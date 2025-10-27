Fondation Cartier et Tours de Notre-Dame : deux nouveaux joyaux pour faire briller Paris

Le 25 octobre, le groupe de luxe a inauguré sa nouvelle Fondation pour l’art contemporain.



Davantage qu’une nouveauté, il s’agit d’abord d’un déménagement. Ancrée dans un bâtiment de verre du XIVème arrondissement de la capitale depuis 1984, la



Elle a pris possession d’un gigantesque immeuble haussmannien iconique qui longe la rue de Rivoli, juste en face du Louvre. Construit en 1855 pour servir d’hôtel lors de l’Exposition universelle de 1855, devenu les Grands Magasins de Louvre en 1867, il abrita ensuite Le Louvre des Antiquaires en 1976.

Fondation Cartier : Un bâtiment réinventé par Jean Nouvel



Une Fondation qui renforce l’offre culturelle au cœur de Paris

une librairie et un café complètent les installations, qui contribuent à renforcer l’offre culturelle dans le cœur de la capitale.



Les premières semaines promettent d’être chargées et il est conseillé de réserver. Le prix d’entrée est fixé à 15 €. Par-delà la découverte en individuel, la Fondation Cartier accueille les groupes, organise des « visites éclair » gratuites, des découvertes insolites accompagnées par l’équipe de médiation, mais aussi des visites en famille ou sur le thème de l’architecture.



A moins de cinq minutes de marche, on trouve le Musée du Louvre, le Musée des Arts Décoratifs ou encore la



Tours de Notre-Dame : une jauge de 400 000 visiteurs par an

accessibles depuis la fin du mois de septembre.



Géré par le fréquentation est limitée à 400 000 visiteurs par an. Rappelons que l'accès à l'intérieur de la cathédrale est, lui, gratuit.



Là encore, il ne s’agit pas réellement d’une nouveauté puisqu’avant l’incendie, une visite des tours était proposée. Mais la reconstruction a permis d’imaginer une nouvelle expérience, bien plus spectaculaire. Le prix de la visite en profite pour grimper de 10 à 16 € .



Une ascension par palier, qui réserve des surprises

Premier changement majeur : l’ascension ne se fait plus par la tour nord, mais par la tour sud. Pour la suite, mieux vaut être en bonne forme pour gravir (et redescendre) les 424 marches, et ne pas être claustrophobe car l’escalier en colimaçon se fait de plus en plus étroit au fil de l’ascension.



Passé ces quelques précautions, la nouvelle visite est époustouflante, avec divers paliers aménagés tout au long de l’ascension pour reprendre son souffle et améliorer ses connaissances. Une première salle médiévale permet d’admirer deux maquettes de la cathédrale et de découvrir au plus près deux authentiques gargouilles.



Trop fragilisées par l’incendie, elles ont été remplacées par des copies et ont trouvé une nouvelle vie dans cette salle où l’on peut également acheter des souvenirs.





La flèche de Notre-Dame comme on ne l’a jamais vu

Une seconde volée de marche grimpe jusqu’à la salle supérieure où une interprétation sonore reproduit le bruit des cloches qui ont résonné lors de quatre journées historiques, notamment le Sacre de Napoléon en 1804 et la Libération de Paris en 1944.



De-là, un magnifique escalier à double révolution en bois de 178 marches a été ajouté, éclairé par un fin fil de lumière. Il permet de découvrir la charpente de la tour qui date du XIXème siècle, à l’époque de la restauration par Viollet-le-Duc.



Et de grimper jusqu’au sommet de la tour, à 69 mètres au dessus de la Seine, pour apprécier la vue sur les toits et la nouvelle flèche de Notre-Dame coiffée de son coq doré ; et par-delà, découvrir Paris à 360° le long d’un cheminement tout autour de la tour. Une des plus belles vues sur la capitale, tout simplement époustouflante…





Un tête-à-tête avec les cloches