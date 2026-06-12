La recherche du meilleur rapport qualité-prix, critère déterminant pour les vacances ! - Depositphotos.com Auteur topntp
C'est une nouvelle étude que vient de dévoiler KAYAK.fr réalisée avec Ipsos.
Elle vient confirmer les tendances déjà largement reprises depuis plusieurs semaines.
Les Français continuent de vouloir partir en vacances malgré un contexte économique tendu. Face à la hausse des prix, ils consacrent davantage de temps à comparer les offres et adaptent leurs habitudes de réservation pour optimiser leur budget.
L'inflation et les contraintes budgétaires modifient les comportements des voyageurs français, sans pour autant entamer leur envie d'évasion. C'est l'un des principaux enseignements d'une étude menée par KAYAK.fr en partenariat avec Ipsos auprès de 1 000 Français en mai 2026.
Selon les résultats de l'enquête, 80 % des Français prévoient de voyager cet été, alors même que 47 % considèrent les contraintes budgétaires comme le principal frein au moment de réserver leurs vacances.
Elle vient confirmer les tendances déjà largement reprises depuis plusieurs semaines.
Les Français continuent de vouloir partir en vacances malgré un contexte économique tendu. Face à la hausse des prix, ils consacrent davantage de temps à comparer les offres et adaptent leurs habitudes de réservation pour optimiser leur budget.
L'inflation et les contraintes budgétaires modifient les comportements des voyageurs français, sans pour autant entamer leur envie d'évasion. C'est l'un des principaux enseignements d'une étude menée par KAYAK.fr en partenariat avec Ipsos auprès de 1 000 Français en mai 2026.
Selon les résultats de l'enquête, 80 % des Français prévoient de voyager cet été, alors même que 47 % considèrent les contraintes budgétaires comme le principal frein au moment de réserver leurs vacances.
47 % des Français considèrent les contraintes budgétaires comme le principal frein
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Sans surprise, l'étude révèle que 81 % des personnes interrogées ont modifié leur manière de réserver par rapport à l'année précédente.
Parmi les principaux changements observés, 13 % privilégient désormais des vacances jugées plus abordables ou offrant davantage de prévisibilité, tandis que 12 % accordent plus d'importance au rapport qualité-prix qu'à la destination elle-même.
D'autres optent pour des séjours plus courts ou privilégient des offres flexibles et remboursables afin de mieux maîtriser leur budget.
D'après le rapport Travel Check-In Été 2026 de KAYAK.fr, les recherches d'hébergements en France ont progressé de 14 % sur un an.
Parmi les principaux changements observés, 13 % privilégient désormais des vacances jugées plus abordables ou offrant davantage de prévisibilité, tandis que 12 % accordent plus d'importance au rapport qualité-prix qu'à la destination elle-même.
D'autres optent pour des séjours plus courts ou privilégient des offres flexibles et remboursables afin de mieux maîtriser leur budget.
D'après le rapport Travel Check-In Été 2026 de KAYAK.fr, les recherches d'hébergements en France ont progressé de 14 % sur un an.
Un voyageur sur cinq passe entre une et trois heures à comparer les différentes options
Cette enquête diligenté par un comparateur met en avant un nouveau profil de voyageur baptisé par KAYAK de... « super-comparateur ».
Au-delà du simple prix, les voyageurs analysent désormais une multitude de critères avant de prendre leur décision : horaires, avis clients, emplacement de l'hébergement, bagages inclus, conditions d'annulation ou encore notation des établissements, précise l'étude.
Ainsi, 38 % des Français déclarent comparer « absolument tout, dans les moindres détails, jusqu'au dernier moment » avant de réserver.
Un voyageur sur cinq passe entre une et trois heures à comparer les différentes options disponibles, tandis que 18 % consacrent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à leurs recherches.
Les réseaux sociaux prennent également une place croissante dans la préparation des voyages. Selon l'étude, 13 % des voyageurs s'appuient désormais sur ces plateformes pour organiser leurs vacances, une proportion nettement plus élevée chez les jeunes générations que chez les 55-75 ans.
Au-delà du simple prix, les voyageurs analysent désormais une multitude de critères avant de prendre leur décision : horaires, avis clients, emplacement de l'hébergement, bagages inclus, conditions d'annulation ou encore notation des établissements, précise l'étude.
Ainsi, 38 % des Français déclarent comparer « absolument tout, dans les moindres détails, jusqu'au dernier moment » avant de réserver.
Un voyageur sur cinq passe entre une et trois heures à comparer les différentes options disponibles, tandis que 18 % consacrent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à leurs recherches.
Les réseaux sociaux prennent également une place croissante dans la préparation des voyages. Selon l'étude, 13 % des voyageurs s'appuient désormais sur ces plateformes pour organiser leurs vacances, une proportion nettement plus élevée chez les jeunes générations que chez les 55-75 ans.
Selon les données de KAYAK.fr, les séjours les plus abordables parmi les destinations analysées incluent notamment Cracovie (430 euros en moyenne pour sept jours avec vol et hébergement), Gérone (461 euros), Essaouira (475 euros), Budapest (495 euros), Prague (497 euros) ou encore Séville (502 euros).