Laurent Briquet quitte SpeedMedia Services et rejoint Theta Travel Tech

Laurent Briquet rejoint Theta Travel Tech au poste de Directeur Général et quitte SpeedMedia Services.


Rédigé par le Lundi 5 Janvier 2026

Après 10 années passées au poste de directeur général de SpeedMedia Services (groupe PenguinWorld), Laurent Briquet a quitté l'entreprise le 23 décembre 2025.

Il rejoint Theta Travel Technology à partir de ce 5 janvier 2026, et prend les fonctions de Directeur Général.

Theta Travel Tech est une société française de services et de conseil informatique dédiée à l’industrie du voyage, spécialisée dans la distribution et les solutions d’IA pour les agences, TO, OTA et acteurs du transport.

L'entreprise est dirigée par Cyril Guiraud, CEO.


Lu 298 fois
