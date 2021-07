Pays verts, orange et rouge : quels sont les trois nouveaux pays en rouge ?

Oman, la République démocratique du Congo et la Zambie sont classés comme pays rouges

Près d'un mois après sa publication, la liste des pays verts, orange et rouges évoluent en fonction de l'épidémie. Alors que le gouvernement avait prévu initialement une réévaluation tous les 15 jours, trois nouveaux pays viennent d'être classés en rouge pas la France, à savoir Oman, la République démocratique du Congo et la Zambie. Malheureusement pour ces destinations, les restrictions pour les voyageurs sont nettement plus lourdes et visent à protéger la France d'une quelconque reprise de l'épidémie ou d'importation de variant.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 5 Juillet 2021

Lu 506 fois