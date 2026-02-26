Espagne : pourquoi les nuitées vont augmenter en Catalogne et au Pays-Basque ?

Les uns ne seront pas contents, quand les autres seront soulagés.
D'ici quelques semaines et malgré les protestations des acteurs de l'hôtellerie, la taxe de séjour en Catalogne va augmenter de façon significative dans l'ensemble de la région.
Pratiquement actée, suite à l'accord entre différents partis politiques locaux, le parlement a ratifié cette semaine la proposition.
Elle prévoit une hausse donc de la taxe de séjour de 50% à compter du 1er avril 2026 et un doublement effectif par rapport au niveau de 2025, à compter du 1er avril 2027.
Ainsi, dans un hôtel 5 étoiles, la taxation passera de 3 à 4,5 euros par nuit et par voyageurs, dans quelques semaines, puis à 6 euros, dans un peu plus d'une année.
Pour les hôtels 4 étoiles, la hausse sera plus facilement supportable, puisque les tarifs passeront de 1,4 à 1,8, puis à 2,4 euros. A cela peut s'ajouter les surtaxes municipales, comme c'est le cas à Barcelone ou dans d'autres villes du pays.
La taxe de séjour doublera à Barcelone en 2026
Pour cette catégorie, l'ensemble de la taxe de séjour, plus celle des villes, pourrait représenter alors non plus 1,2 euros, mais 4,8 euros, au 1er avril 2027. Un montant qui sera donc multiplié par quatre.
Les recettes supplémentaires récoltées sont attendues à hauteur de 100 millions d'euros. Elles serviront pour un quart à la politique du logement et 75 % à un Fonds de développement du tourisme, pour la promotion, mais surtout pour atténuer la saisonnalité du tourisme.
A Barcelone, la hausse sera elle plus conséquente, dans une ville submergée par les touristes.
A lire : Majorque, les contradictions du tourisme espagnol
La taxe de séjour passera à partir du 1er avril, pour les voyageurs allant dans les hôtels cinq étoiles, de 3,50 € à 7 euros par nuit et par personne. A cela s'ajoutera une surtaxe municipale, actuellement fixée à 4 euros, mais la nouvelle réglementation prévoit de pouvoir la porter à 8 euros.
En tout, chaque touriste séjournant dans un hôtel de luxe se retrouvera à devoir débourser jusqu'à 15 euros par nuit.
Comme le prend en exemple El País, une famille de quatre personnes paiera alors chaque jour 60 euros, ce qui représentera 420 euros au bout d'une semaine..
Pour les hôtels 4 étoiles, la taxe passera elle de 5,7 euros à 11,4 euros.
Ce n'est pas tout, car les passagers des navires de croisières sont aussi concernés : en prenant en compte la taxe de séjour et la surtaxe, chaque personne pour une escale de moins de 12 heures devra alors s'acquitter de 14 euros, contre 8 euros actuellement.
Pour les arrêts plus longs et plus rares, le montant passera de 6 à 12 euros.
Le Pays Basque instaure une taxe de séjour
Ce n'est pas tout, alors qu'un certain ras-le-bol se manifeste en Espagne vis-à-vis de l'activité touristique, le Pays Basque a décidé d'instaurer tout simplement une taxe de séjour.
La question était débattue depuis plus de 5 ans ; elle devrait devenir une réalité pour les visiteurs de Saint-Sébastien et ailleurs dans la région d'ici l'été 2026.
Il a été décidé d'instaurer donc un montant maximum de 7,50 € par personne et par nuit dans un hôtel cinq étoiles ; celui-ci sera de 2,25 euros dans les hôtels ayant une étoile, les chambres d'hôtes, les campings et les hébergements ruraux.
De plus, cette taxation ne concernera que les personnes majeures et pour une durée maximale de cinq nuits.
A lire : Le modèle touristique espagnol atteint-il ses limites ?
Dans cette région d'Espagne, le tourisme est très important, il pèse près de 11% du PIB.
Contrairement à la Catalogne, l'argent collectée ne doit pas permettre de redistribuer les flux de voyageurs, mais doit avoir un impact positif sur la vie des résidents, mais aussi des visiteurs, tout en veillant à stimuler l'économie locale, en améliorant aussi les infrastructures et les services touristiques.
Tout comme ailleurs dans le pays, les hôteliers craignent de perdre en compétitivité face à des régions n'ayant pas de taxe de séjour, et donc, in fine, des clients. Ils réclament que cet argent collecté aille bien à la promotion de la destination, pour compenser cette mauvaise publicité.
