L'été 2023 s'annonce radieux pour la Croatie

Ainsi, dans la ville-musée de Dubrovnik, classée à l'Unesco où, avant le Covid, la population n'hésitait plus à manifester son exaspération devant le trop grand afflux de visiteurs étrangers, et notamment de croisiéristes.



Depuis, le maire de la ville a pris les choses en main et le nombre de bateaux de croisières a un peu diminué. " Depuis 2018, nous avons essayé de changer les choses , confiait à TourMaG Miroslav Draskovic, le directeur de l'Office de tourisme de la ville.



Le nombre de très grands bateaux de croisière est limité à deux par jour et le nombre de croisiéristes-excursionnistes à 4 000 par jour. De plus, ceux qui font escale doivent rester à quai toute la journée, et pas seulement quatre heures".



"Ces mesures ont déjà amélioré les choses. En outre, désormais, Costa croisières viendra l'hiver et non plus l'été ", assurait Miroslav Draskovic, tout en reconnaissant que "l'année dernière, ces mesures ne s'étaient probablement pas montrées très contraignantes parce que les bateaux de croisière tournaient en moyenne à 50% de leur capacité".