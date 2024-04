Disneyland Paris se réinvente et entre dans une nouvelle ère

Après les récentes ouvertures de Worlds of Pixar et Marvel Avengers Campus , d’importantes nouveautés verront le jour. Au cœur du land World of Frozen,va devenir un haut-lieu de divertissement à 360°. Le lac sera équipé des toutes dernières technologies pour produire d’impressionnants spectacles aquatiques avec fontaines, musiques, lumières et effets spéciaux qui sauront ravir les visiteurs.De même une promenade centrale entourée de jardins permettra au visiteur de se diriger vers la, inspirée du célèbre film d’animation.