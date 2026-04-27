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Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?

Une étude d’Expedia auprès de 3 500 voyageurs


Expedia Group, via Expedia Group Advertising, publie une étude menée auprès de 3 500 voyageurs sur sept marchés. Elle montre que les dépenses liées au voyage s’étendent au-delà du séjour. La France figure parmi les marchés les plus dynamiques en matière de dépenses hors séjour.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 12:25

Avant le départ, les achats concernent principalement les vêtements et accessoires (70 %). - DepositPhotos.com/Pe3check
Avant le départ, les achats concernent principalement les vêtements et accessoires (70 %). - DepositPhotos.com/Pe3check
IFTM
Après la publication de cette étude, Expedia Group Advertising indique que les voyageurs dépensent en moyenne 500 dollars (427,33 euros) hors séjour, soit environ 25 % d’un budget total de 2 000 dollars par voyage.

Au total, 62 % des répondants déclarent avoir réalisé ce type d’achats, avec des niveaux plus élevés chez la génération Z (75 %) et les millennials (72 %).

Les montants moyens atteignent 660 dollars (564,08 euros) aux États-Unis, 650 dollars (555,54 euros) en France et 610 dollars (521,35 euros) en Australie.

Avant le départ, les achats concernent principalement les vêtements et accessoires (70 %), les produits de beauté (63 %), les équipements de voyage (53 %) et l’électronique (39 %).

A lire : Expedia TAAP : 15 ans de succès et une année 2026 pleine de promesses

Les dépenses se prolongent après le voyage et s’accompagnent d’une exposition accrue à la publicité

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Pendant le séjour, les dépenses portent majoritairement sur le commerce local (66 %) et les produits alimentaires (61 %).

Selon l’étude, 72 % des voyageurs ayant effectué des achats avant leur départ continuent après leur retour, contre 87 % pour la génération Z. Les achats post-séjour portent notamment sur des produits découverts sur place.

Par ailleurs, 60 % des voyageurs déclarent que la publicité leur apporte des idées utiles, 58 % qu’elle leur rappelle des achats à effectuer et 57 % qu’elle permet de réaliser des économies. L’étude indique également que 73 % des répondants découvrent de nouvelles marques pendant leurs voyages.

Enfin, les modes de paiement évoluent avec le voyage.

48 % des voyageurs utilisent une carte de débit, 41 % une carte de crédit à débit immédiat et 13 % des solutions de paiement différé.

A lire aussi: CDS - Expedia : un partenariat au service des voyageurs d’affaires

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Tags : expedia
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