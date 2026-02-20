TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Une hausse historique sur les segments luxe et milieu de gamme


Marriott International annonce un bilan 2025 exceptionnel pour la zone EMEA, avec plus de 230 signatures de projets hôteliers et l'ouverture de 170 établissements. Cette dynamique s'appuie sur la croissance de l'offre luxe, l'accélération du marché des résidences de marque et l'intégration réussie de l'enseigne citizenM.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 12:48

Marriott International annonce un bilan 2025 exceptionnel - DepositPhotos.com, EnginKorkmaz
Marriott International annonce une année 2025 record en matière de développement dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) avec la signature de 230 nouveaux projets représentant plus de 31 000 chambres.

Le groupe a enrichi son portefeuille opérationnel de 170 établissements l'an dernier, affichant une croissance nette de l'inventaire de chambres de 7,8%.

Les marchés les plus porteurs ont été l'Allemagne, l'Italie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni.

Près de 50% des signatures de l'année concernent des projets de conversion ou de reconversion, facilités par le portefeuille de marques du groupe.

L'intégration de la marque citizenM au quatrième trimestre 2025 a également ajouté 19 hôtels et environ 4 000 chambres au parc hôtelier régional.

Leadership dans le luxe et offensive sur le milieu de gamme

Le segment du luxe a enregistré un niveau d'activité historique avec 40 signatures de projets, portées notamment par l'enseigne St. Regis qui comptabilise 14 nouveaux accords.

Le secteur des résidences de marque affiche également une progression majeure avec 24 signatures résidentielles, doublant le volume de l'année précédente.

Parallèlement, Marriott International accélère sur le segment milieu de gamme avec la marque Four Points Flex by Sheraton, qui devient l'enseigne à la croissance la plus rapide de la région avec 18 signatures et 23 ouvertures.

Le groupe a également lancé deux nouvelles marques, Series by Marriott et StudioRes, pour répondre à la demande de séjours personnalisés et de séjours prolongés.

Enfin, l'enseigne Moxy Hotels a franchi le cap symbolique des 100 établissements ouverts dans la zone EMEA lors de son dixième anniversaire.

