Croatie : nouveau circuit "Nature et perles du passé entre Split et Sarajevo"

: "Non, pas vraiment : les primo visiteurs souhaitent toujours voir les principaux sites et villes touristiques et s’orientent d’office vers le circuit « grand tour ».Certains clients ont profondément aimé la Croatie et souhaitent découvrir d’autres facettes de cette destination.C’est pourquoi nous organisons d’autres circuits avec une visite croate plus régionale au nord ou au sud avec en complément la: "Pour cet automne nous avons mis en place unC’est une jolie combinaison Croatie-Bosnie comprenant la visite de Split, la découverte des îles de Krka et Korcula et de l’arrière-pays croate hors des sentiers battus et également la visite des 2 magnifiques villes de Bosnie, Mostar et Sarajevo, riches en histoire, culture et religions.Nous proposons ce circuit en 8jours/ 7 nuits en pension complète à partir de 789€ avec 2 départs le 28/09 et le 9/10 départ sur Split depuis Paris et la province en vol régulier. Nous venons d’ouvrir ce programme à la vente et nous constatons déjà des réservations.sur la destination et sur nos différents programmes]b. Pour la suivre il suffit de cliquer sur le lien suivant