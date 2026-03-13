logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Ezus veut séduire les producteurs de GIR

Le logiciel de la start-up a été adopté par plus de 550 professionnels en 2025.


L’éditeur de logiciel, Ezus, ajoute un nouveau module afin de mieux gérer et optimiser la production de voyages d’individuels regroupés (GIR). De quoi séduire les agences et tour-opérateurs spécialisés.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 07:41

Jérémy Roche et Charles Gombert d'Ezus . Photo: T.Beaurepère
Jérémy Roche et Charles Gombert d'Ezus . Photo: T.Beaurepère
CroisiEurope
Chaque mois, presque chaque semaine, la start-up Ezus innove avec des nouveautés plus ou moins importantes.

Celle annoncée pour le courant de ce mois de mars est décisive, avec une nouvelle évolution majeure de son logiciel ERP (Enterprise Resource Planinng), destiné aux producteurs de voyages sur mesure.

« Nous allons ajouter un module pour les voyages d’individuels regroupés (GIR) » s’enthousiasme Charles Gombert, fondateur de la start-up.

De la gestion optimisée de la rooming list à la création de documents en masse, ce module facilitera le travail des producteurs de GIR et devrait permettre à Ezus d’accélérer encore sa folle croissance.

Des jobs d’été dans le tourisme

Flash-back. Entre jobs d’été avec ses parents qui dirigent des agences de voyage à Levallois-Perret et Cannes , études en école de commerce à Lyon, voyages et stages à l’étranger, Charles Gombert a très vite le virus de l’entreprenariat.

Il n’a que 21 ans lorsqu’il crée PGI, une entreprise qui propose des panneaux connectés sur les parcours de golf. Mais c’est aux côtés de ses parents qu’il découvre l’enjeu de numériser l’univers des producteurs de voyages sur mesure.

« L’offre était importante pour les distributeurs. Mais les logiciels dédiés aux producteurs étaient rares ou l’offre était mal adaptée à leurs besoins spécifiques » complète Charles Gombert.

Un hommage au dieu celte Esus

Sa rencontre avec Jérémy Roche, qui travaillait à l’élaboration de logiciels pour l’immobilier, est décisive. Ensemble, les deux jeunes hommes créent Ezus, du nom du dieu celte Esus associé aux transports, en 2019.

Ils mettent leurs économies au service du projet, obtiennent des aides et subventions (Réseau Entreprendre, Bourse French Tech de BPI France…), sont accompagnés par l’Open Tourisme Lab en Occitanie.

Lancée commercialement en 2021, la première version du logiciel - qui permet dans un premier temps de générer des itinéraires de voyages et documents personnalisés - fait ses preuves, auprès des acteurs de l’outgoing comme du réceptif et du tourisme d’affaires.

Un logiciel conçu pour les producteurs

« On constate une forte hybridation des métiers, il fallait un logiciel de back office qui réponde à l’ensemble des producteurs » précise Charles Gombert.

Rapidement, l’offre s’étoffe autour de quatre modules principaux regroupés dans un outil unique et intuitif, pour la production, la vente, les opérations et la finance (CRM intégré, gestion des fournisseurs avec des contenus préchargés, facturation…).

Il permet de créer en quelques minutes des itinéraires, devis, documents de vente et carnets de voyages personnalisés à partager via un portail client, d’optimiser la tarification et les budgets pour mieux se concentrer sur la vente et l’expérience client.

Des clients dans plus de 80 pays

Comme toutes les jeunes pousses, Ezus reste discret sur ses performances. Mais l’entreprise revendique plus de 550 clients en 2025, répartis dans plus 80 pays, avec une offre disponible dans plusieurs langues.

Et de citer, parmi ses clients les plus prestigieux, le spécialiste des voyages de luxe sur mesure Elux Travel, les réceptifs Meeting The French ou Bordeaux Excellence, l’agence Mycomm (voyages autour des événements sportifs) ou encore l’entreprise réceptive et événementielle Funbreizh.

Plus de 70% des clients sont des réceptifs, dont quelques organismes territoriaux comme l’office de tourisme d’Avignon ou de la Vendée, et 20% sont des spécialistes de l’outgoing. Le solde est constitué par de petits TO spécialistes, qu’Ezus ambitionne tout particulièrement de séduire avec son nouveau module dédié aux GIR.

« Ces producteurs sur des marchés de niche ont besoin de personnaliser toujours davantage leurs offres, de diversifier leurs clientèles vers les individuels regroupés ou le MICE, de gagner en productivité en automatisant les tâches chronophages et mieux vendre en direct » complète Charles Gombert.

Objectif : dix millions d’euros de CA dans trois ans

Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 75% l’année dernière. « Un chiffre d’affaires à sept chiffres » se contente de préciser le PDG, qui vise les dix millions d’euros dans trois ans. Surtout, l’entreprise est rentable.

Pour parvenir à ces objectifs, Ezus met en avant ses atouts : un logiciel pensé uniquement pour les besoins des producteurs, concentré sur le back office et avec une personnalisation des fonctionnalités et du design quand ses concurrents proposent une offre générique et standardisée.

Sans oublier des développeurs en interne, pour davantage de réactivité. Les effectifs (douze nationalités, pour une moyenne d’âge de 30 ans), devraient gonfler de 30 salariés aujourd’hui à plus de 80 et même au-delà de 100 d’ici la fin de la décennie.

Ezus peut également s’appuyer sur un modèle vertueux. Son logiciel est commercialisé en abonnement, à partir de 75€ par mois et par poste de travail.

Il faut y ajouter les frais d’installation et de personnalisation du logiciel qui peuvent prendre plusieurs jours voire semaines, et qui varient entre 500 et 2500 €.


Lu 425 fois

Tags : ezus
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 13 Mars 2026 - 14:38 Vueling mise sur la technologie Edge Shopping de Navitaire

Jeudi 12 Mars 2026 - 17:30 Bedsonline intègre l'IA au cœur du processus de réservation

Brand News La Travel Tech

Courts séjours et week-ends prolongés : l’opportunité commerciale que les agences ne doivent pas manquer

Courts séjours et week-ends prolongés : l’opportunité commerciale que les agences ne doivent pas manquer
Entre multiplication des week-ends prolongés, recherche de dépaysement accessible et besoin de...
Dernière heure

LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026

Aegean Airlines affiche un bénéfice net en hausse de 14%

Upselling et cross-selling : les bons réflexes pour augmenter le panier moyen sans forcer [ABO]

En mars, les emm... et ça repart ! [ABO]

Ezus veut séduire les producteurs de GIR

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Les annonces

DURANCE EVASION - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Châteaurenard (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOTION CONSEIL VACANCES - Commercial expérimenté H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Responsabilité de plein droit : ce super-pouvoir que les agences oublient de montrer

Responsabilité de plein droit : ce super-pouvoir que les agences oublient de montrer
Partez en France

Partez en France

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Les 5 Plus Grands Événements de l'Île de Madère avec Travel One Portugal

Les 5 Plus Grands Événements de l'Île de Madère avec Travel One Portugal
Production

Production

TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril

TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026

LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Ezus veut séduire les producteurs de GIR

Ezus veut séduire les producteurs de GIR
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys, les nouveautés de mars

Explora Journeys, les nouveautés de mars
HotelMaG

Hébergement

Cannes : l’Hôtel Lepoussin ouvre ses portes au printemps 2026

Cannes : l’Hôtel Lepoussin ouvre ses portes au printemps 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation

Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation
TravelJobs

Emploi & Formation

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias