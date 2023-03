Éte 2023 : priorité au durable à l'hôtel Maslina Resort (Croatie)

C'est donc pour la continuité de sa démarche que l'établissement présente ses différentes nouveautés pour cet été. Trois grandes nouveautés :



Investir dans le solaire :



Le Maslina Resort va entamer l'installation de panneaux solaires sur tout le domaine. Résultat : une réduction de sa consommation d'énergie de l'ordre de 120 000 kWh par an.



L'initiative sera financée via l'association Island Movement Foundation, partenaire du Secrétariat pour l'énergie propre des îles de l'Union Européenne.



Signer l'engagement UNESCO :



L'hôtel annonce aussi la signature de l’engagement UNESCO en faveur du voyage durable.



Cet écolabel, issu d'un partenariat entre l'UNESCO et Expedia, permet d'approfondir et partager les bonnes pratiques en matière d'engagement auprès des communautés locales, d'économies d'énergie, de préservation de l'eau, de réduction de déchets et de réduction de l'usage de plastique.



Miser sur les circuits-courts



Maslina Resort, ce sont aussi 7 000 m² d'un jardin potager biologique, utilisés par les cuisines de l'hôtel. « Le restaurant met en place une politique dite "du jardin à l’assiette", avec l'utilisation des légumes et herbes de saison pour l’ensemble du menu ». indique un communiqué.



La lavande, l'immortelle, le romarin et la sauge du jardin potager sont aussi utilisés pour créer des soins cosmétiques pour le spa.



Le jardin est accessible aux clients, invités à emprunter un chemin côtier sur des vélos en bois prêtés par l'hôtel.