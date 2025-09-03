TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

bilan du tourisme à Paris et en Ile-de-France


Portée par le retour en force des clientèles internationales et une fréquentation française solide, la destination Paris Île-de-France signe un premier semestre et un été 2025 records depuis la pandémie.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

La destination Paris Île-de-France signe un premier semestre et un été 2025 records - Depositphotos @razvanphoto
La destination Paris Île-de-France signe un premier semestre et un été 2025 records - Depositphotos @razvanphoto
TAP Air Portugal
La destination Paris Île-de-France confirme son attractivité en 2025, portée par un premier semestre solide et un été historique depuis la crise sanitaire.

De janvier à juin 2025, l’Île-de-France a accueilli 24,3 millions de visiteurs, soit une hausse de +3 % par rapport à 2024, dépassant même les indicateurs de 2019.

La clientèle internationale, en forte progression (+9 %), atteint 11,4 millions de visiteurs, avec les États-Unis en tête (1,4 M, +5 %), suivis du Royaume-Uni (+14 %) et de l’Allemagne (+15 %). Les marchés lointains affichent aussi une dynamique notable, notamment le Brésil (+22 %), la Chine (+8 %) et le Canada (+8 %).

Les hébergements enregistrent également de belles performances : 35,2 millions de nuitées hôtelières (+7 %) et +13 % de réservations dans les locations meublées.

Sur la période, la consommation touristique atteint 11,1 milliards d’euros (+4 %), dont 6,9 milliards dépensés par les internationaux.

Paris - Ile de France : l’été 2025, la meilleure saison depuis la Covid

Autres articles
Entre juin et août, la région a reçu 12,7 millions de visiteurs (+6 % vs 2024) – un record depuis la pandémie. Les Français sont venus en nombre (+8 %), tandis que les internationaux restent fidèles (+4 %), avec une montée en puissance des marchés long-courriers : Canada (+31 %), Chine (+15 %), Inde (+3 %).

La consommation touristique estivale atteint 6,6 milliards d’euros (+3 %), portée par la montée en gamme de l’offre et la fréquentation des hébergements et restaurants.

Si Paris concentre encore 60 % des séjours, la Seine-Saint-Denis enregistre la plus forte progression (+16 % cet été), suivie des Hauts-de-Seine (+9 %) et du Val-de-Marne (+5 %).

Les départements franciliens plus éloignés de la capitale affichent une fréquentation stable.

Transport aérien et perspectives

Les aéroports franciliens ont accueilli 61,6 millions de passagers entre janvier et juillet (+4 % vs 2024), confirmant la reprise des flux internationaux, même si le niveau de 2019 n’est pas encore atteint.

Les réservations aériennes pour la fin d’année sont en hausse, avec de fortes progressions en provenance d’Arabie Saoudite (+66 %), d’Asie du Sud-Est (+19 %) et du Canada (+9 %).

Pour Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, ces résultats démontrent "la capacité à transformer l’héritage des Jeux Olympiques en retombées durables".

Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region, souligne quant à elle l’impact des stratégies de promotion ciblées, qui "portent leurs fruits sur les marchés prioritaires".


Lu 222 fois

Tags : frequentation, ile de france, paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 3 Septembre 2025 - 11:25 Vacances d’été 2025 : Gîtes de France dresse un bilan positif

Mercredi 3 Septembre 2025 - 07:36 GREAT France dénonce les pratiques border line de certains offices du tourisme

ANA

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

Marketing touristique : après le rêve lisse, place à l’expérience authentique

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

En 2026, le Studio Tour Harry Potter de Londres promet toujours plus de magie

Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Faches Thumesnil (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

En 2026, le Studio Tour Harry Potter de Londres promet toujours plus de magie

En 2026, le Studio Tour Harry Potter de Londres promet toujours plus de magie
Production

Production

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025
AirMaG

AirMaG

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Marketing touristique : après le rêve lisse, place à l’expérience authentique

Marketing touristique : après le rêve lisse, place à l’expérience authentique
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Delphine Morant, nouvelle directrice de Maison Boissière - Barnes Residences

Delphine Morant, nouvelle directrice de Maison Boissière - Barnes Residences
HotelMaG

Hébergement

Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn

Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn
Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias