Ezus veut séduire les producteurs de GIR

Chaque mois, presque chaque semaine, la start-up Ezus innove avec des nouveautés plus ou moins importantes.
Celle annoncée pour le courant de ce mois de mars est décisive, avec une nouvelle évolution majeure de son logiciel ERP (Enterprise Resource Planinng), destiné aux producteurs de voyages sur mesure.
« Nous allons ajouter un module pour les voyages d’individuels regroupés (GIR) » s’enthousiasme Charles Gombert, fondateur de la start-up.
De la gestion optimisée de la rooming list à la création de documents en masse, ce module facilitera le travail des producteurs de GIR et devrait permettre à Ezus d’accélérer encore sa folle croissance.
Celle annoncée pour le courant de ce mois de mars est décisive, avec une nouvelle évolution majeure de son logiciel ERP (Enterprise Resource Planinng), destiné aux producteurs de voyages sur mesure.
« Nous allons ajouter un module pour les voyages d’individuels regroupés (GIR) » s’enthousiasme Charles Gombert, fondateur de la start-up.
De la gestion optimisée de la rooming list à la création de documents en masse, ce module facilitera le travail des producteurs de GIR et devrait permettre à Ezus d’accélérer encore sa folle croissance.
Des jobs d’été dans le tourisme
Flash-back. Entre jobs d’été avec ses parents qui dirigent des agences de voyage à Levallois-Perret et Cannes , études en école de commerce à Lyon, voyages et stages à l’étranger, Charles Gombert a très vite le virus de l’entreprenariat.
Il n’a que 21 ans lorsqu’il crée PGI, une entreprise qui propose des panneaux connectés sur les parcours de golf. Mais c’est aux côtés de ses parents qu’il découvre l’enjeu de numériser l’univers des producteurs de voyages sur mesure.
« L’offre était importante pour les distributeurs. Mais les logiciels dédiés aux producteurs étaient rares ou l’offre était mal adaptée à leurs besoins spécifiques » complète Charles Gombert.
Il n’a que 21 ans lorsqu’il crée PGI, une entreprise qui propose des panneaux connectés sur les parcours de golf. Mais c’est aux côtés de ses parents qu’il découvre l’enjeu de numériser l’univers des producteurs de voyages sur mesure.
« L’offre était importante pour les distributeurs. Mais les logiciels dédiés aux producteurs étaient rares ou l’offre était mal adaptée à leurs besoins spécifiques » complète Charles Gombert.
Un hommage au dieu celte Esus
Sa rencontre avec Jérémy Roche, qui travaillait à l’élaboration de logiciels pour l’immobilier, est décisive. Ensemble, les deux jeunes hommes créent Ezus, du nom du dieu celte Esus associé aux transports, en 2019.
Ils mettent leurs économies au service du projet, obtiennent des aides et subventions (Réseau Entreprendre, Bourse French Tech de BPI France…), sont accompagnés par l’Open Tourisme Lab en Occitanie.
Lancée commercialement en 2021, la première version du logiciel - qui permet dans un premier temps de générer des itinéraires de voyages et documents personnalisés - fait ses preuves, auprès des acteurs de l’outgoing comme du réceptif et du tourisme d’affaires.
Ils mettent leurs économies au service du projet, obtiennent des aides et subventions (Réseau Entreprendre, Bourse French Tech de BPI France…), sont accompagnés par l’Open Tourisme Lab en Occitanie.
Lancée commercialement en 2021, la première version du logiciel - qui permet dans un premier temps de générer des itinéraires de voyages et documents personnalisés - fait ses preuves, auprès des acteurs de l’outgoing comme du réceptif et du tourisme d’affaires.
Un logiciel conçu pour les producteurs
« On constate une forte hybridation des métiers, il fallait un logiciel de back office qui réponde à l’ensemble des producteurs » précise Charles Gombert.
Rapidement, l’offre s’étoffe autour de quatre modules principaux regroupés dans un outil unique et intuitif, pour la production, la vente, les opérations et la finance (CRM intégré, gestion des fournisseurs avec des contenus préchargés, facturation…).
Il permet de créer en quelques minutes des itinéraires, devis, documents de vente et carnets de voyages personnalisés à partager via un portail client, d’optimiser la tarification et les budgets pour mieux se concentrer sur la vente et l’expérience client.
Rapidement, l’offre s’étoffe autour de quatre modules principaux regroupés dans un outil unique et intuitif, pour la production, la vente, les opérations et la finance (CRM intégré, gestion des fournisseurs avec des contenus préchargés, facturation…).
Il permet de créer en quelques minutes des itinéraires, devis, documents de vente et carnets de voyages personnalisés à partager via un portail client, d’optimiser la tarification et les budgets pour mieux se concentrer sur la vente et l’expérience client.
Des clients dans plus de 80 pays
Comme toutes les jeunes pousses, Ezus reste discret sur ses performances. Mais l’entreprise revendique plus de 550 clients en 2025, répartis dans plus 80 pays, avec une offre disponible dans plusieurs langues.
Et de citer, parmi ses clients les plus prestigieux, le spécialiste des voyages de luxe sur mesure Elux Travel, les réceptifs Meeting The French ou Bordeaux Excellence, l’agence Mycomm (voyages autour des événements sportifs) ou encore l’entreprise réceptive et événementielle Funbreizh.
Plus de 70% des clients sont des réceptifs, dont quelques organismes territoriaux comme l’office de tourisme d’Avignon ou de la Vendée, et 20% sont des spécialistes de l’outgoing. Le solde est constitué par de petits TO spécialistes, qu’Ezus ambitionne tout particulièrement de séduire avec son nouveau module dédié aux GIR.
« Ces producteurs sur des marchés de niche ont besoin de personnaliser toujours davantage leurs offres, de diversifier leurs clientèles vers les individuels regroupés ou le MICE, de gagner en productivité en automatisant les tâches chronophages et mieux vendre en direct » complète Charles Gombert.
Et de citer, parmi ses clients les plus prestigieux, le spécialiste des voyages de luxe sur mesure Elux Travel, les réceptifs Meeting The French ou Bordeaux Excellence, l’agence Mycomm (voyages autour des événements sportifs) ou encore l’entreprise réceptive et événementielle Funbreizh.
Plus de 70% des clients sont des réceptifs, dont quelques organismes territoriaux comme l’office de tourisme d’Avignon ou de la Vendée, et 20% sont des spécialistes de l’outgoing. Le solde est constitué par de petits TO spécialistes, qu’Ezus ambitionne tout particulièrement de séduire avec son nouveau module dédié aux GIR.
« Ces producteurs sur des marchés de niche ont besoin de personnaliser toujours davantage leurs offres, de diversifier leurs clientèles vers les individuels regroupés ou le MICE, de gagner en productivité en automatisant les tâches chronophages et mieux vendre en direct » complète Charles Gombert.
Objectif : dix millions d’euros de CA dans trois ans
Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 75% l’année dernière. « Un chiffre d’affaires à sept chiffres » se contente de préciser le PDG, qui vise les dix millions d’euros dans trois ans. Surtout, l’entreprise est rentable.
Pour parvenir à ces objectifs, Ezus met en avant ses atouts : un logiciel pensé uniquement pour les besoins des producteurs, concentré sur le back office et avec une personnalisation des fonctionnalités et du design quand ses concurrents proposent une offre générique et standardisée.
Sans oublier des développeurs en interne, pour davantage de réactivité. Les effectifs (douze nationalités, pour une moyenne d’âge de 30 ans), devraient gonfler de 30 salariés aujourd’hui à plus de 80 et même au-delà de 100 d’ici la fin de la décennie.
Ezus peut également s’appuyer sur un modèle vertueux. Son logiciel est commercialisé en abonnement, à partir de 75€ par mois et par poste de travail.
Il faut y ajouter les frais d’installation et de personnalisation du logiciel qui peuvent prendre plusieurs jours voire semaines, et qui varient entre 500 et 2500 €.
Pour parvenir à ces objectifs, Ezus met en avant ses atouts : un logiciel pensé uniquement pour les besoins des producteurs, concentré sur le back office et avec une personnalisation des fonctionnalités et du design quand ses concurrents proposent une offre générique et standardisée.
Sans oublier des développeurs en interne, pour davantage de réactivité. Les effectifs (douze nationalités, pour une moyenne d’âge de 30 ans), devraient gonfler de 30 salariés aujourd’hui à plus de 80 et même au-delà de 100 d’ici la fin de la décennie.
Ezus peut également s’appuyer sur un modèle vertueux. Son logiciel est commercialisé en abonnement, à partir de 75€ par mois et par poste de travail.
Il faut y ajouter les frais d’installation et de personnalisation du logiciel qui peuvent prendre plusieurs jours voire semaines, et qui varient entre 500 et 2500 €.