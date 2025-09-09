Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Une nouvelle adresse qui rend hommage aux seventies

Le 16e arrondissement parisien accueille une nouvelle adresse inspirée des années 70. L’hôtel Belinda et son restaurant Clodette proposent un univers raffiné, mêlant douceur de vivre, confort contemporain et clins d’œil à l’audace d’une époque.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 9 Septembre 2025

Lu 145 fois