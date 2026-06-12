La recherche du meilleur rapport qualité-prix, critère déterminant pour les vacances !

Cette enquête diligenté par un comparateur met en avant un nouveau profil de voyageur baptisé par KAYAK de... « super-comparateur ».



Au-delà du simple prix, les voyageurs analysent désormais une multitude de critères avant de prendre leur décision : horaires, avis clients, emplacement de l'hébergement, bagages inclus, conditions d'annulation ou encore notation des établissements, précise l'étude.



Ainsi, 38 % des Français déclarent comparer « absolument tout, dans les moindres détails, jusqu'au dernier moment » avant de réserver.



Un voyageur sur cinq passe entre une et trois heures à comparer les différentes options disponibles, tandis que 18 % consacrent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à leurs recherches.



Les réseaux sociaux prennent également une place croissante dans la préparation des voyages. Selon l'étude, 13 % des voyageurs s'appuient désormais sur ces plateformes pour organiser leurs vacances, une proportion nettement plus élevée chez les jeunes générations que chez les 55-75 ans.