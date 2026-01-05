Laurent Briquet quitte SpeedMedia Services et rejoint Theta Travel Tech

Laurent Briquet nouveau directeur général de Theta Travel Tech - photo Linkedin
Après 10 années passées au poste de directeur général de SpeedMedia Services (groupe PenguinWorld), Laurent Briquet a quitté l'entreprise le 23 décembre 2025.
Il rejoint Theta Travel Technology à partir de ce 5 janvier 2026, et prend les fonctions de Directeur Général.
Theta Travel Tech est une société française de services et de conseil informatique dédiée à l’industrie du voyage, spécialisée dans la distribution et les solutions d’IA pour les agences, TO, OTA et acteurs du transport.
L'entreprise est dirigée par Cyril Guiraud, CEO.
