Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 12 janvier 2026 :
L’Afghanistan tente d’ouvrir ses portes au tourisme sous le régime taliban
Vague de froid extrême en Laponie : le trafic aérien paralysé à Kittilä
Hilton se lance dans les appartements meublés avec Apartment Collection
Le Royaume-Uni renforce ses conseils aux voyageurs au Moyen-Orient
Quand les monuments emblématiques deviennent des risques pour les visiteurs
Les partenariats et produits dérivés, nouveaux leviers relationnels pour l’hôtellerie de luxe
Réservations touristiques en ligne : de nouvelles règles pour l’annulation en Allemagne
Insolite ! Quand TikTok transforme une pile de livres en attraction touristique
L’Afghanistan tente d’ouvrir ses portes au tourisme sous le régime taliban
L’Afghanistan veut attirer jusqu’à 12 000 touristes sur l’exercice 2025-2026. @depositphotos/felixthetraveller
Les autorités talibanes cherchent à relancer le tourisme en Afghanistan afin de projeter l’image d’un pays désormais sûr et accueillant pour les étrangers.
Malgré une communication active et des procédures administratives présentées comme rapides et efficaces, la fréquentation reste très limitée, avec seulement quelques dizaines de visiteurs par an selon les agences spécialisées.
Si le régime espère attirer jusqu’à 12 000 touristes sur l’exercice 2025-2026, cette ambition se heurte encore à la réalité d’un pays politiquement isolé et soumis à de fortes restrictions, notamment en matière de libertés.
Source : lefigaro.fr
Vague de froid extrême en Laponie : le trafic aérien paralysé à Kittilä
En début de semaine, une vague de froid exceptionnelle a entraîné l’annulation de tous les vols à l’aéroport de Kittilä, en Laponie finlandaise. @depositphotos/MennoSchaefer
Les 11 et 12 janvier, une vague de froid exceptionnelle, avec des températures proches de -40 °C, a entraîné l’annulation de tous les vols à l’aéroport de Kittilä, en Laponie finlandaise.
Incapables de dégivrer les pistes et les avions dans de telles conditions, les autorités aéroportuaires ont cloué les appareils au sol, bloquant près de 4 000 touristes.
Les capacités d’hébergement ont été saturées, avec des hôtels affichant jusqu’à 120 % d’occupation, tandis que les alternatives de transport se sont rapidement retrouvées complètes.
Plus à découvrir sur bfmtv.com
Hilton se lance dans les appartements meublés avec Apartment Collection
Hilton annonce le lancement d’Apartment Collection by Hilton, une nouvelle marque d’appartements meublés destinée aux séjours de courte et moyenne durée.
Déployée d’abord aux États-Unis via un partenariat avec Placemakr, l’offre sera réservable sur les canaux Hilton dès le premier semestre 2026, avec des implantations initiales à New York, Washington et Atlanta.
Les logements, du studio au quatre-pièces, proposeront cuisines équipées, espaces de vie séparés et services hôteliers, tout en donnant accès au programme de fidélité Hilton Honors. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de croissance de Hilton sur le segment en plein essor de l’hébergement résidentiel.
A lire sur travelweekly.com
Le Royaume-Uni renforce ses conseils aux voyageurs au Moyen-Orient
Face à la montée des tensions régionales, le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour ses recommandations de voyage pour le Moyen-Orient.
Il déconseille désormais tout déplacement non essentiel en Israël et maintient des avertissements stricts pour certaines zones d’Israël et de Palestine.
Des alertes renforcées concernent également de nombreux pays du Moyen-Orient, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Turquie, la Jordanie et le Qatar, sans aller jusqu’à interdire les voyages.
Les autorités britanniques appellent les voyageurs à la vigilance, évoquant des risques de perturbations des transports et de sécurité liés à une possible escalade du conflit régional.
Une info de traveldailynews.com
Quand les monuments emblématiques deviennent des risques pour les visiteurs
Comment gérer le risque quand des sites historiques majeurs deviennent dangereux ? @depositphotos/kanuman
Le vieillissement des infrastructures, la forte affluence touristique et le manque d’entretien peuvent transformer des sites historiques majeurs en lieux potentiellement dangereux.
Usure des matériaux, surpopulation et défauts de maintenance accroissent les risques d’accidents, notamment les chutes et les incidents structurels.
Un article de traveldailynews.com
Les partenariats et produits dérivés, nouveaux leviers relationnels pour l’hôtellerie de luxe
Les hôtels de luxe misent sur des partenariats et des produits dérivés pour élargir et renforcer leur relation client. @depositphotos/Rangizzz
Les hôtels de luxe misent de plus en plus sur des partenariats et des produits dérivés pour élargir et renforcer leur relation client.
Ces articles, plus accessibles que le séjour lui-même, constituent un point d’entrée vers une clientèle plus jeune ou aspirante, à l’image des stratégies de longue date des marques de mode de luxe.
Parallèlement, ils permettent aussi de consolider le lien avec les clients fidèles, pour qui ces objets deviennent des marqueurs d’expérience et de souvenirs associés à l’hôtel.
Plus à lire sur travelweekly.com
Réservations touristiques en ligne : de nouvelles règles pour l’annulation en Allemagne
L’Allemagne renforce la protection des consommateurs en imposant un bouton d’annulation obligatoire pour les contrats conclus en ligne, afin de permettre une résiliation aussi simple que la souscription.
Cette mesure, adoptée par le Bundestag, concerne également le secteur du tourisme, même si toutes les réservations ne sont pas éligibles à ce droit de rétractation. Les professionnels du voyage devront ainsi adapter leurs pratiques aux nouvelles exigences légales encadrant les contrats numériques.
Une information de fvw.de
Insolite ! Quand TikTok transforme une pile de livres en attraction touristique
À Prague, une œuvre d’art installée discrètement dans une bibliothèque depuis 1998 s’est soudain offert une seconde vie… grâce aux algorithmes.
« Idiom », une tour cylindrique de 8 000 livres imaginée par l’artiste Matej Kren, donne l’illusion d’un tunnel infini et fait désormais le bonheur des amateurs de selfies.
Devenue virale sur TikTok fin 2022, l’installation attire jusqu’à 1 000 touristes par jour, au point de semer la confusion entre files d’attente de lecteurs et de visiteurs.
Surprise par cet engouement inattendu, la bibliothèque envisage désormais d’organiser et peut-être de monétiser ce succès aussi insolite qu’improbable. 📚😄
A lire sur 20minutes.fr
