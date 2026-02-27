Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale

Pour permettre à ses clients de s'immerger dans la nature, Kamba Africa a réalisé une sélection d’itinéraires semi-personnalisables à capacité limitée (12 personnes) :



- une immersion au cœur de la forêt entourant le Ngaga Lodge à la rencontre des gorilles des plaines occidentales dans leur habitat naturel (expédition limitée à quatre participants accompagnés d'un guide expérimenté et d'un pisteur) ;



- toujours au départ de Ngaga Lodge, une expédition dans la forêt primaire ;



- à partir de Lango Lodge, une marche guidée dans le baï, une de ces clairières naturelles qui attirent buffles d’eau, éléphants, bongos ;



- enfin, depuis le ponton de Mboko Lodge, une excursion en kayak sur les cours d’eau vierges du bassin du Congo, et aussi une croisière fluviale à bord de bateaux à moteur à ciel ouvert. Avec visite du petit village d’Ombu.



La gastronomie qui mêle produits locaux et savoir-faire internationaux fait aussi partie de l'expérience proposée par Kamba Africa.