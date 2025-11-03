Réveillon à Rio : Brazil Sensations vous ouvre les portes d'une nuit magique

Au Brésil, difficile de passer inaperçu le soir du réveillon : tout le monde s’habille en blanc ! Sur les plages de Rio comme dans les soirées privées, une mer de blanc envahit les rues, symbole d’un nouveau départ. Cette tradition, profondément ancrée dans la culture brésilienne, est bien plus qu’une simple question de style : c’est une manière d’attirer paix, sagesse et sérénité pour l’année à venir.

Le blanc est censé éloigner les énergies négatives, renforcer l’équilibre intérieur et stimuler la clarté d’esprit. C’est la couleur universelle du réveillon carioca, celle que l’on porte pour commencer l’année sur des bases saines et harmonieuses.



Mais cela n’empêche pas d’y ajouter une touche plus personnelle... de couleur ! L’astuce des Brésiliens ? Miser sur les sous-vêtements colorés pour glisser un souhait discret mais puissant :



• Rouge : pour attirer la passion, la force et l’énergie

• Jaune : pour la richesse et le développement de l’intuition

• Vert : pour l’espoir, la croissance et la renaissance

• Bleu : pour la tranquillité, la sécurité, l’harmonie et la santé

• Violet : pour renforcer l’estime de soi et cultiver l’équilibre

• Rose : pour le bonheur en amour et la beauté

• Orange : pour favoriser la réussite professionnelle



Une tradition à la fois joyeuse et pleine d’intention, où chaque couleur devient une promesse pour l’année qui commence.