Ezus veut séduire les producteurs de GIR

Comme toutes les jeunes pousses, Ezus reste discret sur ses performances. Mais l’entreprise revendique plus de 550 clients en 2025, répartis dans plus 80 pays, avec une offre disponible dans plusieurs langues.



Et de citer, parmi ses clients les plus prestigieux, le spécialiste des voyages de luxe sur mesure Elux Travel, les réceptifs Meeting The French ou Bordeaux Excellence, l’agence Mycomm (voyages autour des événements sportifs) ou encore l’entreprise réceptive et événementielle Funbreizh.



Plus de 70% des clients sont des réceptifs, dont quelques organismes territoriaux comme l’office de tourisme d’Avignon ou de la Vendée, et 20% sont des spécialistes de l’outgoing. Le solde est constitué par de petits TO spécialistes, qu’Ezus ambitionne tout particulièrement de séduire avec son nouveau module dédié aux GIR.



« Ces producteurs sur des marchés de niche ont besoin de personnaliser toujours davantage leurs offres, de diversifier leurs clientèles vers les individuels regroupés ou le MICE, de gagner en productivité en automatisant les tâches chronophages et mieux vendre en direct » complète Charles Gombert.

