Celestyal lance ses offres estivales tout compris

Celestyal, vient de dévoiler sa nouvelle campagne estivale intitulée "De Grandes Économies pour un Grand Été", offrant aux voyageurs des promotions sur 100 croisières en 2026 et 2027.
Valable du 20 février au 31 mars 2026, cette offre combine des réductions allant jusqu’à 50 % et jusqu’à 200 € de CelestyalPay, crédit utilisable à bord pour les restaurants de spécialités, les boissons et cocktails.
De plus, les 3ᵉ et 4ᵉ passagers bénéficieront de la gratuité sur certaines croisières, lorsqu’ils partagent une cabine avec deux voyageurs payant le tarif plein.
Des itinéraires variés en Méditerranée et dans le Golfe Persique
La campagne s’applique à 63 itinéraires en Méditerranée et dans les îles grecques, ainsi qu’à 37 croisières dans le Golfe Persique, avec des départs prévus entre février 2026 et novembre 2027.
Parmi les croisières méditerranéennes, on retrouve, "Emblématiques îles grecques" de 3 et 4 nuits, à partir de 429 € par personne, "Grèce idyllique" et "Itinéraire Paradisiaque en Grèce, Italie et Croatie" de 7 nuits, à partir de 799 €, "Trésors de Méditerranée" de 14 nuits et de nouvelles croisières de repositionnement entre Athènes et Djeddah.
Toutes ces croisières débutent et se terminent à Athènes.
Dans le Golfe Persique, Celestyal propose, "Désert Fantastique" de 7 nuits, au départ de Dubaï ou Doha, avec une nuit à Dubaï, à partir de 639 € par personne, "Emblématique Golfe Persique" de 3 et 4 nuits, en aller-retour depuis Abu Dhabi, à partir de 309 €, "Trésors du Golfe Persique" de 7 nuits, en aller-retour depuis Abu Dhabi ou Dubaï, à partir de 639 €.
Une expérience tout compris
Selon Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal, cette campagne met en avant l’ADN de la compagnie, "Une croisière raffinée dans une atmosphère détendue, offrant une immersion au cœur de destinations emblématiques, avec un excellent rapport qualité-prix.
Les voyageurs peuvent découvrir à la fois des destinations iconiques et émergentes, grâce à des itinéraires immersifs, de longues escales et des expériences authentiques lors des excursions. "
Toutes les croisières incluent les repas, une sélection de boissons sans alcool, le Wi-Fi essentiel, les divertissements à bord, ainsi que les taxes portuaires et les pourboires. Les montants CelestyalPay varient selon la croisière. Les conditions générales complètes sont applicables.
Publié par Amelia Brille
