comme Bordeaux-Zadar avec Ryanair dès le printemps ou la production toujours plus importante de nos partenaires : Promovacances, Top Of Travel, Transavia, Travel Europe ou encore Volotea ", ajoute l'OT.



Pour rappel, la Croatie a mis en place le label "Safe Stay in Croatia" pour contrôler les acteurs du tourisme croates grâce à un protocole sanitaire rigoureux.