L’Hôtel Westminster décroche sa cinquième étoile à Paris

Une nouvelle distinction sur la rue de la Paix


L’Hôtel Westminster, situé rue de la Paix à Paris, a obtenu sa cinquième étoile. Depuis près de deux siècles, cet établissement haussmannien accueille voyageurs et membres de la royauté.


Mardi 21 Octobre 2025

L’Hôtel Westminster décroche sa cinquième étoile à Paris - Depositphotos @pascalegueret
Situé rue de la Paix, entre l’Opéra Garnier et la place Vendôme, l’Hôtel Westminster a obtenu sa cinquième étoile au printemps.

Depuis près de deux siècles, cet établissement au style haussmannien accueille voyageurs et membres de la royauté.

L’hôtel compte 102 chambres, dont 20 suites. Son nom rend hommage au duc de Westminster.

Le restaurant Le Céladon, installé au sein de l’hôtel, propose une cuisine française contemporaine. Le chef Grégory Gbiorczyk, passé par le Ritz, le Bristol et Molitor, met en avant des produits de saison dans des plats comme l’œuf mollet croustillant, le bar en cressonnière ou le pâté en croûte au foie gras.

Le midi, le Petit Céladon accueille principalement une clientèle d’affaires, tandis que le soir, le restaurant offre une ambiance plus feutrée et des menus plus élaborés. Les desserts et la carte des vins complètent l’expérience culinaire.

Hôtel Westminster : le Duke’s Bar, un club anglais à Paris

Le Duke’s Bar, véritable institution du Westminster, plonge ses visiteurs dans l’univers feutré des clubs anglais, avec boiseries sombres, fauteuils en cuir et portraits de figures emblématiques telles que Churchill ou Coco Chanel.

Sous la direction de Benjamin Neyrat, le bar propose whiskies rares d’Écosse, d’Irlande et du Japon, ainsi que des créations exclusives comme la collection « Westminster » avec la Distillerie de Paris et la cuvée « Westminster & Mademoiselle » signée Benjamin Kuentz.

Les cocktails signature, comme le London Whisper ou le French Provence, incarnent la rencontre subtile entre élégance britannique et esprit parisien. Le chef Gbiorczyk revisite également la cuisine des pubs londoniens, proposant fish & chips, club sandwich ou croque à partager, dans une approche moderne et raffinée.

Des espaces modulables pour événements

L’hôtel dispose également de salons pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes pour des conférences, séminaires ou réceptions. Ces espaces peuvent être aménagés sur mesure et proposent, si nécessaire, des plats du Céladon.

Avec cette cinquième étoile, l’Hôtel Westminster renforce sa position parmi les établissements haut de gamme de Paris.

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid


