Grands Espaces : une expédition fluviale sur le Congo pour 2026

Déjà plébiscitée,, au nord du Groenland, est reconduite duElle propose une immersion auprès du peuple inughuit, derniers chasseurs traditionnels de la banquise.Guidés par ces habitants de l’extrême nord et accompagnés de l’anthropologue Christiane Drieux, les voyageurs partiront en traîneaux à chiens pour traverser des paysages glacés. Un voyage proposé à partir deEnfin, Grands Espaces relance son séjour immersif chez les Amérindiens Kuikuro, dans la réserve indigène du Xingu, au Brésil.Du, les voyageurs seront hébergés dans le village d’Ipatse, en hamac, et vivront au rythme de la communauté : pêche, artisanat, rituels et veillées rythment le quotidien.Après une version testée en 2025 et repensée avec les habitants, cette expérience humaine et culturelle est proposée à partir de