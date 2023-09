Le Disneyland Hotel rouvre ses portes !

L’hôtel ne compte pas moins deChaque type de chambre répond à des exigences précises. Les, dans les tons bleu et argent combinent simplicité et élégance. Elles vous plongeront dans l’univers de 11 films d’animation Disney, parmi lesquels on peut citer Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon ou encore La Belle et la Bête. Les, dans les tons plus nacrés et rosés, disposent d'une réception dédiée et d’un accès exclusif au Deluxe Lounge.Le, véritable hôtel dans l’hôtel, est accessible via un ascenseur privatif, et donne notamment accès au Castle Club Lounge, un espace privilégié où les invités pourront prendre leur petit déjeuner en compagnie des princesses Disney.s s’inspirent des plus célèbres princesses Disney, comme Raiponce, Cendrillon, La Belle au bois Dormant ou encore La Belle et le Bête., de 116m², vous plonge dans l’univers de La Belle et la Bête, grâce à un somptueux décor au style baroque, dans les tons dorés raffinés.Enfin,, de 206m², est basée sur La Reine des Neiges, et plonge le visiteur dans le célèbre palais de glace d'Elsa, pour l’expérience la plus grandiose et la plus immersive de l’hôtel . Rien n’est laissé au hasard dans ce décor somptueux qui joue avec les couleurs et la lumière, en offrant: une vue imprenable sur le