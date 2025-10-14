TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français

L’Istrie représente un tiers du tourisme croate


Malgré son succès auprès des marchés allemand, autrichien ou italien, l’Istrie peine à séduire les touristes français. Faute de liaisons directes et de notoriété, cette région croate pourtant riche en culture, nature et gastronomie reste encore à découvrir.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

L'amphithéâtre de Pula en Istrie, en Croatie - Depositphotos.com viliam.mucha@gmail.com
L'amphithéâtre de Pula en Istrie, en Croatie - Depositphotos.com viliam.mucha@gmail.com
Région la plus septentrionale de la Croatie, l’Istrie s’impose depuis plusieurs années comme une destination incontournable pour les marchés allemand, autrichien, slovène ou encore italien.

Avec ses 445 kilomètres de côtes, ses stations balnéaires comme Rovinj, Poreč ou Pula, et son patrimoine historique, elle attire un tourisme à la fois familial, culturel et haut de gamme.

« L’Istrie représente un tiers du tourisme croate. C'est la région qui compte le plus d'hôtels 4 et 5 étoiles dans le pays. En 2024, elle a enregistré 5 millions d'arrivées internationales », détaille Daniela Mihalić-Durica, directrice de l'Office National Croate de Tourisme en France.

Fort de son positionnement haut de gamme, la région a noué un partenariat avec le réseau de luxe Virtuoso et compte par ailleurs 3 restaurants étoilés au Guide Michelin, 3 adresses situées à Rovinj.

L'Istrie une destination méconnue du marché français

Atrium de la basilique Euphrasienne, Porec - Depositphotos.com Auteur SonSam
Atrium de la basilique Euphrasienne, Porec - Depositphotos.com Auteur SonSam
Malgré son succès international, l’Istrie reste encore peu connue des voyageurs français, souvent concentrés sur Dubrovnik, Split ou les îles dalmates.

Et ce ne sont pas les participants de la convention des EDV Grand-Est qui s'est déroulée du 4 au 7 octobre 2025 dans la région qui diront le contraire. Peu d'entre eux avaient déjà visité l'Istrie.

En déficit de notoriété, la région manque surtout de lignes aériennes directes. Easyjet a opéré un vol saisonnier cet été entre Paris et Pula. Pour l'heure, on ne sait pas s'il sera reconduit en 2026. La compagnie orange assure également la liaison saisonnière directe entre Bâle-Mulhouse et Pula.

L'Istrie peine donc à entrer dans les brochures des voyagistes. Bien implantés sur leurs marchés traditionnels, les hôteliers istriens n’ont pour l’instant que peu d’intérêt à adapter leurs prix afin de rendre la destination plus compétitive pour les voyagistes français.

Et pourtant "tout ce que cherchent les voyageurs français est présent en Istrie : gastronomie, culture, nature et proximité" résume Daniela Mihalic Durica.

Côté terre, les paysages verts sont vallonnés et les villages perchés. La région est reconnue pour son huile d'olive, ses truffes (blanches et noires) et ses vins. L'huile d'olive d'Istrie est notamment reconnue sur le plan international selon Flos Olei et a remporté de nombreux prix.

Côté mer, de nombreux hôtels (Maistra, Plava Laguna, Valamar...) sont situés sur la côte et permettent un accès privilégié à l'Adriatique et à toutes les activités nautiques qui vont avec.

L'Istrie, terre de sport !

Chasse à la truffe à Paladini - Photo CE
Chasse à la truffe à Paladini - Photo CE
Les participants de la convention EDV Grand Est ont eu l’occasion de découvrir Poreč, cité côtière emblématique de l’Istrie, célèbre pour sa vieille ville romaine et, surtout, pour sa basilique euphrasienne inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Ils ont également visité Pula, capitale historique de la région, qui abrite un amphithéâtre romain considéré comme le mieux conservé du continent.

Enfin, ils ont pris part à une expérience à la fois ludique et gastronomique autour de la truffe à Paladini, en commençant par une recherche en forêt avant de déguster ce mets d’exception sous toutes ses formes : en entrée, en plat principal et même en dessert.

L'Istrie est aussi une terre de sport qui séduira les amateurs de vélo, de randonnées, mais également de tennis, sans oublier bien sûr les sports nautiques.

La région a développé des infrastructures pour accueillir les équipes ou sportifs en préparation. Elle a d'ailleurs noué un partenariat avec le club de football du Bayern de Munich et la Fédération européenne de handball.

Elle vient tout juste d'organiser les Championnats du monde de Taekwon-do (du 8 au 11 octobre 2025). Côté balle jaune, chaque année, Umag accueille un tournoi de tennis du circuit ATP 250.

Les amateurs de terre battue peuvent profiter de belles installations, notamment dans les hôtels.

Le tourisme en Croatie en hausse de 2% sur les 8 premiers mois de l'année

Plus largement la Croatie a enregistré, au cours des huit premiers mois de l’année, 17,2 millions d’arrivées et 89,8 millions de nuitées, ce qui représente une croissance de +2 % pour les arrivées et de +0,5 % pour les nuitées par rapport à la même période en 2024.

Le plus grand nombre de nuitées a été enregistré dans la région de l’Istrie (25,2 millions, soit +0,3 %), suivie par la région de Split-Dalmatie (16,9 millions, soit +0,6 %) et le Kvarner (15,2 millions, soit +0,1 %).

Les principaux marchés du tourisme croate cette année sont dominés par l’Allemagne, avec 17,2 millions de nuitées enregistrées sur les huit premiers mois, suivis par la Croatie (11,2 millions), la Slovénie (9,5 millions) et l’Autriche (6,5 millions). Parmi les marchés lointains, les États-Unis se distinguent avec près de 600 000 arrivées.

Quid du marché français ?

Daniela Mihalić-Durica - Photo CE
Daniela Mihalić-Durica - Photo CE
Sur les neuf premiers mois de 2025, plus de 520 000 touristes français ont séjourné en Croatie, totalisant près de 2 millions de nuitées.

Ce résultat s'inscrit en légère baisse par rapport à 2024 (–8 % d’arrivées et –6 % de nuitées).

Daniela Mihalić-Durica explique que ce recul est dû "principalement à la disparition du tour-opérateur Travel Europe / Visit Europe, acteur historique de la destination, notamment connu pour ses nombreux départs en vols charters depuis les villes de province.

Cette situation ponctuelle devrait rapidement être compensée par l’arrivée de nouveaux tour-opérateurs, prêts à se positionner pour reprendre les parts de marché laissées par Travel Europe / Visit Europe, contribuant ainsi à maintenir le dynamisme du marché français."

