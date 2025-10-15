Kayak lance le mode IA et ouvre son moteur de recherche au langage naturel

Nous avons lancé KAYAK.ai en avril pour permettre à nos ingénieurs de tester les capacités d’intelligence artificielle les plus avancées. Le Mode IA est la première fonctionnalité à être intégrée à notre site principal

Les voyageurs ne sont plus limités à des champs de saisie prédéfinis. Il suffit désormais de nous dire ce que vous recherchez, en langage naturel, et nous vous répondrons de la même façon

« destinations les moins chères pour une semaine en décembre »

« hôtels à New York près du Rockefeller Center le 23 décembre ».