Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !

Plus qu’un phénix, Amenitiz est un véritable bélier dans la jungle des start-up touristiques.
En avril 2022, alors que le monde tremblait encore face à la prolifération des variants, la jeune pousse fondée par des Français levait déjà plus de 27 millions d’euros.
Trois ans plus tard, l’argent facile s’est évaporé, et le monde de l’innovation a perdu son sourire… sauf pour Amenitiz.
Celle qui se rêvait à sa création en "WordPress du tourisme" vient de finaliser une levée de 45 millions de dollars (39 millions d’euros), combinant equity et financement.
"Je suis particulièrement fier de cette nouvelle pour plein de raisons. Mais surtout parce que la dernière fois qu’on avait levé, en 2022, c’était le moment où toutes les boîtes du secteur, et dans le monde, annonçaient des levées énormes.
Les marchés financiers étaient très positifs, et lever de l’argent était finalement assez facile. Aujourd’hui, ils se sont complètement retournés et c’est beaucoup plus difficile.
Cette opération prouve l’impact que nous avons sur nos clients, mais aussi notre potentiel auprès de dizaines de milliers d’hôteliers supplémentaires," se félicite Alexandre Guinefolleau, cofondateur d’Amenitiz.
Amenitiz : "15 000 clients, c’est à la fois exceptionnel… mais une infime partie du marché"
La dernière fois que nous avions parlé de l’entreprise, elle accompagnait 4 000 établissements répartis dans 37 pays.
Trois ans plus tard, Amenitiz revendique 15 000 clients présents dans plus de 40 pays, principalement en Europe. Très bien implantée en France, Italie, Espagne et Portugal, notamment grâce à ses équipes commerciales locales, la start-up voit désormais plus grand.
"L’Europe est le plus grand marché hôtelier du monde, et il nous reste encore plein de pays à développer. Nous pensons à l’Allemagne, un marché touristique majeur, mais aussi à l’Autriche, la Grèce, les Pays-Bas, l’Angleterre… Nous irons là-bas avant de quitter l’Europe," poursuit Alexandre Guinefolleau.
Au cours des 18 derniers mois, les hôteliers utilisant la solution ont accueilli 15 millions de voyageurs et généré plus de 3 milliards d’euros de réservations.
A lire : Amenitiz se rêve en Wordpress de l'hôtellerie
De quoi faire d’Amenitiz l’une des principales plateformes de référence pour l’hôtellerie indépendante.
Et malgré ce succès, et ses 230 employés basés à Barcelone, la jeune pousse n'entend pas rester sur ses acquis.
"Quand on regarde l’hôtellerie dans son ensemble, en ajoutant les gîtes et les chambres d’hôtes, on atteint près de 750 000 acteurs indépendants à travers l’Europe. Ce chiffre de 15 000 clients est à la fois exceptionnel… et en réalité, ce n’est qu’une infime partie de ce vaste marché.
On ne va pas s’arrêter là : nous avons encore énormément de monde à accompagner.
Nous ne visons pas une croissance à tout prix, mais une croissance saine. Inutile d’aller chercher 20 000 hôteliers supplémentaires si c’est pour en perdre la moitié l’année suivante.
Notre objectif, c’est d’accompagner chaque client du mieux possible et sur la durée", nous affirme le CEO de la start-up.
Et cette stratégie de croissance maîtrisée semble porter ses fruits, puisque les revenus d’Amenitiz ont bondi de 70% en 2024.
Amenitiz veut investir dans le game changer qu’est l’IA !
Pour fidéliser ses nouveaux clients, la société entend poursuivre sa quête de "l’outil parfait", en améliorant en continu ses services et ses fonctionnalités.
Parmi les grands noms de cette levée de fonds, on retrouve l’Espagnol Kfund, via son fonds de croissance Leadwind, mais aussi Thayer Ventures (San Francisco) et Columbia Lake Partners, ainsi que le soutien renouvelé des investisseurs historiques que sont Eight Roads, Point9, Otium, Backed et Chalfen Ventures.
L’objectif de cette opération, au-delà de la conquête de nouveaux marchés, est d’accélérer les investissements en intelligence artificielle, tout en lançant de nouveaux produits générateurs de revenus pour les hôteliers indépendants.
Dernièrement, Amenitiz a développé AmenitizBoost, une solution qui améliore la visibilité des établissements sur Google et les métamoteurs, ainsi que PriceAdvisor, un outil de revenue management intelligent capable d’augmenter les revenus jusqu’à 20%.
Avec l’IA, le champ des possibles est presque infini pour la start-up.
"C’est la plus grande révolution à venir dans l’hôtellerie. Elle va d’abord permettre d’optimiser le travail quotidien des hôteliers.
Depuis notre création, nous cherchons à automatiser un maximum de tâches administratives pour qu’ils puissent se concentrer sur leurs clients. À ce niveau-là, l’IA va être un véritable game changer.
L’une des grandes pistes sur lesquelles nous travaillons actuellement concerne la communication. Aujourd’hui, répondre aux e-mails, aux messages envoyés par les clients sur WhatsApp… cela prend des heures chaque jour aux hôteliers.
D’ailleurs, WhatsApp est un canal colossal pour la relation client, notamment en Amérique latine et en Europe du Sud - beaucoup moins en France, pour le moment.
À terme, je pense qu’on aura un agent de réception ou un concierge IA, capable de réserver automatiquement une table au restaurant de l’hôtel ou un massage au spa, simplement en discutant avec le client sur WhatsApp," se projette Alexandre Guinefolleau.
L’IA : "une potentielle révolution de la distribution"
L’enjeu n’est pas de remplacer le personnel, mais d’automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, pour libérer du temps et permettre aux équipes d’être davantage présentes auprès des clients, une fois ces derniers sur place.
Le deuxième grand objectif de l’intelligence artificielle sera d’aider les professionnels à mieux comprendre et exploiter leurs données, afin que cette technologie devienne un véritable copilote du dirigeant.
"Par exemple, si l’on observe que les clients allemands dépensent plus que les autres nationalités, l’outil pourrait suggérer à l’hôtelier de traduire son site en allemand et de lancer automatiquement une campagne Google Ads et Meta Search ciblant ce marché.
Si le responsable valide le plan, l’IA s’exécute.
Nous imaginons vraiment une IA qui travaille en arrière-plan de l’hôtel, pour automatiser les tâches quotidiennes et générer davantage de réservations, sans que l’hôtelier n’ait à lever le petit doigt," explique Alexandre Guinefolleau.
Pour attaquer ce nouveau chapitre révolutionnaire, Amenitiz compte se doter d’une équipe dédiée, capable d’élaborer ces services sur la base de modèles existants et de sa propre data.
La start-up ne va pas concurrencer OpenAI, mais développer les outils les plus performants pour les hôteliers. Le pari est colossal, car l’intelligence artificielle pourrait bien rebattre les cartes de la distribution du voyage.
Alors que les voyageurs utilisent de plus en plus ChatGPT et consorts pour organiser leurs séjours, le rôle de Google et des grandes OTA pourrait progressivement s’éroder.
Une étude menée par Propellic révèle que seulement 10% des réservations effectuées via le mode IA de Google proviennent d’agences de voyages en ligne (OTA), contre 56% réalisées directement auprès des hôtels ou des prestataires d’activités.
"On voit ça comme une révolution potentielle de la distribution. Aujourd’hui, la majorité des réservations de nos hôteliers passent par les OTA, mais dans quelques années, ce ne seront plus les clients qui réserveront directement, ce seront leurs agents IA.
Cela pourrait faire chuter la part de Google et des OTA. Tout l’enjeu de la distribution est donc un axe majeur sur lequel nous travaillons.
Il faut que toutes les données des hôteliers, des tarifs aux disponibilités, types de chambres, vues, etc., soient accessibles aux IA, afin qu’elles puissent orienter les utilisateurs vers une réservation en direct," conclut le CEO.
