Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

La destination Paris Île-de-France signe un premier semestre et un été 2025 records - Depositphotos @razvanphoto
La destination Paris Île-de-France confirme son attractivité en 2025, portée par un premier semestre solide et un été historique depuis la crise sanitaire.
De janvier à juin 2025, l’Île-de-France a accueilli 24,3 millions de visiteurs, soit une hausse de +3 % par rapport à 2024, dépassant même les indicateurs de 2019.
La clientèle internationale, en forte progression (+9 %), atteint 11,4 millions de visiteurs, avec les États-Unis en tête (1,4 M, +5 %), suivis du Royaume-Uni (+14 %) et de l’Allemagne (+15 %). Les marchés lointains affichent aussi une dynamique notable, notamment le Brésil (+22 %), la Chine (+8 %) et le Canada (+8 %).
Les hébergements enregistrent également de belles performances : 35,2 millions de nuitées hôtelières (+7 %) et +13 % de réservations dans les locations meublées.
Sur la période, la consommation touristique atteint 11,1 milliards d’euros (+4 %), dont 6,9 milliards dépensés par les internationaux.
Paris - Ile de France : l’été 2025, la meilleure saison depuis la Covid
Entre juin et août, la région a reçu 12,7 millions de visiteurs (+6 % vs 2024) – un record depuis la pandémie. Les Français sont venus en nombre (+8 %), tandis que les internationaux restent fidèles (+4 %), avec une montée en puissance des marchés long-courriers : Canada (+31 %), Chine (+15 %), Inde (+3 %).
La consommation touristique estivale atteint 6,6 milliards d’euros (+3 %), portée par la montée en gamme de l’offre et la fréquentation des hébergements et restaurants.
Si Paris concentre encore 60 % des séjours, la Seine-Saint-Denis enregistre la plus forte progression (+16 % cet été), suivie des Hauts-de-Seine (+9 %) et du Val-de-Marne (+5 %).
Les départements franciliens plus éloignés de la capitale affichent une fréquentation stable.
Transport aérien et perspectives
Les aéroports franciliens ont accueilli 61,6 millions de passagers entre janvier et juillet (+4 % vs 2024), confirmant la reprise des flux internationaux, même si le niveau de 2019 n’est pas encore atteint.
Les réservations aériennes pour la fin d’année sont en hausse, avec de fortes progressions en provenance d’Arabie Saoudite (+66 %), d’Asie du Sud-Est (+19 %) et du Canada (+9 %).
Pour Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, ces résultats démontrent "la capacité à transformer l’héritage des Jeux Olympiques en retombées durables".
Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region, souligne quant à elle l’impact des stratégies de promotion ciblées, qui "portent leurs fruits sur les marchés prioritaires".
