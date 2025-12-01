TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Brazil Sensations : explorez les mille visages de la nature brésilienne


Le drapeau brésilien reflète bien les trésors naturels du pays : le vert de sa végétation luxuriante, le jaune de ses plages dorées, et le bleu intense de ses horizons d’eau. La nature au Brésil, c’est bien plus qu’une jungle : c’est une palette vivante aux couleurs vibrantes.


Rédigé par Chloé Hathaway le Lundi 1 Décembre 2025

Anavilhanas © Visit Brasil
VERT ECLATANT : LA SYMPHONIE VÉGÉTALE


Du labyrinthe fluvial de l’archipel Anavilhanas, aux paysages grandioses de la Chapada Diamantina, jusqu’à la forêt urbaine de Tijuca à Rio, le Brésil se distingue par une végétation dense et diversifiée. Ces espaces naturels révèlent toute la richesse et la beauté de sa nature.

Archipel Anavilhanas
Situé en plein cœur de l’Amazonie, l’archipel d’Anavilhanas est l’un des plus grands archipels fluviaux au monde, formé de centaines d’îles couvertes d’une végétation dense et luxuriante. Entouré par les eaux du Rio Negro, ce labyrinthe naturel abrite une biodiversité exceptionnelle, reflet de la richesse écologique de l’Amazonie. Entre forêts inondées, faune abondante et silence sauvage, Anavilhanas est une immersion totale dans la nature verte et vivante de la plus grande réserve biologique de la planète.

Chapada Diamantina © Brazil Sensations
Chapada Diamantina
La Chapada Diamantina est un immense parc naturel où la végétation verdoyante s’étend à perte de vue. Forêts, rivières, vallées profondes et hauts plateaux forment un écosystème riche et varié. Le contraste entre les parois rocheuses et la végétation dense crée des paysages impressionnants. La petite ville de Lençóis, point de départ des excursions, propose une ambiance simple et accueillante pour se reposer après les journées d’exploration.

Forêt de Tijuca © Rogerio von Kruger © Brazil Sensations
Forêt de Tijuca
Au cœur de Rio de Janeiro, la forêt de Tijuca s’impose comme la plus grande forêt urbaine du monde, avec ses 32 km² de végétation luxuriante. Reboisée au XIXe siècle pour préserver les ressources en eau de la ville, elle est aujourd’hui un véritable écrin de verdure. Cascades, sentiers ombragés, faune tropicale et vues panoramiques en font un refuge naturel unique, symbole du lien entre ville et nature au Brésil.

JAUNE SOLAIRE : LE SABLE DORE ET CHAUD

Des dunes blanches des Lençóis Maranhenses, aux sables colorés de Morro Branco, en passant par les plages de Florianópolis, le Brésil déploie une large palette de paysages sablonneux baignés de lumière, parfaits pour se ressourcer.

Lençois © Brazil Sensations
Lençóis Maranhenses
Le parc national des Lençóis Maranhenses offre un paysage magique : des dunes de sable fin à perte de vue, ponctuées de lagunes d’eau douce aux couleurs changeantes, du bleu au vert. Ces oasis naturelles, qui s’étendent sur près de 1 550 km², abritent plages désertes, tortues et oiseaux marins, créant un décor à la fois surnaturel et apaisant.

Morro Branco © Brazil Sensations
Morro Branco
Située à environ 80 km de Fortaleza, la plage de Morro Branco est célèbre pour ses dunes dorées et ses falaises colorées, véritables œuvres d’art naturelles façonnées par le vent et la mer. En explorant ce labyrinthe de sable et de roches, on découvre des grottes et canyons aux teintes changeantes — rouge, orange, jaune, rose, doré — offrant un spectacle unique et vibrant. Morro Branco est un lieu incontournable pour vivre une expérience sensorielle entre mer, sable et couleurs.

Florianópolis
Surnommée « l’île de la Magie », Florianópolis compte plus de 100 plages aux eaux cristallines, toutes entourées de collines, dunes et forêt atlantique. Que ce soit pour le surf, la baignade ou la détente, ses côtes offrent des paysages variés et préservés, parfaits pour se ressourcer au contact de la nature, à deux pas de la ville.

BLEU PROFOND : MERVEILLES D’EAU ENTRE CIEL ET TERRE

Des chutes impressionnantes de Foz do Iguaçu aux eaux limpides de l’archipel de Fernando de Noronha, jusqu’aux baies préservées de Paraty, le bleu intense du Brésil évoque puissance, sérénité et mystère. Une nature aquatique fascinante, entre cascades, lagons et océan.

Foz de Iguaçu © Visit Brasil
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu, à la confluence des fleuves Iguaçu et Paraná, doit son nom guarani, « les grandes eaux », à ses impressionnantes cascades. Les chutes d’Iguaçu forment un spectacle grandiose avec 275 cascades s’étirant sur près de 3 kilomètres. La plus spectaculaire, la Garganta do Diabo (« gorge du Diable »), s’élève à 90 mètres, où le fracas de l’eau déversée – jusqu’à six millions de litres par seconde – crée une puissance naturelle fascinante, unique au monde.

Fernando de Nornha © fabidesanctis © noronhadobreno
Fernando de Noronha
Classé patrimoine mondial naturel par l’Unesco, Fernando de Noronha séduit par ses eaux cristallines et sa richesse marine exceptionnelle. À deux heures de Recife, ses plages paradisiaques abritent récifs, tortues et poissons multicolores, faisant de l’île un spot de plongée unique. Pour préserver cet écosystème fragile, le nombre de visiteurs est limité et la nage avec les dauphins est interdite. Véritable exemple d’écotourisme, Fernando de Noronha reste une destination d’exception.

Baie de Paraty © Brazil Sensations
Baie de Paraty
Située sur la Côte Verte, Paraty séduit par sa baie spectaculaire où 65 îles et des centaines de plages aux eaux turquoise et émeraude se déploient entre collines verdoyantes et mer. Ce décor exceptionnel, visible lors de croisières en bateau, invite à de multiples baignades dans des criques préservées.

EXPLOREZ LA NATURE BRÉSILIENNE DANS TOUTE SA SPLENDEUR

Des forêts tropicales aux plages immaculées, des lagunes secrètes aux cascades spectaculaires, chaque région du Brésil révèle un visage unique de la nature.
Brazil Sensations est ravi de vous accompagner dans l’organisation de votre voyage, en vous proposant des conseils personnalisés et des expériences sur mesure. Laissez-vous porter par les mille couleurs de la nature brésilienne pour une escapade inoubliable !

Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com

https://brazilsensations.com

