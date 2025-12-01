Brazil Sensations : explorez les mille visages de la nature brésilienne

VERT ECLATANT : LA SYMPHONIE VÉGÉTALE

Du labyrinthe fluvial de l’archipel Anavilhanas, aux paysages grandioses de la Chapada Diamantina, jusqu’à la forêt urbaine de Tijuca à Rio, le Brésil se distingue par une végétation dense et diversifiée. Ces espaces naturels révèlent toute la richesse et la beauté de sa nature.



• Archipel Anavilhanas

Situé en plein cœur de l’Amazonie, l’archipel d’Anavilhanas est l’un des plus grands archipels fluviaux au monde, formé de centaines d’îles couvertes d’une végétation dense et luxuriante. Entouré par les eaux du Rio Negro, ce labyrinthe naturel abrite une biodiversité exceptionnelle, reflet de la richesse écologique de l’Amazonie. Entre forêts inondées, faune abondante et silence sauvage, Anavilhanas est une immersion totale dans la nature verte et vivante de la plus grande réserve biologique de la planète.

