Brazil Sensations : 9 idées reçues sur le Brésil à oublier d'urgence

Le Brésil ne se limite pas aux clichés de carte postale. Avec Brésil Sensations, partez à la découverte d’un pays aux multiples visages, loin des stéréotypes. Nature, culture, innovation, diversité : il est temps de voir le Brésil autrement.

L'Amazonie et les plages ne sont qu’un aperçu du Brésil

Réduire le Brésil à l’Amazonie et à ses plages paradisiaques, c’est passer à côté d’un monde de contrastes et de trésors méconnus.



Le pays abrite aussi des paysages désertiques, comme les dunes et lagunes du parc national des Lençóis Maranhenses, des chaînes de montagnes spectaculaires dans les Chapadas (comme la Chapada Diamantina), ou encore le Pantanal, l’une des plus grandes zones humides du monde, idéale pour l’observation de la faune.



Côté urbain, les métropoles telles que São Paulo, Belo Horizonte ou Brasília offrent une immersion dans un Brésil moderne, créatif et dynamique : musées d’art contemporain, architecture avant-gardiste, gastronomie innovante, marchés design, galeries alternatives…



Non, le Brésil ne se résume pas à Rio et au Carnaval

Bien sûr, le Carnaval de Rio est un événement spectaculaire, mondialement connu et absolument immanquable ... Mais il n’est que la partie visible d’un héritage culturel bien plus vaste. D’autres villes, comme Salvador, Olinda ou Recife, célèbrent elles aussi le carnaval avec passion, chacune avec sa propre identité, ses rythmes, ses traditions et une ferveur populaire incomparable.



Le Brésil, bien plus qu’une destination de fête



Mais réduire le Brésil à ses soirées endiablées, ce serait oublier l’essentiel : c’est aussi une destination nature d’une richesse exceptionnelle. Du cœur de la jungle amazonienne aux déserts blancs des Lençóis Maranhenses, en passant par les mangroves du nord, les canyons, les cascades ou les forêts atlantiques,

C'est également un pays de culture et d'histoire : Salvador et son héritage afro-brésilien, les villes coloniales du Minas Gerais, São Paulo et ses musées de renommée internationale… autant d'univers à explorer pour vivre un Brésil bien plus complet qu'on ne l'imagine.



Le Brésil ne se résume pas à l’insécurité

Il serait malhonnête de dire qu’il n’existe aucun risque au Brésil. Comme dans beaucoup de grands pays, certaines zones demandent de la prudence, voire sont à éviter. Mais cela ne veut pas dire que toute la destination est à proscrire — loin de là.

De nombreuses régions touristiques sont parfaitement sûres et accueillantes, à condition d’être bien informé et bien encadré. C’est justement l’un des rôles clés des agences de voyages et des DMC comme Brazil Sensations : conseiller, orienter et proposer des itinéraires sur mesure, pensés pour garantir une expérience agréable et sereine.

Grâce à une bonne préparation, à l’expertise de guides locaux et à des conseils personnalisés, la sécurité ne doit jamais être un frein à la découverte d’un pays aussi fascinant que le Brésil.



Tous les Brésiliens ne dansent pas la samba !



Le funk carioca, né dans les favelas de Rio, fait vibrer la jeunesse avec ses rythmes électro et ses textes souvent engagés. Le sertanejo, l’équivalent brésilien de la country, est un incontournable dans les régions rurales et du centre du pays. Quant au , venu du Nordeste, il accompagne les bals populaires avec son accordéon entraînant et ses danses de couple.

Bref, au Brésil, chaque région a son propre tempo — et tout le monde ne danse pas la samba !

Curieux de découvrir tous ces sons ? Écoutez notre playlist "Brazil Sensations" pour un tour du Brésil en musique.



Le Brésil, bien plus que le pays du football

Le football est évidemment une passion nationale, un véritable phénomène culturel qui unit tout un pays. Pourtant, réduire le Brésil au seul ballon rond serait oublier la richesse de sa pratique sportive. Le volley-ball, notamment très populaire, brille sur la scène internationale grâce à ses équipes féminines et masculines. Le jiu-jitsu brésilien, art martial emblématique, attire des pratiquants du monde entier. Sans oublier le surf et le stand-up paddle (SUP), qui font vibrer les côtes brésiliennes avec des spots réputés mondialement comme Florianópolis. Le frescobol, jeu de raquettes né sur les plages brésiliennes , est quant à lui une véritable institution estivale, mêlant agilité et convivialité sur le sable.



Il ne fait pas toujours chaud au Brésil

Beaucoup imaginent le Brésil comme un pays tropical où le soleil brille sans interruption, mais la réalité est plus nuancée. Dans des régions comme le Nordeste, les températures restent effectivement élevées toute l’année, offrant un climat chaud et ensoleillé idéal pour profiter des plages et de la nature.

En revanche, dans le Sud du pays, les saisons sont bien marquées, avec un vrai hiver. Là-bas, les températures peuvent chuter jusqu’à proximité de 0°C, et il n’est pas rare de voir de la neige tomber, notamment dans des États comme Santa Catarina ou Rio Grande do Sul.



Un pays sans technologie ? Faux

Il serait réducteur de considérer le Brésil comme un pays déconnecté ou en retard technologique, alors que son économie est largement diversifiée. Acteur majeur dans l’agriculture mondiale le pays figure parmi les premiers producteurs mondiaux de café, de sucre, de soja, de viande bovine et de jus d’orange. Il excelle également dans des secteurs de pointe comme l’aéronautique, avec Embraer, l’un des principaux constructeurs mondiaux d’avions régionaux. De plus, il est à la pointe dans le domaine de la technologie bancaire, notamment grâce à ses innovations en fintech. L’agro-industrie, l’énergie renouvelable et les technologies numériques sont aussi des secteurs dans lesquels le Brésil investit massivement.



