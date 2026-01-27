Des tablettes numériques dans toutes les cabines du Celestyal Journey

Celestyal a finalisé le déploiement de tablettes numériques dans toutes les cabines du Celestyal Journey - DepositPhotos.com, Bennian
Grâce à l’installation de tablettes dans toutes les cabines, les passagers du Celestyal Journey disposent désormais d’un contrôle total sur leurs demandes de services sans avoir à se déplacer.
L'interface permet notamment de commander le room service, de réserver une table dans les restaurants de spécialités ou d'effectuer des achats dans les boutiques du navire.
Les voyageurs peuvent également solliciter un surclassement ou consulter les plans des ponts et le programme des divertissements en temps réel.
Pour Lee Haslett, directeur commercial de la compagnie, cette technologie rend l'expérience client plus fluide en connectant intelligemment les passagers aux différentes offres disponibles à bord.
L'interface permet notamment de commander le room service, de réserver une table dans les restaurants de spécialités ou d'effectuer des achats dans les boutiques du navire.
Les voyageurs peuvent également solliciter un surclassement ou consulter les plans des ponts et le programme des divertissements en temps réel.
Pour Lee Haslett, directeur commercial de la compagnie, cette technologie rend l'expérience client plus fluide en connectant intelligemment les passagers aux différentes offres disponibles à bord.
Une démarche environnementale
Autres articles
Au-delà du confort client, ce passage au tout numérique s’inscrit dans une démarche environnementale en remplaçant les documents papier par des informations consultables sur écran.
Ce système permet également aux équipages de rester connectés aux hôtes de manière réactive tout au long de la croisière, optimisant ainsi la communication interne.
Pour Moritz von Petersdorf-Campen, CEO de SuitePad, cette collaboration étend l'expertise hôtelière au secteur maritime pour garantir une gestion des services simplifiée.
A lire aussi : Celestyal dévoile son programme 2027
Ce système permet également aux équipages de rester connectés aux hôtes de manière réactive tout au long de la croisière, optimisant ainsi la communication interne.
Pour Moritz von Petersdorf-Campen, CEO de SuitePad, cette collaboration étend l'expertise hôtelière au secteur maritime pour garantir une gestion des services simplifiée.
A lire aussi : Celestyal dévoile son programme 2027