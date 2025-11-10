Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !

L’Europe est le plus grand marché hôtelier du monde, et il nous reste encore plein de pays à développer. Nous pensons à l’Allemagne, un marché touristique majeur, mais aussi à l’Autriche, la Grèce, les Pays-Bas, l’Angleterre… Nous irons là-bas avant de quitter l’Europe,

Quand on regarde l’hôtellerie dans son ensemble, en ajoutant les gîtes et les chambres d’hôtes, on atteint près de 750 000 acteurs indépendants à travers l’Europe. Ce chiffre de 15 000 clients est à la fois exceptionnel… et en réalité, ce n’est qu’une infime partie de ce vaste marché.



On ne va pas s’arrêter là : nous avons encore énormément de monde à accompagner.



Nous ne visons pas une croissance à tout prix, mais une croissance saine. Inutile d’aller chercher 20 000 hôteliers supplémentaires si c’est pour en perdre la moitié l’année suivante.



Notre objectif, c’est d’accompagner chaque client du mieux possible et sur la durée",

La dernière fois que nous avions parlé de l’entreprise, elle accompagnait 4 000 établissements répartis dans 37 pays.Très bien implantée en France, Italie, Espagne et Portugal, notamment grâce à ses équipes commerciales locales, la start-up voit désormais plus grand." poursuit Alexandre Guinefolleau.De quoi faire d’Amenitiz l’une des principales plateformes de référence pour l’hôtellerie indépendante.Et malgré ce succès, et ses 230 employés basés à Barcelone, la jeune pousse n'entend pas rester sur ses acquis.nous affirme le CEO de la start-up.Et cette stratégie de croissance maîtrisée semble porter ses fruits, puisque