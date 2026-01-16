Laponie, TikTok, Hilton... et même Afghanistan, toutes les actus du tourisme international ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 12 janvier 2026

De l’Afghanistan qui cherche à attirer les touristes à la Laponie bloquée par un froid polaire, en passant par Hilton qui inaugure ses appartements meublés et le Royaume-Uni qui renforce ses alertes au Moyen-Orient… TourMaG.com vous livre, comme chaque semaine, l’essentiel de l’actualité touristique mondiale.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 16 Janvier 2026

