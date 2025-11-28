Vente d'Amex, taxis volants et Carrefour Voyages : l’actualité du secteur du tourisme en bref !

La revue de presse de la semaine du 24 novembre 2025

Cette semaine du 24 novembre 2025, la saison d’hiver s’ouvre sous de bons auspices avec des réservations en forte hausse. Le secteur du voyage reste en ébullition : l’Éthiopie avance sur son futur méga-hub, le voyage d’affaires repart en Italie, et Joby Aviation pousse ses taxis volants vers la réalité. En Espagne, le long-courrier dope Carrefour Voyages, tandis que la France interdit la cigarette sur les pistes et que Wizz Air s’impose comme la compagnie la moins chère en Europe. Revue de presse signée TourMaG.com.

Samedi 29 Novembre 2025

