TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Laponie, TikTok, Hilton... et même Afghanistan, toutes les actus du tourisme international ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 12 janvier 2026


De l’Afghanistan qui cherche à attirer les touristes à la Laponie bloquée par un froid polaire, en passant par Hilton qui inaugure ses appartements meublés et le Royaume-Uni qui renforce ses alertes au Moyen-Orient… TourMaG.com vous livre, comme chaque semaine, l’essentiel de l’actualité touristique mondiale.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026


L’Afghanistan tente d’ouvrir ses portes au tourisme sous le régime taliban

L’Afghanistan veut attirer jusqu’à 12 000 touristes sur l’exercice 2025-2026. @depositphotos/felixthetraveller
L’Afghanistan veut attirer jusqu’à 12 000 touristes sur l’exercice 2025-2026. @depositphotos/felixthetraveller
Les autorités talibanes cherchent à relancer le tourisme en Afghanistan afin de projeter l’image d’un pays désormais sûr et accueillant pour les étrangers.

Malgré une communication active et des procédures administratives présentées comme rapides et efficaces, la fréquentation reste très limitée, avec seulement quelques dizaines de visiteurs par an selon les agences spécialisées.

Si le régime espère attirer jusqu’à 12 000 touristes sur l’exercice 2025-2026, cette ambition se heurte encore à la réalité d’un pays politiquement isolé et soumis à de fortes restrictions, notamment en matière de libertés.

Source : lefigaro.fr

Vague de froid extrême en Laponie : le trafic aérien paralysé à Kittilä

En début de semaine, une vague de froid exceptionnelle a entraîné l’annulation de tous les vols à l’aéroport de Kittilä, en Laponie finlandaise. @depositphotos/MennoSchaefer
En début de semaine, une vague de froid exceptionnelle a entraîné l’annulation de tous les vols à l’aéroport de Kittilä, en Laponie finlandaise. @depositphotos/MennoSchaefer
Les 11 et 12 janvier, une vague de froid exceptionnelle, avec des températures proches de -40 °C, a entraîné l’annulation de tous les vols à l’aéroport de Kittilä, en Laponie finlandaise.

Incapables de dégivrer les pistes et les avions dans de telles conditions, les autorités aéroportuaires ont cloué les appareils au sol, bloquant près de 4 000 touristes.

Les capacités d’hébergement ont été saturées, avec des hôtels affichant jusqu’à 120 % d’occupation, tandis que les alternatives de transport se sont rapidement retrouvées complètes.

Plus à découvrir sur bfmtv.com

Hilton se lance dans les appartements meublés avec Apartment Collection

Hilton lance Apartment Collection, une marque d’appartements meublés. @depositphotos/josekube
Hilton lance Apartment Collection, une marque d’appartements meublés. @depositphotos/josekube
Hilton annonce le lancement d’Apartment Collection by Hilton, une nouvelle marque d’appartements meublés destinée aux séjours de courte et moyenne durée.

Déployée d’abord aux États-Unis via un partenariat avec Placemakr, l’offre sera réservable sur les canaux Hilton dès le premier semestre 2026, avec des implantations initiales à New York, Washington et Atlanta.

Les logements, du studio au quatre-pièces, proposeront cuisines équipées, espaces de vie séparés et services hôteliers, tout en donnant accès au programme de fidélité Hilton Honors. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de croissance de Hilton sur le segment en plein essor de l’hébergement résidentiel.

A lire sur travelweekly.com

Le Royaume-Uni renforce ses conseils aux voyageurs au Moyen-Orient

Le Royaume-Uni renforce ses conseils aux voyageurs au Moyen-Orient. @depositphotos/Provectors
Le Royaume-Uni renforce ses conseils aux voyageurs au Moyen-Orient. @depositphotos/Provectors
Face à la montée des tensions régionales, le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour ses recommandations de voyage pour le Moyen-Orient.

Il déconseille désormais tout déplacement non essentiel en Israël et maintient des avertissements stricts pour certaines zones d’Israël et de Palestine.

Des alertes renforcées concernent également de nombreux pays du Moyen-Orient, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Turquie, la Jordanie et le Qatar, sans aller jusqu’à interdire les voyages.

Les autorités britanniques appellent les voyageurs à la vigilance, évoquant des risques de perturbations des transports et de sécurité liés à une possible escalade du conflit régional.

Une info de traveldailynews.com

Quand les monuments emblématiques deviennent des risques pour les visiteurs

Comment gérer le risque quand des sites historiques majeurs deviennent dangereux ? @depositphotos/kanuman
Comment gérer le risque quand des sites historiques majeurs deviennent dangereux ? @depositphotos/kanuman
Le vieillissement des infrastructures, la forte affluence touristique et le manque d’entretien peuvent transformer des sites historiques majeurs en lieux potentiellement dangereux.

Usure des matériaux, surpopulation et défauts de maintenance accroissent les risques d’accidents, notamment les chutes et les incidents structurels.

Un article de traveldailynews.com

Les partenariats et produits dérivés, nouveaux leviers relationnels pour l’hôtellerie de luxe

Les hôtels de luxe misent sur des partenariats et des produits dérivés pour élargir et renforcer leur relation client. @depositphotos/Rangizzz
Les hôtels de luxe misent sur des partenariats et des produits dérivés pour élargir et renforcer leur relation client. @depositphotos/Rangizzz
Les hôtels de luxe misent de plus en plus sur des partenariats et des produits dérivés pour élargir et renforcer leur relation client.

Ces articles, plus accessibles que le séjour lui-même, constituent un point d’entrée vers une clientèle plus jeune ou aspirante, à l’image des stratégies de longue date des marques de mode de luxe.

Parallèlement, ils permettent aussi de consolider le lien avec les clients fidèles, pour qui ces objets deviennent des marqueurs d’expérience et de souvenirs associés à l’hôtel.

Plus à lire sur travelweekly.com

Réservations touristiques en ligne : de nouvelles règles pour l’annulation en Allemagne

Autres articles
L’Allemagne renforce la protection des consommateurs en imposant un bouton d’annulation obligatoire pour les contrats conclus en ligne, afin de permettre une résiliation aussi simple que la souscription.

Cette mesure, adoptée par le Bundestag, concerne également le secteur du tourisme, même si toutes les réservations ne sont pas éligibles à ce droit de rétractation. Les professionnels du voyage devront ainsi adapter leurs pratiques aux nouvelles exigences légales encadrant les contrats numériques.

Une information de fvw.de

Insolite ! Quand TikTok transforme une pile de livres en attraction touristique

À Prague, une œuvre d’art installée discrètement dans une bibliothèque depuis 1998 s’est soudain offert une seconde vie… grâce aux algorithmes.

« Idiom », une tour cylindrique de 8 000 livres imaginée par l’artiste Matej Kren, donne l’illusion d’un tunnel infini et fait désormais le bonheur des amateurs de selfies.

Devenue virale sur TikTok fin 2022, l’installation attire jusqu’à 1 000 touristes par jour, au point de semer la confusion entre files d’attente de lecteurs et de visiteurs.

Surprise par cet engouement inattendu, la bibliothèque envisage désormais d’organiser et peut-être de monétiser ce succès aussi insolite qu’improbable. 📚😄

A lire sur 20minutes.fr

Lu 1399 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Laponie, TikTok, Hilton... et même Afghanistan, toutes les actus du tourisme international ! [ABO]

Laponie, TikTok, Hilton... et même Afghanistan, toutes les actus du tourisme international ! [ABO]

Mauvaise météo et retard de vol : l'indemnisation peut-elle quand même avoir lieu ? [ABO] Mauvaise météo et retard de vol : l'indemnisation peut-elle quand même avoir lieu ? [ABO]

Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO] Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO]

Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO] Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO] Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO] Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO] De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

Dernière heure

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair

Le tourisme d’affaires expérientiel : vivre plutôt que participer

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences

Voyamar : Léna Guiserix nouvelle commerciale Grand Ouest

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

ORSUD - Conseiller(ère) voyages d’affaires - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Toulon (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDD - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence

Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence
Partez en France

Partez en France

Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité

Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences
Production

Production

L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026

L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026
AirMaG

AirMaG

Ce n'est plus Air New Zealand : voici la nouvelle compagnie la plus sûre au monde pour 2026

Ce n'est plus Air New Zealand : voici la nouvelle compagnie la plus sûre au monde pour 2026
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !

L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias