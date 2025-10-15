TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Kayak lance le mode IA et ouvre son moteur de recherche au langage naturel

Alimenté par la technologie de ChatGPT


KAYAK annonce le lancement de son « Mode IA », une nouvelle fonctionnalité de recherche en langage naturel directement accessible depuis sa page d’accueil.


Rédigé par le Jeudi 16 Octobre 2025

Le nouveau moteur de Kayak en "mode IA" qui permet de parler en langage dit naturel - Capture Ecran Kayak
KAYAK lance le « Mode IA », une interface conversationnelle intégrée à son site principal.

Ce nouveau moteur permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches en langage naturel, sans passer par les filtres et champs de saisie traditionnels.

Alimenté par la technologie de ChatGPT, le système interprète les requêtes et fournit des résultats en temps réel à partir des données de centaines de prestataires.

Le mode IA est désormais disponible en anglais sur KAYAK via les navigateurs de bureau et mobile aux États-Unis, avec davantage de langues et de pays qui seront déployés plus tard ce mois-ci. D’autres fonctionnalités suivront bientôt, y compris la saisie vocale.

"Les voyageurs ne sont plus limités à des champs de saisie prédéfinis"

« Nous avons lancé KAYAK.ai en avril pour permettre à nos ingénieurs de tester les capacités d’intelligence artificielle les plus avancées. Le Mode IA est la première fonctionnalité à être intégrée à notre site principal », explique Steve Hafner, PDG de KAYAK.

« Les voyageurs ne sont plus limités à des champs de saisie prédéfinis. Il suffit désormais de nous dire ce que vous recherchez, en langage naturel, et nous vous répondrons de la même façon. »

Accessible via l’icône « Mode IA » depuis un ordinateur ou un navigateur mobile, ce nouveau moteur permet de poser des questions telles que « destinations les moins chères pour une semaine en décembre » ou « hôtels à New York près du Rockefeller Center le 23 décembre ».

Les utilisateurs peuvent ensuite comparer et réserver vols, hébergements et locations de voiture directement sur la plateforme.

Quelques exemples pour tester le mode IA de Kayak

Pour inspirer les curieux de l’IA, KAYAK propose quelques exemples de requêtes à tester :

- Hôtels à New York à moins d’un demi-mile du Rockefeller Center pour une nuit, le 23 décembre
- Destinations les moins chères des Caraïbes pour un séjour de 7 jours
- Location de voiture à ORD avec de la place pour 6 personnes + de nombreux cadeaux de Noël, paiement à la prise en charge
- Vols de Boston à Londres pour 2 adultes, 2 enfants et un bébé, du 20 au 27 décembre
- Combien coûterait l’expérience new-yorkaise de Kevin McCallister ?
- Je veux faire la fête pour le Nouvel An — où devrais-je aller ?
- Tu es dans un film Hallmark : trouve-moi un village d’hiver typique à moins de 600 $ (vol + hôtel).

Lu 151 fois

Tags : ia, kayak
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

