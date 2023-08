Programme Disney : le nouveau planning du parc !

Dès novembre,, offrant un cadre parfait pour des instants précieux entre proches lors du Noël Enchanté Disney. Le Parc Disneyland , orné de son sapin haut de 24 mètres, la neige recouvrant Main Street U.S.A., et les décorations lumineuses, invite à la magie des fêtes.émerveilleront les visiteurs, de jour comme de nuit. Avec ses cinq chars vibrants et sa mélodie festive, elle célèbre la saison. Mickey, les Princesses Disney, le Père Noël et près d'une centaine d'artistes et de personnages Disney immergeront les visiteurs dans un univers enchanté.Des moments festifs abondent : le spectacle musical, les rencontres avec les personnages Disney en tenues de fêtes, et même le Père Noël. Les gourmets se régaleront avec l'Hiver Gourmand, un marché de Noël traditionnel,2024. Les boutiques des Parcs et du Disney Village offriront une panoplie de souvenirs pour les fêtes.Lesapporteront joie et féerie à des enfants hospitalisés en distribuant des milliers de cadeaux dans divers hôpitaux français.Enfin, le, Disneyland Paris invite les visiteurs à célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance inégalée, avec des horaires prolongés et des événements spéciaux pour le Nouvel An.