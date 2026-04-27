Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?

Pendant le séjour, les dépenses portent majoritairement sur le commerce local (66 %) et les produits alimentaires (61 %).Par ailleurs, 60 % des voyageurs déclarent que la publicité leur apporte des idées utiles, 58 % qu’elle leur rappelle des achats à effectuer et 57 % qu’elle permet de réaliser des économies. L’étude indique également que 73 % des répondants découvrent de nouvelles marques pendant leurs voyages.Enfin, les modes de paiement évoluent avec le voyage.