TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Réveillon à Rio : Brazil Sensations vous ouvre les portes d'une nuit magique


Chaque fin d’année, Rio de Janeiro se transforme en un théâtre de lumière, de spiritualité et de fête. Avec Brazil Sensations, vivez le Réveillon à Copacabana comme un local : entre traditions, énergie collective et moments inoubliables. Une expérience hors du commun au rythme de la samba, de la mer et des vœux partagés.


Rédigé par Chloé Hathaway le Lundi 3 Novembre 2025

© Fernando Maia - Riotur
© Fernando Maia - Riotur
CroisiEurope
Comme tant d’autres célébrations au Brésil, la Saint-Sylvestre est un mélange fascinant de religion, traditions, superstitions et fête populaire. Le réveillon — terme identique en portugais — prend place sur la plage de Copacabana, un décor idyllique qui attire chaque année des milliers de participants.

À minuit, le spectacle atteint son apogée : pendant près de vingt minutes, un gigantesque feu d’artifice embrase le ciel, illuminant la plage où près de deux millions de personnes sont rassemblées. L’ambiance est électrique, empreinte de joie et de partage. La soirée se prolonge ensuite avec des concerts sur trois scènes, où groupes et DJs enflamment le public. Jusqu’au petit matin, on danse au rythme entraînant de la samba, du forró et du rock, dans une célébration qui allie énergie, joie et diversité musicale.

Copacabana : le coeur battant du réveillon carioca

© Marco Terranova - Riotur
© Marco Terranova - Riotur
Copacabana est sans conteste le lieu incontournable pour célébrer le réveillon à Rio de Janeiro. Les Brésiliens chanceux qui vivent face à cette plage mythique en profitent pour inviter leurs amis et partager ces véritables places VIP.

Les hôtels environnants organisent des soirées exclusives sur leurs terrasses, avec DJs et open bar, offrant une expérience festive et mémorable.

© Luciola Villela - Riotur
© Luciola Villela - Riotur
Pour ceux qui ne sont pas hébergés en bord de mer, deux stratégies s’affrontent : les premiers arrivent dès le matin pour réserver leur place et profiter pleinement de cette dernière journée de l’année sur la plage, tandis que les seconds préfèrent venir en fin de soirée, juste avant minuit, pour assister au spectaculaire feu d’artifice.

Enfin, pour les plus prévoyants, il est aussi possible de réserver une table dans les nombreux kiosques qui bordent la plage, garantissant une soirée confortable et animée au cœur de la fête.

Du blanc éclatant aux couleurs des voeux : s'habiller pour accueillir la nouvelle année

© Alex Ferro - Riotur
© Alex Ferro - Riotur
Au Brésil, difficile de passer inaperçu le soir du réveillon : tout le monde s’habille en blanc ! Sur les plages de Rio comme dans les soirées privées, une mer de blanc envahit les rues, symbole d’un nouveau départ. Cette tradition, profondément ancrée dans la culture brésilienne, est bien plus qu’une simple question de style : c’est une manière d’attirer paix, sagesse et sérénité pour l’année à venir.
Le blanc est censé éloigner les énergies négatives, renforcer l’équilibre intérieur et stimuler la clarté d’esprit. C’est la couleur universelle du réveillon carioca, celle que l’on porte pour commencer l’année sur des bases saines et harmonieuses.

Mais cela n’empêche pas d’y ajouter une touche plus personnelle... de couleur ! L’astuce des Brésiliens ? Miser sur les sous-vêtements colorés pour glisser un souhait discret mais puissant :

Rouge : pour attirer la passion, la force et l’énergie
Jaune : pour la richesse et le développement de l’intuition
Vert : pour l’espoir, la croissance et la renaissance
Bleu : pour la tranquillité, la sécurité, l’harmonie et la santé
Violet : pour renforcer l’estime de soi et cultiver l’équilibre
Rose : pour le bonheur en amour et la beauté
Orange : pour favoriser la réussite professionnelle

Une tradition à la fois joyeuse et pleine d’intention, où chaque couleur devient une promesse pour l’année qui commence.

Rituels et offrandes : une spiritualité ancrée dans les flots

© Alexandre Macieira - Riotur
© Alexandre Macieira - Riotur
À Rio, le Réveillon ne se résume pas à une fête : c’est aussi un moment empreint de spiritualité, profondément marqué par les traditions afro-brésiliennes.

Tenue blanche
Le blanc est la couleur la plus portée le soir du Réveillon, symbole de paix, de pureté et de renouveau. Il reflète aussi l’influence des religions afro-brésiliennes, où chaque couleur a une signification spirituelle.

Offrandes à Iemanjá
Iemanjá, divinité de la mer dans les cultes afro-brésiliens (candomblé et umbanda), est honorée à minuit sur les plages comme Copacabana. Les Brésiliens jettent dans l’océan :
- Des fleurs blanches
- Des bougies, bijoux, parfums ou petits bateaux

Ces offrandes visent à remercier la déesse pour l’année écoulée et à recevoir sa protection pour celle à venir.

Sauter 7 vagues
Tradition populaire fortement ancrée dans la culture brésilienne : sauter sept vagues en faisant un vœu à chaque saut.
Ce rituel, d’origine afro-brésilienne, est censé porter chance, purifier l’esprit et donner de l’élan pour les mois à venir.

Manger des lentilles
Ce plat, souvent servi juste après minuit, symbolise la prospérité : les lentilles gonflent à la cuisson, évoquant l’abondance financière.

Garder des graines de grenade
Certains conservent trois graines dans leur portefeuille, dans l’espoir d’attirer richesse et prospérité tout au long de l’année.

Éviter la volaille
Une superstition répandue : éviter poulet ou dinde, car ces animaux « grattent en arrière » — et on préfère, symboliquement, aller de l’avant !

Derrière la magie du réveillon, l'accompagnement sur mesure de Brazil Sensations

Feux d’artifice spectaculaires, rituels émouvants, ambiance électrisante : vivre le Réveillon à Rio, c’est plonger dans une expérience à la fois festive et profondément culturelle. Pour vos clients en quête d’un passage à la nouvelle année aussi vibrant qu’authentique, Brazil Sensations propose une immersion sur mesure au cœur de la célébration carioca. De l’organisation logistique à la découverte des traditions locales, notre équipe met son expertise au service d’un séjour inoubliable, entre plage, spiritualité et émotions partagées.

Réveillon à Rio : Brazil Sensations vous ouvre les portes d'une nuit magique

Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com

https://brazilsensations.com

facebook instagram instagram


>> Brazil Sensations dans l'Annuaire DESTIMAG




Lu 279 fois

Tags : Brazil Sensations
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 3 Novembre 2025 - 00:05 Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Lundi 3 Novembre 2025 - 00:05 Patrick Fiori en concert

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Réveillon à Rio : Brazil Sensations vous ouvre les portes d'une nuit magique

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Terres Métisses étoffe sa gamme de logements et sera présent au séminaire ATR

Patrick Fiori en concert

Madère : la magie de Noël et un Nouvel An spectaculaire avec Travel One Portugal

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
AirMaG

AirMaG

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
Distribution

Distribution

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts

Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts
Partez en France

Partez en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias