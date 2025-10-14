Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français

Malgré son succès international, l’Istrie reste encore peu connue des voyageurs français, souvent concentrés sur Dubrovnik, Split ou les îles dalmates.



Et ce ne sont pas les participants de la convention des EDV Grand-Est qui s'est déroulée du 4 au 7 octobre 2025 dans la région qui diront le contraire. Peu d'entre eux avaient déjà visité l'Istrie.



En déficit de notoriété, la région manque surtout de lignes aériennes directes. Easyjet a opéré un vol saisonnier cet été entre Paris et Pula. Pour l'heure, on ne sait pas s'il sera reconduit en 2026. La compagnie orange assure également la liaison saisonnière directe entre Bâle-Mulhouse et Pula.



L'Istrie peine donc à entrer dans les brochures des voyagistes. Bien implantés sur leurs marchés traditionnels, les hôteliers istriens n’ont pour l’instant que peu d’intérêt à adapter leurs prix afin de rendre la destination plus compétitive pour les voyagistes français.



Et pourtant " tout ce que cherchent les voyageurs français est présent en Istrie : gastronomie, culture, nature et proximité " résume Daniela Mihalic Durica.



Côté terre, les paysages verts sont vallonnés et les villages perchés. La région est reconnue pour son huile d'olive, ses truffes (blanches et noires) et ses vins. L'huile d'olive d'Istrie est notamment reconnue sur le plan international selon Flos Olei et a remporté de nombreux prix.



Côté mer, de nombreux hôtels (Maistra, Plava Laguna, Valamar...) sont situés sur la côte et permettent un accès privilégié à l'Adriatique et à toutes les activités nautiques qui vont avec.