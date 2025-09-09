Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Le 16e arrondissement parisien accueille une nouvelle adresse : Belinda & Clodette - Depositphotos.com @pascalegueret
Située à quelques pas de la dernière résidence de Claude François, cette nouvelle maison rend hommage à l’élégance et à la liberté des années 70.
Belinda et Clodette, incarnent deux facettes d’une même personnalité : élégante, espiègle et libre.
Installée au 73 rue Boileau, l'adresse a ouvert à la mi-juillet 2025. Elle enrichit l’offre hôtelière du 16e arrondissement de Paris avec une atmosphère pleine de caractère.
Belinda, hôtel élégant, et Clodette, son restaurant complice, proposent un cadre raffiné. Une nuit en chambre classique est proposée à partir de 240€.
Belinda et Colette, un lieu pensé pour ralentir le tempo
Avec ses 73 chambres, son spa Sothys et sa suite Magnolias avec bain nordique offrant une vue sur la tour Eiffel, l’hôtel Belinda se présente comme un refuge chic au cœur de Paris.
Un lieu pensé pour ralentir le tempo et se recentrer, loin du tumulte de la ville.
Le restaurant Clodette revisite l’héritage culinaire français avec authenticité.
Aux commandes, une cheffe passionnée propose des recettes inspirées des grands-mères françaises, du petit-déjeuner au dîner, en passant par le goûter. Les cocktails signature viennent compléter l’expérience avec élégance.
À l’abri des regards, un jardin intérieur au cœur du restaurant offre un havre de paix. Entre parasols et chants d’oiseaux, les visiteurs peuvent savourer un café, un verre ou se plonger dans un livre, tout en profitant d’une touche seventies subtilement intégrée à l’ambiance.
