Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale

Une expérience alliant luxe, confort et respect de l'environnement


A l'initiative de l'Allemande Sabine Plattner et de la primatologue Magdalena Bermejo est né, avec le soutien du gouvernement congolais, la Congo Conservation Company. Désormais rebaptisée Kamba Africa, cette compagnie propose des séjours dans trois lodges mais aussi des expériences immersives dans la nature préservée de deux parcs nationaux en République du Congo/Brazzaville.


Vendredi 27 Février 2026

Les bungalows du Ngaga Lodge sont implantés au coeur de la forêt tropicale - Photo : Kamba Africa
La découverte d'une Afrique authentique.

C'est ce que promet Kamba Africa qui est le seul opérateur privé à avoir obtenu des concessions pour opérer dans les parcs nationaux d’Odzala-Kokoua et de Noubalé-Ndoki en République du Congo, au cœur de l’un des écosystèmes les plus préservés d’Afrique centrale avec plus de 4 400 espèces de plantes et une centaine d’espèces animales, dont le gorille de plaine occidental, l’éléphant de forêt, la hyène tachetée ou encore le bongo.

En collaboration avec les chercheurs, les pisteurs et les défenseurs de l’environnement du Parc National d’Odzala-Kokoua, Kamba Africa propose des séjours dans trois lodges d’exception, le Ngaga Lodge (au cœur de la forêt tropicale), le Mboko Lodge (dans la savane) et le Lango Lodge, installé dans une vaste clairière humide.

Ces lodges comptent, chacun, plusieurs bungalows équipés de lits double ou twin avec salle de bain privative et eau chaude. Les fenêtres sont dotées de moustiquaire.

Chaque lodge est conçu pour offrir une expérience unique, alliant luxe, confort et respect de l'environnement.

Les visiteurs peuvent ainsi profiter de la beauté naturelle et de la biodiversité exceptionnelle du Parc National d'Odzala Kokoua tout en contribuant à la conservation de cet écosystème précieux.

Un gorille des plaines, l'une des "stars" de la faune congolaise - Photo : Kamba Africa
Pour permettre à ses clients de s'immerger dans la nature, Kamba Africa a réalisé une sélection d’itinéraires semi-personnalisables à capacité limitée (12 personnes) :

- une immersion au cœur de la forêt entourant le Ngaga Lodge à la rencontre des gorilles des plaines occidentales dans leur habitat naturel (expédition limitée à quatre participants accompagnés d'un guide expérimenté et d'un pisteur) ;

- toujours au départ de Ngaga Lodge, une expédition dans la forêt primaire ;

- à partir de Lango Lodge, une marche guidée dans le baï, une de ces clairières naturelles qui attirent buffles d’eau, éléphants, bongos ;

- enfin, depuis le ponton de Mboko Lodge, une excursion en kayak sur les cours d’eau vierges du bassin du Congo, et aussi une croisière fluviale à bord de bateaux à moteur à ciel ouvert. Avec visite du petit village d’Ombu.

La gastronomie qui mêle produits locaux et savoir-faire internationaux fait aussi partie de l'expérience proposée par Kamba Africa.

Protéger la nature, assurer l'avenir des communautés locales

A l'origine de ce projet, se trouve Sabine Plattner.

Cette allemande est tombée sous le charme de la forêt congolaise, de la diversité de ses paysages, et de sa faune et flore lorsqu'elle a découvert Mbomo, un village situé à l’extérieur du Parc National d’Odzala-Kokoua.

Lors de sa visite, elle avait aussi constaté que les habitants manquaient cruellement de soins de santé, d’éducation et d’opportunités économiques.

En outre, elle avait rencontré le Dr Magdalena Bermejo, une primatologue de renommée mondiale qui étudie l’impact dévastateur du virus Ebola sur les populations locales de gorilles.

Dans la foulée, Sabine Plattner a d'abord décidé de créer des écoles et des dispensaires dans la région.

Puis, elle a réalisé que la promotion d’un tourisme axé sur la faune et la flore de la région permettrait de démontrer aux habitants la valeur économique de leur patrimoine naturel et les inciterait à le protéger, ce qui éviterait les destructions dues au braconnage et à l’exploitation forestière, et assurerait un avenir durable à leurs communautés.

Ensemble, et avec le soutien du gouvernement congolais, Sabine Plattner et Magdalena Bermejo ont donc commencé par transformer le camp de recherche sur les gorilles de Ngaga en un lodge accueillant des hôtes internationaux.

C’est ainsi qu'a été créée la Congo Conservation Company, qui a ensuite été rebaptisée Kamba Africa.

Très vite, Ngaga lodge a été rejoint par deux autres lodges dans la région d’Odzala, Lango et Mboko, pour aboutir à l'offre touristique actuelle.

PAULA BOYER
Lu 333 fois

Tags : congo
