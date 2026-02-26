Espagne : pourquoi les nuitées vont augmenter en Catalogne et au Pays-Basque ?

Les uns ne seront pas contents, quand les autres seront soulagés.



D'ici quelques semaines et malgré les protestations des acteurs de l'hôtellerie, la taxe de séjour en Catalogne va augmenter de façon significative dans l'ensemble de la région.



Pratiquement actée, suite à l'accord entre différents partis politiques locaux, le parlement a ratifié cette semaine la proposition.



Elle prévoit une hausse donc de la taxe de séjour de 50% à compter du 1er avril 2026 et un doublement effectif par rapport au niveau de 2025, à compter du 1er avril 2027.



Ainsi, dans un hôtel 5 étoiles, la taxation passera de 3 à 4,5 euros par nuit et par voyageurs, dans quelques semaines, puis à 6 euros, dans un peu plus d'une année.



Pour les hôtels 4 étoiles, la hausse sera plus facilement supportable, puisque les tarifs passeront de 1,4 à 1,8, puis à 2,4 euros. A cela peut s'ajouter les surtaxes municipales, comme c'est le cas à Barcelone ou dans d'autres villes du pays.