L’Hôtel Westminster décroche sa cinquième étoile à Paris

Le Duke’s Bar, véritable institution du Westminster, plonge ses visiteurs dans l’univers feutré des clubs anglais, avec boiseries sombres, fauteuils en cuir et portraits de figures emblématiques telles que Churchill ou Coco Chanel.



Sous la direction de Benjamin Neyrat, le bar propose whiskies rares d’Écosse, d’Irlande et du Japon, ainsi que des créations exclusives comme la collection « Westminster » avec la Distillerie de Paris et la cuvée « Westminster & Mademoiselle » signée Benjamin Kuentz.



Les cocktails signature, comme le London Whisper ou le French Provence, incarnent la rencontre subtile entre élégance britannique et esprit parisien. Le chef Gbiorczyk revisite également la cuisine des pubs londoniens, proposant fish & chips, club sandwich ou croque à partager, dans une approche moderne et raffinée.