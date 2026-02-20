TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Tourisme d'aventure, Bahreïn, Hongrie, Suède... quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 16 février 2026


Ralentissement des projets touristiques en Arabie Saoudite, essor annoncé des plateformes de réservation d’aventure d’ici 2033, coopération touristique renforcée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, stratégie de diversification à Bahreïn au-delà de la clientèle saoudienne… Quelles sont les grandes tendances qui façonnent le tourisme cette semaine ? Décryptage dans la revue de presse de TourMaG.


Rédigé par le Vendredi 20 Février 2026 à 07:35



Riyad freine ses ambitions touristiques sur la mer Rouge

L’Arabie saoudite revoit à la baisse ses projets touristiques de luxe sur la mer Rouge - Depositphotos.com, nmessana
L’Arabie saoudite réduit l’ampleur de ses méga-projets touristiques de luxe sur la mer Rouge, piliers du programme Vision 2030 porté par le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Malgré l’ouverture, fin 2024, de la station balnéaire Sindalah, premier jalon de la mégapole futuriste Neom, les coûts d’exploitation élevés, la baisse des prix du pétrole et un manque d’affluence ont fragilisé le modèle économique.

Si le promoteur Red Sea Global assure poursuivre le développement par phases, plusieurs sources évoquent un gel de la deuxième phase dès 2026 et des suppressions d’emplois.

D’autres projets emblématiques, comme Neom ou le gratte-ciel cubique Mukaab à Riyad, connaissent également retards ou révisions, illustrant un recentrage budgétaire face à des ambitions jugées parfois irréalistes.

Un article de lemarin.ouest-france.fr

Le marché des plateformes de réservation d’aventure en forte croissance d’ici 2033

Le marché mondial des plateformes de réservation de voyages d’aventure devrait progresser de 13,7% par an pour atteindre 16,2 milliards de dollars d’ici 2033 - Depositphotos.com, mihtiander
Le marché mondial des plateformes de réservation de voyages d’aventure a atteint 5,2 milliards de dollars en 2024 et devrait progresser de 13,7% par an pour atteindre 16,2 milliards de dollars d’ici 2033, selon Growth Market Reports.

Cette dynamique est portée par l’essor du tourisme d’aventure et la digitalisation accrue des services de voyage.

La demande est stimulée par les millennials et la génération Z, en quête d’expériences immersives (randonnée, écotourisme, rafting), ainsi que par l’usage massif des applications mobiles, qui représentent plus des deux tiers des réservations.

Source : traveldailynews.com

Un projet de coopération touristique entre États-Unis, Canada et Mexique

A l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, États-Unis, Canada et Mexique planche sur un projet de coopération touristique - Depositphotos.com, ronniechua
Des législateurs américains ont présenté un projet de loi bipartisan visant à renforcer la coopération touristique entre les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le cadre d'un accord de libre-échange.

Le texte propose la création d’un groupe de travail dédié au commerce des voyages et du tourisme afin de faciliter les déplacements transfrontaliers et soutenir l’industrie touristique.

Soutenu par l’Association américaine du voyage, ce partenariat intervient à l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par les trois pays.

Les élus soulignent l’importance stratégique du tourisme pour l’économie et l’emploi, ainsi que la nécessité de coordonner politiques commerciales, douanières et de mobilité pour encourager les flux de visiteurs.

Plus à lire sur travelmole.com

Bahreïn veut diversifier son tourisme au-delà des visiteurs saoudiens

Bahreïn fait du Royaume-Uni, de la Chine, de l’Inde, l’Allemagne et l’ensemble du Golfe des marchés prioritaires - Depositphotos.com, Dudlajzov
Bahreïn cherche à transformer son modèle touristique, encore très dépendant des visiteurs saoudiens de court séjour, qui représentaient environ 86% des arrivées en 2024, grâce notamment à l’accès rapide via le pont du roi Fahd vers Manama.

Pour élargir sa clientèle, le pays cible désormais de nouveaux marchés prioritaires comme le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, l’Allemagne et l’ensemble du Golfe.

Une info de skift.com

L’authenticité locale, nouvel atout stratégique des hôtels indépendants

Les expériences locales authentiques et la personnalisation sont devenues des facteurs de différenciation majeurs pour les hôtels indépendants en 2026.

Face aux pressions économiques, offrir un lien fort avec le territoire et une expérience client de qualité apparaît plus durable que la simple concurrence par les prix.

Les voyageurs recherchent de plus en plus un « contact humain », des découvertes culturelles et des expériences ancrées dans la communauté plutôt que des offres standardisées.

Pour répondre à cette tendance, les hôteliers misent sur des initiatives comme l’intégration de l’IA, la mise en avant de guides locaux, du patrimoine et de la gastronomie artisanale, afin de renforcer leur attractivité et leur résilience sur un marché concurrentiel.

A lire sur traveldailynews.com

La Hongrie, une destination en plein essor touristique

La Hongrie, destination plébiscitée par le marché français, enregistre une progression de +18% en 2025 - Depositphotos.com, zoltangabor
Avec près de 20 millions de visiteurs en 2025, soit deux fois sa population, la Hongrie confirme son dynamisme touristique, porté par l’augmentation des liaisons aériennes et une forte progression du marché français (+18 %).

Le tourisme représente désormais plus de 14% du PIB du pays, faisant de la destination un acteur majeur en Europe de l’Est.

Budapest concentre l’essentiel des flux grâce à son offre culturelle et événementielle, tandis que l’amélioration de la connectivité aérienne, notamment depuis les villes françaises, favorise des séjours plus fréquents et plus longs.

Le pays cherche aussi à diversifier l’expérience au-delà de la capitale, en mettant en avant ses régions, ses stations thermales et le lac Balaton, afin d’encourager un tourisme réparti sur l’ensemble du territoire et tout au long de l’année.

Un article du lefigaro.fr

Les voyageurs réservent plus tôt face à la hausse des prix des voyages internationaux

En Espagne, la hausse des prix des voyages encourage les touristes à réserver plus tôt - Depositphotos.com, poringdown@gmail.com
La forte inflation des voyages à l’étranger modifie les habitudes des voyageurs espagnols, qui réservent désormais leurs vacances d’été jusqu’à cinq mois à l’avance afin de maîtriser leur budget.

Selon Atrápalo, près d’un quart des séjours de juillet sont déjà réservés, alors que les prix ont fortement augmenté, notamment pour les destinations long-courriers (+56,76%) et européennes (+23,85%).

Un article de hosteltur.com

Le saviez-vous ? En Suède, on peut (presque) devenir propriétaire d’une île… pour un an

La Suède, fière de ses 260 000 îles, a lancé un concours original : cinq voyageurs pourront « adopter » une île isolée pendant un an.

Au programme : baignade, camping, contemplation… mais aussi mission écologique, puisqu’ils devront en prendre soin comme de véritables gardiens de la nature.

Pour tenter leur chance, les candidats doivent envoyer une vidéo créative d’une minute expliquant pourquoi ils méritent leur île.

Derrière cette campagne maligne, l’objectif est surtout de rappeler que le vrai luxe suédois n’est pas le bling-bling, mais le calme absolu, la nature sauvage et la tranquillité… version grand air et zéro voisin.

A lire sur lefigaro.fr


Lu 477 fois

Tags : revue de presse
