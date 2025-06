Barcelone accueille l’IAAPA Expo Europe 2025

Du, Barcelone deviendra le point de convergence de l'industrie mondiale des parcs d'attractions en accueillant l’ IAAPA Expo Europe, le plus important salon professionnel dédié auxen Europe.Organisé par l'IAAPA - l'association internationale des professionnels des attractions - l'événement se tiendra au centre de conférences Fira Barcelona Gran Via.Avec un nombre record de, cette nouvelle édition s’annonce commejamais organisées. La ville, qui avait déjà accueilli l’événement en 2021, réaffirme son rôle de carrefour stratégique de l’industrie.Professionnels de parcs à thème, de parcs aquatiques, de musées, de centres de loisirs, de zoos ou encore de resorts touristiques sont attendus par milliers pour découvrir, solutions durables et expériences immersives.Parmi les participants figurent des géants français du secteur comme Disneyland Paris, , ainsi que des acteurs internationaux majeurs tels que WAZA (Association mondiale des zoos et aquariums).