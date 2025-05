SLS Hotels & Residences ouvre un nouvel établissement à Barcelone

Le SLS Barcelona propose six concepts de restauration et de bar, conçus pour satisfaire une clientèle variée. Le restaurant Lora, en partenariat avec Studio Paskin et AvroKO, est centré sur les spécialités méditerranéennes et possède un four à bois ainsi qu’un grill à charbon. Il met en valeur des ingrédients locaux et une cuisine contemporaine.



Anxova Divina, inspiré par l’architecture de Gaudí, est un espace de tapas offrant des classiques tels que les pinchos, croquetas et pimientos de Padrón. Le bar Kyara, dont l’ouverture est prévue pour fin mai 2025, combinera mixologie et parfumerie avec une carte de cocktails immersive.



Le rooftop Cosmico, qui ouvrira à l’été 2025, proposera deux piscines, des cocktails créatifs et un programme musical comprenant des Sunset Sessions. Le Deluxe Café, transformé en lounge le soir, et le Coral Pool Bar, réservé aux clients de l’hôtel, complètent l’offre. Chaque espace culinaire est conçu pour refléter l’identité de la marque SLS : luxe accessible, créativité et sens de la convivialité.