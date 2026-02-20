Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Une hausse historique sur les segments luxe et milieu de gamme

Marriott International annonce un bilan 2025 exceptionnel pour la zone EMEA, avec plus de 230 signatures de projets hôteliers et l'ouverture de 170 établissements. Cette dynamique s'appuie sur la croissance de l'offre luxe, l'accélération du marché des résidences de marque et l'intégration réussie de l'enseigne citizenM.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 27 Février 2026 à 12:48

