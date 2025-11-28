Vente d'Amex, taxis volants et Carrefour Voyages : l’actualité du secteur du tourisme en bref !

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 24 novembre 2025 :
Saison d’hiver 2025-2026 : des réservations en forte hausse
53% des Français prévoient de partir en vacances d’ici la fin de l’année, dont 26% en montagne - Depositphotos.com, val_th
La saison touristique d’hiver s’ouvre sur des perspectives très encourageantes : 53% des Français prévoient de partir en vacances d’ici la fin de l’année, dont 26% en montagne, soit deux points de plus qu’en 2024.
Portées par une neige déjà au rendez-vous, les stations affichent une dynamique soutenue : +13% de réservations en décembre, +20% pour Noël, avec un taux d’occupation prévisionnel de 64% pour les fêtes.
Selon l’ANMSM, le mois de décembre progresse de 8% par rapport à l’an dernier, pour atteindre 50% d’occupation, tandis que janvier démarre sur des bases similaires, traditionnellement moins chargées mais propices aux bons plans.
Portées par une neige déjà au rendez-vous, les stations affichent une dynamique soutenue : +13% de réservations en décembre, +20% pour Noël, avec un taux d'occupation prévisionnel de 64% pour les fêtes.
Selon l'ANMSM, le mois de décembre progresse de 8% par rapport à l'an dernier, pour atteindre 50% d'occupation, tandis que janvier démarre sur des bases similaires, traditionnellement moins chargées mais propices aux bons plans.
L’Éthiopie accélère pour créer le plus grand hub aérien d’Afrique
L’aéroport international éthiopien de Bishoftu devrait accueillir 60 millions de passagers d’ici 2030 et 110 millions à terme - Depositphotos.com, derejeb
L’Éthiopie avance à grands pas sur le développement du nouvel aéroport international de Bishoftu, un méga-projet conçu pour désengorger l’aéroport de Bole et repositionner le pays comme plaque tournante majeure de l’aviation africaine.
Situé à 40 kilomètres d’Addis-Abeba, ce hub flambant neuf doit accueillir 60 millions de passagers d’ici 2030, puis 110 millions à terme, ce qui en ferait le plus grand aéroport du continent.
Situé à 40 kilomètres d'Addis-Abeba, ce hub flambant neuf doit accueillir 60 millions de passagers d'ici 2030, puis 110 millions à terme, ce qui en ferait le plus grand aéroport du continent.
Italie : Le voyage d’affaires redémarre durablement et tire la demande vers plus de services et de flexibilité
Le voyage d’affaires est en forme en Italie, porté par une demande forte, tant dans l’aérien que le ferroviaire - Depositphotos.com, ulia-lav
Le secteur du voyage d’affaires connaît une croissance structurelle, avec une progression de 10% en 2025, selon Luca Patanè (Uvet).
Malgré des fluctuations liées au contexte économique, la dynamique reste solide.
Les experts réunis au Biz Travel Forum 2025 soulignent un climat d’optimisme raisonné, soutenu par une demande forte, tant dans l’aérien que dans le ferroviaire.
Malgré des fluctuations liées au contexte économique, la dynamique reste solide.
Les experts réunis au Biz Travel Forum 2025 soulignent un climat d'optimisme raisonné, soutenu par une demande forte, tant dans l'aérien que dans le ferroviaire.
Joby Aviation : des avancées majeures, mais le défi des taxis volants reste immense
Joby Aviation a franchi plusieurs étapes importantes en présentant pour la première fois son appareil au public - Depositphotos.com, T.Schneider
Les taxis volants deviendront-ils enfin une réalité ? Lors du dernier Dubai Airshow, Joby Aviation a franchi plusieurs étapes importantes en présentant pour la première fois son appareil au public.
L’entreprise, l’une des plus avancées sur le marché émergent des eVTOL (avions électriques à décollage et atterrissage verticaux), mise sur une certification rapide pour figurer parmi les premières autorisées à voler.
Joby avance, mais le ciel n’est pas encore totalement dégagé pour la révolution des taxis volants.
L'entreprise, l'une des plus avancées sur le marché émergent des eVTOL (avions électriques à décollage et atterrissage verticaux), mise sur une certification rapide pour figurer parmi les premières autorisées à voler.
Joby avance, mais le ciel n'est pas encore totalement dégagé pour la révolution des taxis volants.
En Espagne, Carrefour Voyages voit une envolée de 20 % des ventes aériennes grâce au long-courrier
2025, année record pour Carrefour Viajes, portée par une hausse de plus de 20% des ventes aériennes par rapport à 2024 - Depositphotos.com, grand-warszawski
En Espagne, Carrefour Voyages signe une année 2025 record, portée par une hausse de plus de 20% des ventes aériennes par rapport à 2024.
Le long-courrier, notamment vers l’Amérique latine, constitue le principal moteur de cette croissance, renforcée par des alliances stratégiques avec les compagnies aériennes et l’optimisation des process en agence.
L’enseigne mise désormais sur une expansion ambitieuse : ouvertures de nouvelles agences, développement du réseau de franchises et diversification des canaux de vente.
Avec plus de 400 points de vente, Carrefour Voyages confirme son ancrage et entend poursuivre son ascension en capitalisant sur l’aérien comme produit phare.
Le long-courrier, notamment vers l'Amérique latine, constitue le principal moteur de cette croissance, renforcée par des alliances stratégiques avec les compagnies aériennes et l'optimisation des process en agence.
L'enseigne mise désormais sur une expansion ambitieuse : ouvertures de nouvelles agences, développement du réseau de franchises et diversification des canaux de vente.
Avec plus de 400 points de vente, Carrefour Voyages confirme son ancrage et entend poursuivre son ascension en capitalisant sur l'aérien comme produit phare.
Aux Etats-Unis, 2027 année record pour les croisières fluviales
• Aux Etats-Unis, le marché des croisières fluviales se développe à grande vitesse - Depositphotos.com, liza1979
Aux Etats-Unis, le marché des croisières fluviales entre dans une phase d’expansion spectaculaire : 2027 verra l’arrivée d’au moins 25 nouveaux navires, l’entrée remarquée de Celebrity River Cruises, et des extensions majeures chez les leaders du secteur comme Viking, Uniworld, Tauck ou AmaWaterways.
La demande explose, portée par un public qui découvre ce mode de voyage immersif et durable, très loin de la saturation du marché maritime.
Si la capacité augmente nettement, un défi persiste : trouver suffisamment de points d’amarrage, en Europe notamment, où la concurrence est déjà forte.
Certains acteurs misent donc sur l’ouverture de nouveaux fleuves et nouvelles régions, de l’Inde au Brahmapoutre jusqu’à la Colombie ou à l’Amazone, signalant une future mondialisation accélérée de l’offre fluviale.
La demande explose, portée par un public qui découvre ce mode de voyage immersif et durable, très loin de la saturation du marché maritime.
Si la capacité augmente nettement, un défi persiste : trouver suffisamment de points d'amarrage, en Europe notamment, où la concurrence est déjà forte.
Certains acteurs misent donc sur l'ouverture de nouveaux fleuves et nouvelles régions, de l'Inde au Brahmapoutre jusqu'à la Colombie ou à l'Amazone, signalant une future mondialisation accélérée de l'offre fluviale.
Ski : fin de la cigarette sur les pistes
Depuis le 28 juin 2025, il est interdit de fumer dans les domaines skiables - Depositphotos.com, julydfg
Depuis le 28 juin 2025, un décret élargit l’interdiction de fumer à de nombreux lieux publics… y compris les pistes de ski.
Alors que les stations ouvrent leurs premières remontées, France Montagnes lance une campagne de sensibilisation pour rappeler une règle passée inaperçue.
Désormais, fumer sur les domaines skiables, considérés comme des équipements sportifs, est prohibé, au même titre que dans les parcs, plages, abords d’écoles ou piscines.
Après une phase de pédagogie, les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.
Une mesure qui vise avant tout à protéger les enfants du tabagisme passif, alors que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France.
Alors que les stations ouvrent leurs premières remontées, France Montagnes lance une campagne de sensibilisation pour rappeler une règle passée inaperçue.
Désormais, fumer sur les domaines skiables, considérés comme des équipements sportifs, est prohibé, au même titre que dans les parcs, plages, abords d'écoles ou piscines.
Après une phase de pédagogie, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.
Une mesure qui vise avant tout à protéger les enfants du tabagisme passif, alors que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France.
Amex GBT envisagerait une vente quelques mois après l’acquisition de CWT
Moins de trois mois après l’acquisition de CWT, Amex Global Business Travel envisagerait sa mise en vente - Depositphotos.com, Sportactive
Amex Global Business Travel (Amex GBT), numéro un mondial du voyage d’affaires, étudierait la possibilité de se vendre, moins de trois mois après avoir finalisé l’acquisition de CWT.
L’entreprise aurait mandaté des conseillers pour évaluer un rachat par un fonds de private equity ou un acteur stratégique.
Cette réflexion s’expliquerait par les difficultés rencontrées en Bourse, malgré sa position dominante et un vaste programme de transformation technologique axé sur l’IA.
Pour les analystes, une vente pourrait offrir à Amex GBT les ressources nécessaires pour accélérer son repositionnement, notamment auprès des PME et du segment encore sous-exploité des voyages d’affaires non gérés.
L'entreprise aurait mandaté des conseillers pour évaluer un rachat par un fonds de private equity ou un acteur stratégique.
Cette réflexion s'expliquerait par les difficultés rencontrées en Bourse, malgré sa position dominante et un vaste programme de transformation technologique axé sur l'IA.
Pour les analystes, une vente pourrait offrir à Amex GBT les ressources nécessaires pour accélérer son repositionnement, notamment auprès des PME et du segment encore sous-exploité des voyages d'affaires non gérés.
Wizz Air largement en tête des compagnies européennes les moins chères - Ryanair et Air France ex-æquo
Selon une analyse d’AirAdvisor basée sur le RASK, un indicateur qui mesure le coût réel au kilomètre, frais additionnels compris, les écarts entre compagnies aériennes sont plus nuancés qu’il n’y paraît.
Wizz Air domine le classement avec seulement 4,1 centimes par kilomètre, loin devant ses concurrentes. Suivent TAP Air Portugal et SAS, portées moins par une baisse des prix que par la hausse générale observée ailleurs.
Plus surprenant : Ryanair, qui revendique être la moins chère d’Europe, n’arrive qu’en 9ᵉ position, pénalisée par sa stratégie agressive de frais annexes.
Et Air France, souvent perçue comme plus coûteuse, affiche exactement le même RASK, devenant aussi compétitive que la low cost irlandaise… lorsqu’on inclut tous les suppléments.
Wizz Air domine le classement avec seulement 4,1 centimes par kilomètre, loin devant ses concurrentes. Suivent TAP Air Portugal et SAS, portées moins par une baisse des prix que par la hausse générale observée ailleurs.
Plus surprenant : Ryanair, qui revendique être la moins chère d'Europe, n'arrive qu'en 9ᵉ position, pénalisée par sa stratégie agressive de frais annexes.
Et Air France, souvent perçue comme plus coûteuse, affiche exactement le même RASK, devenant aussi compétitive que la low cost irlandaise… lorsqu'on inclut tous les suppléments.
Insolite ! À Lille, une capsule temporelle… qui rouvre pile quand les taxis volants feront peut-être la queue pour visiter le Vieux-Lille
À Lille, on ne plaisante pas avec le futur : 400 habitants viennent d’enterrer une capsule temporelle qui ne devra être ouverte qu’en… 2225. Oui, vous avez bien lu : l’été du 23e siècle.
Enfouie sous la place du Maréchal-Leclerc, en plein réaménagement, la grande boîte métallique renferme des lettres d’enfants, d’adultes, peut-être même quelques rêves, quelques pépites humoristiques… mystère : les participants ont préféré ne rien dévoiler.
Le projet, imaginé par un enseignant et financé via un budget participatif, promet un délicieux choc culturel aux habitants du futur.
Et on se prend déjà à imaginer la scène : des Lillois de 2225, fraîchement descendus d’un train hyperloop, découvrant ce que leurs ancêtres de 2025 utilisaient à l’époque des smartphones, des parapluies et déambulaient dans des rues pavées.
La vraie question reste ouverte : et vous, qu’aimeriez-vous glisser dans une capsule destinée aux voyageurs du 23e siècle ?
Enfouie sous la place du Maréchal-Leclerc, en plein réaménagement, la grande boîte métallique renferme des lettres d'enfants, d'adultes, peut-être même quelques rêves, quelques pépites humoristiques… mystère : les participants ont préféré ne rien dévoiler.
Le projet, imaginé par un enseignant et financé via un budget participatif, promet un délicieux choc culturel aux habitants du futur.
Et on se prend déjà à imaginer la scène : des Lillois de 2225, fraîchement descendus d'un train hyperloop, découvrant ce que leurs ancêtres de 2025 utilisaient à l'époque des smartphones, des parapluies et déambulaient dans des rues pavées.
La vraie question reste ouverte : et vous, qu'aimeriez-vous glisser dans une capsule destinée aux voyageurs du 23e siècle ?
