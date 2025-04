MSC inaugure un nouveau terminal à Barcelone

expérience fluide et cohérente

"transition harmonieuse entre l’environnement terrestre et l’univers de la croisière, en reflétant les standards de confort et d’élégance qui caractérisent les navires de MSC Croisières et d’Explora Journeys."

Ce nouveau terminal n’est pas seulement un investissement dans des infrastructures portuaires modernes, il incarne également notre volonté de nous inscrire pleinement dans la stratégie de la ville en faveur d’un modèle touristique plus équilibré et durable

Ledu Groupe MSC à Barcelone a été conçu pour offrir une "" aux passagers dès leur arrivée au port. L’architecture du bâtiment, signée Ricardo Bofill Taller de Arquitectura , vise à assurer une, a déclaré : «. »Sur le plan environnemental, le bâtiment intègre des. Il est équipé de panneaux solaires, d’un système de récupération des eaux de pluie et d’un agencement favorisant l’éclairage naturel, afin de limiter le recours à l’éclairage artificiel. Ces caractéristiques lui ont permis d’obtenir la(Leadership in Energy and Environmental Design), une référence en matière de construction écologique.À compter de, le terminal sera équipé d’un service de. Ce dispositif permettra aux navires de se connecter au réseau électrique local pendant leur escale, supprimant ainsi les émissions atmosphériques liées à la production d’énergie à bord.Le terminal accueillera cet été: MSC World Europa, MSC Seaview, MSC Seaside, MSC Magnifica et MSC Orchestra. Le navire EXPLORA II, fleuron de la marque de croisière de luxe Explora Journeys, y fera également escale régulièrement. Barcelone est l’un des principaux ports d’embarquement pour ses itinéraires en Méditerranée occidentale.Parmi les personnalités présentes à la cérémonie d’inauguration figuraient Jose Antonio Santano Clavero, Secrétaire d’État aux transports, Carlos Prieto, Délégué du gouvernement, Jordi Valls, adjoint au maire de Barcelone, Albert Dalmau, Ministre de la Présidence de Catalogne, et Jose Alberto Carbonell, Président du Port de Barcelone, aux côtés des dirigeants de MSC.